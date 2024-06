El PP busca salvar ‘in extremis’ el tope a los pisos turísticos y el PSOE pide un año de moratoria

Si se limita las licencias para pisos turísticos en los barrios que están saturados de trolleys a día de hoy, se producirá un efecto llamada en otros que todavía no lo están, este modelo de explotación de viviendas irá extendiéndose por barrios alejados de las zonas patrimoniales y el problema, a medio y largo plazo, será el mismo: el turismo y sus dinámicas irán desnaturalizando, calle a calle, la identidad de la vida local que, precisamente, vienen buscando millones de viajeros de todo el mundo. No es estar en contra del turismo es "realizar un análisis acertado" de un asunto que está ya en el debate público.

Es el análisis que, a grandes rasgos, hace la oposición en bloque -PSOE, Podemos/IU y Vox- a la hora de definir el sentido del voto respecto a uno de los puntos centrales del pleno de este jueves, el de la ordenanza de los pisos turísticos que impulsa el equipo de gobierno de José Luis Sanz. Proponen una alternativa, una moratoria: esta saturación sólo se soluciona frenando en seco la concesión de licencias.

El PP ha citado a los portavoces a las 8.00 de la mañana antes de que empiece el pleno para tratar el tema de la limitación de los pisos turísticos

El PP, que gobierna en minoría desde hace un año, vería decaer una nueva iniciativa. Con todo, trata de reconvenir la postura de los grupos hasta última hora: según ha podido saber este periódico, el PP ha citado a los portavoces a las 8.00 de la mañana antes de que empiece el pleno para tratar el tema de la limitación de los pisos turísticos. "A menos que negocien algo con Vox a última hora, lo más probable es que retiren el punto", explican fuentes de Izquierda Unida/Podemos.

"La solución no es limitar en zonas acotadas, eso es una tirita, la solución pasa por aplicar una moratoria de, al menos un año, para que no se concedan más licencias en toda la ciudad", explican a este medio fuentes del PSOE en el Ayuntamiento. Estas fuentes consideran que después de un año se puede volver a estudiar la situación.

En el texto de su moción, al que ha tenido acceso este periódico, el PSOE explica que "en el casco antiguo de la ciudad es obvio que no cabe una vivienda turística más. No obstante, de acuerdo con la propuesta que se eleva a Pleno, se permiten viviendas de uso turístico en barrios como Museo y San Julián, sin que para eso tengan que reducirse en otras partes de la ciudad. La norma municipal de limitación de viviendas de uso turístico no impone limitaciones en los barrios limítrofes con las zonas saturadas. Esto va a provocar que los problemas causados en las zonas saturadas se extiendan a estos barrios, provocando un nuevo efecto llamada".

Si bien en la junta de gobierno de la Gerencia de Urbanismo celebrada hace una semana, el PSOE se abstuvo, este miércoles dará su voto negativo. La decisión de votar en contra, sostienen estas fuentes, ha estado en la reunión que en los últimos días han mantenido con asociaciones vecinales como Sevilla se muere, pertenecientes a barrios del casco antiguo y de Triana, dos zonas, por otra parte, conservadores en su voto en las últimas elecciones europeas. Votaron PP mayoritariamente el pasado 9J, Moreno, no en vano, abrió la campaña electoral en la plaza de San Gonzalo y lo cerró en el paseo de la O.

Para el equipo del socialista Antonio Muñoz en el Ayuntamiento, "no es no darle la razón a Sanz, esto no va de pinzas, esto es darle una alternativa al Ayuntamiento, es hacer una oposición constructiva".

El PSOE considera que "si se paraliza en toda Sevilla la concesión de licencias en toda la ciudad, ni el turismo se va a resentir, ni Sevilla va a dejar de ser atractiva"

En este sentido, el PSOE considera que "si se paraliza en toda Sevilla la concesión de licencias en toda la ciudad, ni el turismo se va a resentir, ni Sevilla va a dejar de ser atractiva". La oferta de alojamiento es amplia y numerosa: contando hoteles de distintas categoría, albergues, pensiones, hostales, apartamentos y pisos turísticos Sevilla tiene capacidad para alojar a la vez a más de 78.000 personas. Alcalá de Guadaíra, uno de los grandes municipios de la provincia, no llega a esta población.

Con los datos de 11 de junio, según el buscador oficial de la Junta, Sevilla cuenta con 9.616 pisos turísticos (y 54.737 plazas de turistas). Hablamos de pisos turísticos, no de apartamentos cuya regulación va al margen.

Propuesta como asunto de urgencia

Para que salga adelante la moratoria, el grupo municipal socialista pedirá primero la retirada del punto de las licencias en la primera parte del pleno y presentará su moción en el orden del día como asunto de urgencia. Si se acepta, entonces se pasará a debatir la moción para su posterior votación. Todo ello en la parte final del pleno, detrás de las preguntas y propuestas. El PSOE necesitaría, en ese caso, el voto favorable de Podemos - Izquierda Unida y Vox para la aprobación de su alternativa a la ordenanza de pisos turísticos en los barrios saturados que propone el PP.

Por su parte, Podemos - Izquierda Unida se ha mostrado abiertamente a favor de una moratoria. Además de pedir infructuosamente que no se llevara a pleno la propuesta de limitación de viviendas de uso turístico, su portavoz, Susana Hornillo, instó este miércoles al grupo popular en la Junta de Portavoces a actuar como el Ayuntamiento de Valencia (PP), es decir, impulsar una paralización de licencias durante cuatro años, hasta 2028. "Sería tiempo suficiente para elaborar una nueva estrategia de convivencia que integre el turismo en la ciudad sin que ello suponga pérdida de calidad de vida ni expulsión de vecinos de Sevilla", ha difundido el grupo en una nota.

La formación de izquierda sostiene que de ese modo se pondría freno al 'efecto llamada' y se abriría un proceso participativo que acabe en una norma que parta de "un diagnóstico serio, científico e imparcial".

No difiere mucho la postura de este partido de izquierdas de la posición de Vox. Su portavoz municipal, Cristina Peláez, ha tachado la ordenanza como "insuficiente". "No soluciona los problemas que tienen los vecinos afectados por los pisos turísticos", ha expresado este miércoles durante el balance del primer año de gobierno del PP. Tras la reunión con las asociaciones de vecinos, el partido de ultraderecha traslada que los vecinos reclaman una moratoria. Peláez considera que la norma municipal "tiene que ser más restrictiva", ya que la propuesta del PP deja "libres los grandes inversores que compran viviendas enteras y las convierten en pisos turísticos".