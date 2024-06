El PP deja en el aire su apoyo al PSOE de Morón para la ampliación de la fábrica de explosivos

El proyecto de ampliación de la fábrica de explosivos de Morón de la Frontera está en el aire. Que salga adelante o no depende de lo que decida el Partido Popular de este municipio sevillano que, desde las últimas elecciones municipales, cuenta con dos ediles. El socialista Juan Manuel Rodríguez perdió la mayoría absoluta el 28M y desde entonces gobierna en minoría. El pleno municipal cuenta con 9 concejales del PSOE, la agrupación de electores AMA Morón tiene 5, Adelante Morón/Izquierda Unida tiene dos y el PP, otros dos.

En el pleno de este jueves se someterá a votación este proyecto pero también los presupuestos locales. El PP, liderado en Morón por Gloria Hidalgo, guarda discreción sobre el sentido del voto en ambos asuntos. La edil popular emplaza al propio jueves para conocer si decidirán apoyar o no este proyecto que, insistía, "tiene todos los parabienes de los técnicos pero eso no quiere decir que automáticamente obtenga nuestro respaldo. Tenemos que valorar cuestiones de índole técnica y de índole política, haremos lo que mejor interese a Morón". Hidalgo recuerda que este proyecto ya ha sido rechazados dos veces en pleno.

No las tiene todas consigo el alcalde de Morón. Pero pese al ruido generado insiste en la idoneidad de la ampliación de esta fábrica. En declaraciones a este medio, Rodríguez sostiene que "en Morón todo el mundo sabe que aquello es un almacén de explosivos desde hace más de 50 años y ahora lo que hace es modernizarse y actualizar sus instalaciones transformadoras de tal forma que ya no almacena explosivo sino que fabrica la materia prima que después se mezcla en unos vehículos adaptados a pie de obra o a pie de cantera".

"Que se anteponga la seguridad"

Por su parte, Isidoro Albarreal, concejal en AMA Morón, "pedimos al alcalde que anteponga el interés público de la seguridad de las personas trabajadoras frente al interés privado de un ex alcalde de su propio partido".

Se trata de un trato de favor hacia un ex alcalde del PSOE que fue inhabilitado por prevaricación urbanística, Isidoro Albarreal — Concejal de AMA Morón

Albarreal recuerda que "se trata de la tercera ampliación del proyecto en menos de dos años: primero una fábrica de explosivos, luego una línea de emulsión y ahora un nuevo almacén para 2.500.000 kg de nitrato de amonio, material altamente inflamable". En palabras de Albarreal, "esta última ampliación pone en grave riesgo la seguridad de las personas que trabajan en dos instalaciones muy cercanas. Además este almacén incumple la normativa urbanistica de Morón que prohíbe los almacenes en suelo no urbanizable que no esten asociados a explotaciones agropecuarias o forestales. Se trata de un trato de favor hacia un ex alcalde del PSOE que fue inhabilitado por prevaricación urbanística, por permitir actividades molestas no permitidas por las normas que un Alcalde debe hacer cumplir".

Dado que las dos formaciones de izquierdas en el pleno -AMA Morón y Adelante Morón- ha manifestado su rechazo a la ampliación de esta fábrica, el PP es el partido que tiene la llave. Según traslada la propia Hidalgo, el PP todavía no se ha reunido con el comité de empresa de Angel Camacho Alimentación (La vieja fábrica, Fragata), una de las fábricas más asentadas en la comarca que tiene más de 600 trabajadores directos. El jueves estos trabajadores acudirán a la casa consistorial para protestar contra este proyecto.