El Ayuntamiento admite por primera vez que "no es incompatible" ejecutar a la vez las obras de los dos tramos de la línea 3 de metro

Las obras del tramo norte y el tramo sur de la línea 3 de metro podrán ejecutarse a la vez. Así lo ha reconocido el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, por primera vez, asegurando que "la ejecución no es incompatible y en eso están la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento". El PSOE ha llevado al pleno una propuesta que tiene como antecedente unas declaraciones del concejal popular en una comisión de control y fiscalización de mayo en las que afirmaba que era "imposible ejecutar el tramo sur" de la línea 3 del Metro "hasta que no esté terminado el tramo norte". Esto generó malestar y polémica entre la oposición, vecinos o la asociación Sevilla Quiere Metro, que no entendían que no se pudiera hacer a la vez.

En el pleno de este jueves, De la Rosa ha matizado esas palabras. "No hay que confundir ejecución con la explotación", ha aclarado. Y ha explicado que lo que sería "inviable" es que el tramo sur pueda funcionar sin que esté el tramo norte, algo complicado por el adelanto que lleva este. El tramo norte está en obras y en el tramo sur aún no hay trazado definitivo. Está en revisión y actualización su proyecto constructivo.

"Es inviable que se abra el metro sin que funcione en el tramo norte. Las cocheras son independientes, unas en Pino Montano y otras en Valme. Pero no se puede explotar un metro desde el Prado al campo del Betis sin las de Pino Montano o las de Valme", ha continuado explicando.

Obras de la línea 3 del metro de Sevilla junto a la calle Estrella Deneb en Pino Montano / Rocío Ruz / Europa Press

El tramo sur, "lo antes posible"

El grupo municipal socialista llevaba en el primer punto de su propuesta instar a la Junta a agilizar la redacción del proyecto constructivo del tramo sur de la Línea 3 del Metro para que estas se desarrollen simultáneamente con las obras del tramo norte, de forma que las fechas de puesta en servicio del tramo norte y tramo sur sean lo más cercanas posible. Ha sido aprobado con el voto favorable de los cuatro grupos.

"Por supuesto que hay que empezar a trabajar en el tramo sur y que las licitaciones estén lo antes posible", ha respondido De la Rosa, pero "se explotará cuando esté terminado el tramo norte". Es decir, no puede entrar en funcionamiento el tramo que va desde el Prado hasta el hospital Virgen de Valme hasta que esté listo el que va desde Pino Montano al Prado.

La previsión es que el tramo sur finalice sus obras más tarde, pero con la intención de que esté próximo al 2030, fecha que se marcó para la finalización de las obras que ya han comenzado en Pino Montano. "Las reuniones con la Junta de Andalucía son para agilizar las licitaciones y las adjudicaciones", añadía el delegado de Urbanismo sobre la línea 3.

El análisis de Sevilla Quiere Metro

Según cuentan desde la asociación a El Correo de Andalucía, comparten las propuestas y valoran "positivamente la disposición del gobierno municipal para construir, a la vez, el tramo norte y sur de la línea 3, de forma que el tramo sur comience a funcionar lo antes posible, y siempre después del tramo norte".

Afirman que "lo ideal sería que ambos tramos entrasen en funcionamiento en 2030", y en caso contrario, que se mantenga el tramo norte para 2030 y el sur lo antes posible. Para ello, "será nuevamente trascendental la colaboración en la financiación del Gobierno de España" y "una cofinanciación para el tramo sur".

Insisten también en que se "agilice la finalización del proyecto constructivo del tramo sur" porque "no existe fecha". "El tramo sur nunca empezaría a funcionar antes que el norte. Pero el tramo sur sí se puede construir a la vez que el norte", concluyen.

Intercambiador en El Higuerón

Pese a la abstención del grupo popular, el resto sí han votado afirmativamente al segundo punto: instar a la Junta de Andalucía, como Administración competente, con la colaboración del Gobierno de España, a la creación de un intercambiador en la zona de El Higuerón, para la mejora de la movilidad metropolitana.

El objetivo, integrar de manera eficiente los cercanías C1, C2, C3 y C5 con la línea 3 de Metro de Sevilla, así como a otros medios de transportes. "Con la colaboración no. El Gobierno también es responsable de esto. La Junta no es la única responsable", ha matizado De la Rosa.

Ha asegurado que "habría que hacer estudios de viabilidad y apostar por ello. Pero no solo colaborar, estudiarlo y participar. No sé si el Gobierno de España tiene esa intención tan completa".

Ampliar el horario del metro

Otro punto llevado por el PSOE ha sido instar a la Junta de Andalucía a licitar el diseño del ramal de San Jerónimo de la Línea 3 de metro y a ejecutar las obras del mismo. El grupo socialista, Vox y Podemos - Izquierda Unida han votado que sí y el PP se ha abstenido, por lo que ha salido adelante.

Viajeros ante la estación de metro de Plaza de Cuba durante la Feria de Abril / ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

"¿Saben lo que ha insistido el Ayuntamiento y la Junta en que llegue a San Jerónimo? La clave es que llegue allí. Lo comparto. Vamos a instar a la Junta a estudiar la viabilidad del ramal. El tramo norte tiene el trazado cerrado, pero los ramales y conexiones son fundamentales", ha explicado el concejal popular.

Y dentro de la propuesta también se pedía instar a la Sociedad Metro de Sevilla para que realice los estudios para la ampliación del horario del Metro de Sevilla en su franja nocturna. "Somos conscientes de que hay un problema de horarios y de cantidad de trenes en Semana Santa y en Feria. Completamente de acuerdo", han respondido desde el Ayuntamiento, acabando en un aprobado general.