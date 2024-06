Marina Navarro: "Siempre tuve a la Comisión Europea en un pedestal"

Contrasta la juventud de Marina Navarro, trianera de 26 años que desarrolla su carrera laboral en el corazón de las instituciones europeas, con su fulgurante trayectoria, con un currículum plagado de detalles desde muy pronto, que perfilaron un perfil profesional con una clara vocación internacional orientada a las políticas públicas.

Una estudiante de la enseñanza pública

Navarro explica desde su oficina en la Comisión Europea, donde ejerce como analista y evaluadora del impacto de fondos europeos, en el seno de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, cómo comenzó todo: "He estudiado en colegio e instituto público, pero es cierto que hice un bachillerato bilingüe y gracias a él pude hacer la selectividad francesa, aunque luego me decanté por Economía en la Universidad de Sevilla".

En segundo curso ya impartía clases de Economía de la UE en empresas privadas y en cuarto, obtuvo una beca de colaboración a la investigación en el departamento de Economía Aplicada. Con tan solo 22 años, presidió el European Student Think Tank, un foro de pensamiento y debate europeo para hacer las políticas de la Unión a la juventud.

Cuenta con dos másteres, uno sobre Política Pública y Economía del Desarrollo de la Universidad de Tolousse, y otro sobre Asuntos Económicos Europeos en el prestigioso Collegue of Europe, en Brujas, gracias a una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo ello, sin contar un buen número de prácticas en diferentes organismos.

Con tan solo 22 años, presidió el European Student Think Tank, un foro de pensamiento y debate europeo para hacer las políticas de la Unión a la juventud

Para Marina, "si hay algo que he percibido a lo largo de estos años de diferentes estudios, becas y prácticas, es que somos más dinámicos a la hora de buscarnos la vida, más inquietos, tenemos más prisas por hacernos un currículum en relación con otros países europeos". Sobre esto, reflexiona en torno a las dificultades de los jóvenes en España en acceder al mercado laboral y crecer profesionalmente.

Marina Navarro estudió Economía en la Universidad de Sevilla y culminó sus estudios en Francia y Bélgica. / El Correo

"Desde que comencé la carrera siempre tuve interés por la UE. De pequeña ya me gustaba mucho todo lo internacional: conocer gente nueva, los idiomas. También en casa lo he visto mucho, mi padre siempre ha estado muy interesado por los temas europeos", asegura. "A lo largo de estos años, se han ido encadenando muchas cosas. Siempre he sido muy inquieta, he buscado más, y así es como van surgiendo más oportunidades", apostilla.

Siempre he sido muy inquieta, he buscado más, y así es como van surgiendo más oportunidades Marina Navarro — Analista de la Comisión Europea

"Pequeñas experiencias que te enseñen diferentes mundos"

En esta línea, esta economista empeñada desde muy pronto en "ir acumulando pequeñas experiencias que le enseñaran diferentes mundos", subraya el ambiente colaborativo que se respira en los pasillos y despachos de la Comisión Europea. "Siempre tuve en un pedestal a este organismo, muy mitificado. Luego trabajas aquí y descubres un ambiente familiar, que los equipos representan muy bien el espíritu de la UE: un proyecto común en el que todo el mundo trabaja con objetivos comunes", apunta.

Siempre tuve en un pedestal a este organismo, muy mitificado. Luego trabajas aquí y descubres un ambiente familiar, que los equipos representan muy bien el espíritu de la UE Marina Navarro — Analista de la Comisión Europea

La conexión de Europa con los ciudadanos

Profundizando en esta idea, Marina explica que su equipo se compone de diecisiete personas, de doce nacionalidades distintas. Eso supone trabajar en un ambiente muy enriquecedor de donde extraer conclusiones vinculadas a la actual UE: "Por ejemplo, con las elecciones intercambiamos pareceres sobre la situación en cada uno de nuestros países, que es diferente".

Navarro, con un pie en Bruselas y otro en Sevilla, es consciente de la lejanía que percibe la sociedad respecto a las grandes instituciones: "Hay que hacer un esfuerzo por conectar con los ciudadanos, que sepan cómo las políticas europeas les afectan en su vida diaria", concluye.