Nuevo revés al alcalde: la oposición tumba el límite a los pisos turísticos

La ordenanza propuesta por el grupo municipal popular para limitar el número máximo de viviendas de uso turístico en Sevilla no sale adelante. Su aprobación definitiva se ha llevado la negativa de los tres grupos de la oposición, que se han puesto de acuerdo en su postura. Sostienen que no se tenían en cuenta las consideraciones realizadas por los vecinos de los barrios más afectados y que la norma no es efectiva para el problema de saturación turística que existe en hasta 11 barrios del Casco Antiguo y Triana, pudiendo producirse un efecto llamada en otras zonas y perpetuando un sistema de explotación de estas viviendas.

Como ya ocurriera para las últimas modificaciones presupuestarias o para la cuestión de confianza del alcalde, José Luis Sanz, la oposición se ha manifestado en bloque en contra de una propuesta cuyo borrador recibió en marzo la abstención del grupo Podemos - Izquierda Unida, la negativa de VOX y el voto favorable del PSOE. Pero ahora los grupos de la izquierda han cambiado de opinión hacia el no tras hablar con las asociaciones vecinales.

El Ayuntamiento pretendía que Sevilla fuera la primera capital de Andalucía en aplicar el decreto de regulación de los pisos y viviendas turísticas que aprobó el Gobierno de la Junta de Andalucía a finales del mes de enero. Entonces, se fijaron los mínimos que debía cumplir una vivienda cuyo dueño quisiera destinar a este uso.

En base a eso y a los informes realizados por la Gerencia de Urbanismo, el consistorio presentó una ordenanza que regularía que no se otorgasen más licencias para este tipo de viviendas en 11 barrios del casco antiguo y Triana, donde estos pisos superan el 10% del parque de alquiler de la zona.

También contemplaba un control exhaustivo de las licencias y de sus anuncios en plataformas, un trabajo en el que el Ayuntamiento, según fuentes municipales, confiaba en trabajar de la mano de la Consejería de Turismo.

En Sevilla, estas viviendas suponen más del 50% de las plazas de alojamiento turístico, creadas, sobre todo, en el período 2016 y 2024, y se concentran en Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil, San Vicente o Triana. En este perímetro de la ciudad, a día de hoy, hay unas 2.500 viviendas más de las que estarían permitidas.

