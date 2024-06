En vídeo: así fue el espectacular salto de un toro al callejón en Huévar del Aljarafe

Era la primera vez que había toros en Huévar del Aljarafe. La localidad sevillana acogió un festejo mixto con picadores el pasado sábado 22 de junio en una plaza portátil instalada en el municipio.

A las 21.00 horas de la noche, los actuantes iniciaron el paseíllo con media plaza en los tendidos. Pero, una de las imágenes de la noche se la llevaría el cuarto novillo de la tarde que protagonizó un espectacular salto al callejón y provocó el pánico entre los asistentes.

El salto al callejón

Salía el cuarto novillo de la tarde para el novillero de la Puebla del Río, Fernández de la Puebla. El animal de Clairac salió desde la puerta de chiqueros con mucha velocidad y rematando en los burladeros. En una de esas embestidas, el utrero saltó al callejón provocando momentos de tensión y gran susto entre los asistentes.

En el vídeo se presencia cómo todas las personas huyen a gran velocidad por el callejón en un gran desconcierto. El animal arrolló a todo lo que se le interpuso en el camino dejando varios heridos. Algunos tuvieron que ser trasladados al hospital. Uno de ellos fue el fotográfo Salva López que nos explica lo ocurrido: "El animal me cogió dos veces, primero me dio contra las tablas y ya luego me coge por detrás y salgo por los aires", explica a El Correo de Andalucía.

El novillo no hirió al fotográfo aunque tiene varios baretazos por el cuerpo y en el abdomen que le ha provocado pasar noches muy duras de dolor: "Gracias a Dios todo ha quedado en un susto, pero me siento muy querido por la gente del toro que no han parado de darme muestras de cariño en estos días que me dolía todo el cuerpo". Le han llamado multitud de novilleros, compañeros e incluso matadores de toros como David de Miranda y Ángel Jiménez.

La peor suerte se la llevó un banderillero: "El herido más grave fue Carmelo Jiménez, banderillero de Carlos Fernández, que lo enganchó en el salto y le destrozó la cara", recuerda Salva. Otra herida de menor gravedad fue para la alguacililla del festejo que tuvo que saltar las tablas y se rompió un diente y algunas magulladuras.

La crónica de la tarde

En cuanto al balance artístico de la tarde, los animales de Clairac no ofrecieron muchas opciones de triunfo. El rejoneador Sebastián Fernández, que abrió el festejo, cortó dos orejas. Manuel Casado, de Lora del Río, fue otro de los triunfadores de la tarde consiguiendo cortar dos orejas a su primer novillo con una labor en la que se sobrepuso a las dificultades del animal. Demostró una gran actitud desde su salida con el capote, las banderillas y su faena con la muleta.

Manuel Casado corta dos orejas a su primer novillo en Huévar del Aljarafe / Álvaro Pastor Torres

Fernández de la Puebla, novillero de la Puebla del Río, pinchó con los aceros y solo pudo obtener una oreja del cuarto novillo de la tarde, precisamente el novillo que saltó al callejón. Realizó una gran faena con la muleta y dejando momentos de calidad con la mano zurda. En último lugar, actuó el novillero sin caballos Miguel Vázquez Barón que obtuvo una oreja del eral que toreó.