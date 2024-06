El Ayuntamiento busca "revitalizar" el mercado de la Candelaria con obras e incentivos fiscales

El mercado de La Candelaria no tiene ya el esplendor que algunos tenderos dicen que mostraba hace décadas. Solo se ven seis comercios y dos bares abiertos de los 30 disponibles. Es una plaza de abastos tranquila, sin la bulla propia de estos lugares, aunque el Ayuntamiento tratará de revitarlizarla a través de una "reestructuración y alineación de los puestos" y la concesión de "beneficios fiscales" a quienes quieran invertir en ella.

"Estamos estudiando reducir algunos costes fijos a los emprendedores que estén interesados en coger puestos allí", ha anunciado este miércoles la delegada de Consumo, Silvia Pozo, tras la presentación de un informe sobre vacantes en los mercados de Sevilla elaborado por la Femase. "Además está planteado dividir el mercado en dos partes: un lado que servirá de sede social, y otro en el que estén todos los puestos alineados, de manera que el ciudadano encuentre todos los comercios en la misma calle", ha detallado Pozo.

La ejecución de las obras, tal como adelantó El Correo de Andalucía, depende "de la aprobación de los presupuestos". Hasta que eso no ocurra, Silvia Pozo asegura que se promoverán "una serie de actividades que dinamicen el mercado". "Estamos trabajando para volver a darle vida, esta plaza de abastos necesita mucho mimo", ha declarado la delegada de Consumo.

Los comerciantes no ven esta reforma como una solución

La reforma que ha planificado el Consistorio hispalense reuniría a los puestos que quedan abiertos en un mismo espacio. Sin embargo, los comerciantes no ven esta medida como una solución efectiva a la baja ocupación: "Me informaron de que quieren reubicarnos en una sola calle donde estemos todos abiertos. Pero eso no nos da disponibilidad de crecer, de ahí iríamos a morir", opina José Castejón, presidente del mercado de La Candelaria y gerente de uno de los bares.

Según Castejón, esta misma estrategia de acercamiento de comercios "ya se realizó" en 2011, aunque no sirvió para atraer más público ni empresarios. "Hace 13 años nos hicieron una disminución del mercado y a los que quedábamos nos ubicaron todos juntos", cuenta el presidente de esta plaza de abastos. "Pensábamos que iba a traer éxito, pero a día de hoy seguimos muy pocos funcionando".

Puesto de carnicería del mercado de La Candelaria / Jorge Jiménez

Sevilla acogerá un congreso nacional de mercados en octubre

Pero no ha sido este el único anuncio. Durante el acto de este miércoles, al que también ha asistido Ángel Santos, gerente de la Femase, la delegada de Consumo ha informado de que Sevilla acogerá en el próximo mes de octubre el congreso nacional de la confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (Metrae).

"Este Ayuntamiento está trabajando para que no se pierda la esencia que siempre han tenido los mercados como elementos vertebradores y de cohesión social", ha señalado Silvia Pozo. Aunque también ha admitido que "aún queda mucho trabajo por delante por hacer" en este sentido.

De momento queda por ver cuándo se acometerán las reformas planteadas por el Consistorio en la plaza de abastos de La Candelaria. Fuentes municipales trasladan que esperan que sea "lo antes posible". José Castejón, desde su bar, no es muy halagüeño con el futuro del mercado: "Ojalá aguantara 10-15 años, que es lo que me queda para jubilarme, pero con la edad que tengo, no sé si llegará".