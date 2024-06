Estas son las expresiones más comunes en Sevilla y solo las entienden los sevillanos

Sevilla cuenta con una gran riqueza gastronómica, cultural y muchas curiosidades en los rincones de la ciudad. Además de secretos, los habitantes de la capital andaluza utilizan una linguistica que solo ellos entienden.

La idiosincracia de Sevilla y de su gente hace que las expresiones, palabras o frases le den un sello diferente y auténtico. Algunos te sonarán si eres de Sevilla pero, en caso contrario, te explicamos su significado para que no te queden dudas si los escuchas en la ciudad.

"No me enfado, pero me da coraje"

Los sevillanos utilizan unas palabras con un signficado que puede dar lugar a dudas: "No me enfado, pero me da coraje", es una de las frases más comunes de la ciudad. No significa que le llene de valentía, sino que puede haberle molestado algo y le durará el cabreo durante un tiempo.

"Illo, illo, illo"

Otra de las expresiones típicas para llamar la atención de alguien es: "Illo, illo, illo". Illo es un diminutivo de la palabra "chiquillo" pero en la ciudad hispalense es muy común esta palabra para llamar la atención de alguien en una conversación. Si se utiliza en varias ocasiones de forma repetitiva es para alertarte de algún suceso.

No ni ná

Una frase que contiene tres negaciones sólo se les podría ocurrir a los sevillanos. Para negar una información se utiliza "no, ni ná".

"Abe"

Otra de las expresiones que se utiliza con mucha frecuencia para acabar las frases es el término "abe". Seguramente no sepas que signfica pero es un sinónimo de "sabes". La influencer sevillana Marina Barrial ya colgó un vídeo a su perfil de TikTok durante la Feria de Sevilla de 2024 y se viralizó en pocas horas.

Aro, aro

Es una expresión para expresar algo que es totalmente cierto y dar la razón.

Flama

Es una expresión muy utilizada para afirmar que estás de acuerdo con una idea o una sugerencia. Es un sinónimo de "Guay" o "Me parece perfecto".

Rancio

Es una persona antigua, clásica muy arraigada a otra época de la ciudad que conoce todos los entresijos.

Jartible

Se pronuncia hartible con la h aspirada fruto del acento de esta tierra aunque se escribe jartible. Se trata de una persona bastante pesada que insiste sobre un tema.

Arrecío

Este término se hizo viral el pasado año por un vídeo que circuló en TikTok en el que un joven lo intentaba explicar. Se trata de pasar frío por una gran bajada de temperaturas. En cuanto, el termómetro decide bajar, los sevillanos dicen con exageración: "Estoy arrecío".

Esta es una recopilación de algunas palabras y expresiones que se utilizan en Sevilla. El carisma de los sevillanos y la 'guasa' hace que muchos foráneos se queden prendados de la palabrarería que solo usan, y entienden, los vecinos de esta ciudad.