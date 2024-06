Rancio nos habla del secreto de una plaza de toros de Sevilla que no es la Maestranza

"Esto como no lo sepa la persona vas a quedar de categoría contándolo". Así empieza Julio Muñoz Gijón Rancio su entrega de esta semana, donde cuenta el secreto de la plaza de toros de Sevilla que no es la Maestranza y que has pasado infinidad de veces por delante en Eduardo Dato. Pasa totalmente desapercibida en un enclave entre un bloque de pisos y un parking, y tiene una interesante historia que nos la cuenta en el vídeo, que como siempre, no te puedes perder.