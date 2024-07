Facua denuncia al Mangafest por incumplir el plazo de devolución del dinero de las entradas

FACUA ha exigido a la organización del Salón del Manga de Sevilla (Mangafest) la inmediata devolución del dinero de las entradas de los consumidores que no pudieron acceder al recinto durante los días 22 y 23 de junio. FACUA Sevilla ha denunciado ante la Dirección General de Consumo y Mercados de Abastos del Ayuntamiento de Sevilla a Best Way Group SL, promotora del Mangafest Sevilla 2024, por saltarse el plazo legal para devolver el dinero de las entradas después de que se tuviese que cancelar debido a un problema de seguridad al estallar un transformador eléctrico ubicado en el sótano del pabellón 2 del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Como consecuencia de estas irregularidades, FACUA exige a la organización del Mangafest la devolución del importe íntegro de las entradas del sábado (día del incidente) y domingo (suspendido de forma total).

Este incidente provocó que el pasado 22 de junio, poco antes de las 14.30 horas, los asistentes a este festival fueran evacuados del edificio donde se estaba celebrando el evento. Pese a que no hubo que lamentar ninguna incidencia grave, el Mangafest Sevilla 2024 tuvo que suspenderse definitivamente.

La organizadora aún no ha devuelto el dinero

El Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas recoge en su artículo 23 que “la devolución del importe del billete se iniciará desde el momento de anunciarse la suspensión, aplazamiento o modificación y finalizará cuatro días después del fijado para la celebración del espectáculo público o actividad recreativa o quince minutos antes del inicio del mismo en caso de modificación. El plazo indicado se prorrogará automáticamente si finalizado el mismo hubiese, sin interrupción, espectadores o asistentes en espera de devolución”.

Nueve días después de la cancelación del evento, la organizadora todavía no ha empezado a devolver el dinero de las entradas a las miles de personas que tuvieron que ser evacuadas y que tenían entrada para el Mangafest Sevilla 2024. En un comunicado, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que será a partir del 2 de julio cuando Best Way Group SL empezará a contactar con los afectados para indicarle cómo proceder para el reembolso o cambio de las entradas, aunque esto no quiere decir que se vaya a realizar de manera inmediata.