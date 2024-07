El “milagro” de que la Torre Mapfre no deje víctimas: “A los operarios se les ha ido de las manos”

Los vecinos afectados por el derrumbe de un edificio de seis plantas que se estaba demoliendo en Sevilla han explicado a EFE que los operarios les han dicho que el trabajo "se les ha ido de las manos", y han asegurado que es "un milagro" que no haya habido personas afectadas.

En total, las seis plantas que quedaban por demoler de un edificio en obras en el barrio de Triana de Sevilla se han derrumbado esta tarde y ha resultado afectado el aparcamiento de un bloque contiguo y parte de sus zonas comunes, se han destrozado cuatro coches y dañado otros ocho que había en la primera planta del aparcamiento.

En la segunda planta del aparcamiento se ha producido un boquete que ha dañado la pared limítrofe con el solar afectado, pero sin afectar a ningún vehículo.

El derrumbe ha tenido lugar hacia las 17.40 horas en la fase final de los trabajos de demolición de la conocida como Torre Mapfre, en la Ronda de Triana, un edificio que albergaba oficinas y que está siendo demolido para construir viviendas por la empresa navarra Erri Berri Demolición.

Hasta hoy, los operarios habían derrumbado sin incidencias uno de los tres edificios de cuatro plantas, estaban terminado con el segundo, de la misma altura, y les quedaba iniciar las labores del tercero, de seis, que ha colapsado por completo en cuestión de segundos.

Concha Díaz, una de las vecinas afectadas, ha explicado a EFE que apreció hoy en los trabajos de demolición "que iban muy acelerados", y que el ruido que ha provocado el derrumbe ha sido "como si terminase el mundo". "Estaba en la ducha cuando se derrumbó y no era capaz de moverme, me he tenido que agarrar a lo que he podido".

En ese momento, ha dicho, ha salido a las zonas comunes como el resto de vecinos, "que gritaban a los operarios que pararan, y ellos han reconocido que se les ha ido de las manos", ha subrayado.

"Todo ha temblado"

Otra vecina, Esperanza Presa, cuya vivienda de la quinta planta da a los edificios ahora derrumbados, ha señalado que cuando los trabajadores han empezado el turno de las tres de la tarde, "han comenzado a tirar con una fuerza increíble", y ha añadido que todo el edificio ha temblado al caerse el que ha colapsado "porque estamos muy cerca de ese bloque -ha dicho-".

Esta vecina sostiene que, desde que empezaron los trabajos de demolición, se han observado grietas en las casas de su bloque que antes no se habían visto, "distintas a las lógicas de la dilatación del edificio".

Los bomberos han acudido al lugar de los hechos, han estudiado los daños y han informado a los vecinos de que en principio no hay daño estructural en el edificio contiguo, por lo que no se compromete la seguridad ni la habitabilidad.

No obstante, los vecinos se están organizando para pasar la noche, en algunos casos, en viviendas distintas a la suya, ante el temor de que se puedan producir problemas en sus casas por este suceso.

Un trío de edificios de 1990

La Torre Mapfre, levantada por la aseguradora en el barrio sevillano de Triana en 1990, comenzó a ser demolida el pasado 13 de mayo, para levantarse en su solar un edificio de viviendas,

La empresa navarra Erri Berri Demolición es la encargada de demoler un edificio que está formado por tres volúmenes y, en principio, los trabajos iniciales iban a durar hasta el pasado 7 de junio, para quedar el solar completamente limpio en torno al próximo agosto.

La misma empresa se ha encargado de trabajos de gran envergadura en los últimos años, entre otros el de demoler en estadio Vicente Calderón de Madrid para dar paso a un edificio de viviendas.

El edificio Mapfre de Sevilla fue levantado a la par que la mayoría de los pabellones de la Expo'92, y albergó las oficinas de la aseguradora hasta el pasado noviembre, cuando fueron derivadas poco a poco a la Isla de la Cartuja