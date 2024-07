El Ayuntamiento solicita a la Junta que elimine 715 viviendas turísticas y descarta una moratoria

¿Qué hacer con los pisos turísticos en Sevilla? Son muchas las teorías y propuestas pero consenso, ninguno. Segunda reunión entre el Ayuntamiento de Sevilla y la oposición sin acuerdo político para poner una limitación a las viviendas de uso turístico en la ciudad, después de que PSOE, Podemos - Izquierda Unida y Vox tumbaran la ordenanza propuesta por el Partido Popular el pasado 20 de junio. Tras no llegar a ninguna conclusión que contentara a todas las partes, volvieron a citarse para este lunes con el objetivo de volver a estudiar todas las opciones. Y de nuevo, por segunda vez, han concluido en citarse para el próximo lunes para volver a abordar la cuestión.

Mientras tanto, el consistorio ha hecho uso del nuevo decreto autonómico que admite descalificar todas las viviendas de uso turístico que no estén adaptadas a la normativa urbanística, y se ha convertido en la primera ciudad andaluza en utilizar este recurso. Ha solicitado de manera unilateral que elimine 715 viviendas turísticas, de las cuales dos de cada tres están en el Casco Antiguo y en Triana.

Esta solicitud forma parte de las medidas de control, disciplina y reducción de viviendas de uso turístico implementadas por el Gobierno local y que se les ha trasladado a los grupos municipales en la reunión mantenida este lunes. Además de esto, fuentes municipales han informado que han presentado a la oposición un informe jurídico que "avala la inviabilidad de una moratoria", que el resto de grupos pedían.

Segunda reunión sobre la limitación de los pisos turísticos entre el Ayuntamiento de Sevilla y la oposición, que acaba sin acuerdo / Podemos Sevilla

El grupo municipal popular ha presentado dos informes, fechados minutos antes de la reunión. Uno de la Dirección Técnica de Urbanismo, en la que el Ayuntamiento defiende que no tiene potestad alguna para fijar una moratoria o prohibición alguna. En concreto, que los municipios andaluces no tienen potestad de intervenir en la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía y "no puede ejercer ninguna función tramitadora en él".

Y otro firmado por el gerente, Fernando Vázquez Marín, justifica que existen 725 viviendas de uso turístico, con fecha del 20 de febrero de 2024, inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía que incumplen los requisitos aprobados en junio de 2022, tras la modificación puntual 44 del PGOU. Este cambio establecía que deben considerarse de uso terciario, y como tal, estarán sometidas a las limitaciones que para su implantación establece el artículo 6.2.4 de la normativa urbanística, de manera que solo pueden establecerse en planta baja y primera. Sin embargo, desde febrero han podido registrarse muchas más.

Otra reunión sin acuerdo

La segunda reunión para estudiar la limitación de pisos turísticos en Sevilla se ha saldado una doble comunicación popular: la solicitud ya realizada a la Junta y un informe jurídico en el que se amparan para justificar la negativa a la moratoria. Un encuentro al que no ha acudido Vox al no haber sido citado oficialmente por escrito, desde que salieran de la anterior reunión, según explican fuentes de este grupo.

El delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha explicado que se le ha pedido a la oposición “responsabilidad y altura de miras para aprobar de una vez el documento que permitirá a la ciudad limitar las viviendas de uso turístico" y que "no se aferre a un mero mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica".

"La ciudad no puede perder más tiempo y desde el gobierno vamos a seguir impulsando medidas de control, inspección y reducción de pisos turísticos”, ha añadido, citando de nuevo al resto de grupos a otra reunión y destacando que el documento "incluye además una revisión periódica de los porcentajes siempre y cuando sean avalados por informes técnicos”.

Desde la oposición, sin embargo, no están conformes con cómo ha ido. Susana Hornillo, portavoz de Podemos - IU, ha criticado que se han encontrado "un PP que no se mueve de su sitio" y ha lamentado que "las negociaciones están encalladas" porque "no acepta nada que no sean sus propuestas".

El PSOE pide una rebaja del porcentaje

Esta vez, después de que el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, criticara en la cita anterior que la oposición se había presentado "sin ninguna propuesta nueva" y estaba haciendo "perder el tiempo" a la ciudad, el PSOE ha acudido con dos pretensiones: pedir informes jurídicos que justifiquen no establecer una moratoria y rebajar del 10% al 2,5% el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de las residenciales. El PP le ha pedido este lunes al PSOE que avale jurídicamente esa rebaja.

Según el grupo municipal socialista, con este cambio y aplicando ese porcentaje con "supondría restar 995 pisos turísticos a los que existen actualmente". Explica que es la mejor fórmula, al margen de la moratoria, para que no se "pueda abrir ni una vivienda turística más en Sevilla frente a las 23.305 más que propone Sanz y cerrar aquellas que no se ubiquen en plantas baja y primera, sobre todo en Casco Antiguo y Triana".

Una moratoria o aumentar el IBI

En el caso de Podemos - Izquierda Unida, sostiene su portavoz una vez acabada la reunión que ha sido "el único grupo que le ha hecho llegar por escrito un conjunto de propuestas". "Hemos propuesto reducir el porcentaje de viviendas turísticas al mínimo posible y se ha negado. Si el PP quisiera, este mismo mes se podría aprobar porque es legal y posible", ha añadido.

Ha declarado también Hornillo que temen una "invasión de pisos turísticos en toda la ciudad" y que Sevilla sea "pronto protagonista de movilizaciones ciudadanas como hemos visto este fin de semana en Cádiz y en Málaga".

Podemos pide una moratoria como solución para acabar con la proliferación de pisos turísticos en la ciudad / Jorge Jiménez

Podemos ha presentado cuatro propuestas. La primera, una declaración de moratoria de alojamientos turísticos que "puede obtenerse de facto" estableciendo un límite máximo inferior al 1% para todos los alojamientos turísticos, incluyendo establecimientos hoteleros, viviendas y apartamentos turísticos. Si no es legal, han pedido un informe técnico y jurídico.

También un aumento proporcional del IBI para "compensar el incremento del coste de los servicios públicos como resultado del turismo". Defienden que el mercado de las VUT está "en manos mayoritariamente de grandes tenedores" y es "necesario aplicar recargos del IBI para VUT de carácter progresivo en función del número de viviendas de la entidad propietaria". En concreto, a partir de la segunda vivienda, un incremento del IBI en 10 euros / m2 / año, con un aumento del 50% a partir de la tercera.

La tercera propuesta es "impulsar un proceso de desprivatización de VUT a cambio de un justiprecio sobre sociedades propietarias de 10 o más inmuebles en zonas de alto esfuerzo familiar". Creen aliviaría "la carga turística" y se podrían incorporar los inmuebles obtenidos "al parque público de EMVISESA y destinarlos al alquiler accesible para jóvenes". La cuarta es una inspección, "localizar y denunciar prácticas ilegales".

25 pisos turísticos nuevos al día

Mientras el PP sostiene que su ordenanza ataja el problema, en Sevilla se conceden una media de 25 licencias para viviendas turísticas al día desde enero. Es decir: unos 750 pisos para este uso al mes y más de 3.750 en cinco meses. La proliferación de este negocio crece y crece, mientras las normativas municipales al respecto se hacen de rogar.

Mientras tanto, en Sevilla como en otras capitales andaluzas como Cádiz, Málaga y Granada ha sido una semana especialmente activa a nivel vecinal, con manifestaciones en contra de la turistificación. Sevilla se Muere se concentró este miércoles en la Plaza del Salvador, y el sábado llegó el turno de Cádiz y Málaga.

Además, en Granada, la alcaldesa popular Marifrán Carazo impulsará una moratoria para limitar los pisos turísticos y la asociación Albayzín Habitable dio el pistoletazo de salida a las protestas con una concentración el sábado 22, tras una sentada en mayo.