El Real Alcázar reconstruirá de forma virtual edificios que ya no existen

El Real Alcázar de Sevilla, está trabajando en un ambicioso proyecto tecnológico, que entre otros aspectos, reconstruirá de forma virtual edificios que ya no existen o que en la actualidad no pueden ser visitados.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno, ha indicado que “este proyecto contempla la reconstrucción virtual de edificios que ya no existen o no pueden visitarse a lo largo del recorrido, como son; el antiguo teatro del Patio del León que ardió en el siglo XVIII, el Salón de la Justicia y Patio del Yeso, inaccesibles actualmente para personas con movilidad reducida, el patio de crucero de la Casa de la Contratación, que no puede verse desde el Alcázar, el Patio de las Doncellas en su estado original del siglo XIV, el Patio del Crucero y palacio Gótico en su estado original del siglo XIII, el Estanque de Mercurio con el conjunto escultórico en su estado original completamente dorado del siglo XVI, entre otros”.

Por otro lado, Juan Bueno ha resaltado que “además, está prevista la creación de unos recorridos interactivos que permitirán de una forma más dinámica comprender la rica historia que alberga este monumento que es emblema de la ciudad”.

Además, el delegado ha manifestado que “dentro de las actuaciones previstas en el Real Alcázar está contemplada la instalación de sistemas de sensores inteligentes de energía, de sostenibilidad, detección de velocidad y dirección del viento, así como de la salud estructural del monumento y otras de las novedades que incluye el proyecto es la instalación de beacons que junto con el desarrollo funcionalidades en aplicaciones móviles permitirá al visitante acceder a información y contenidos en 3D”.

También, Bueno ha comentado que “este proyecto va a permitir que la visita al Real Alcázar sea más completa y acorde a los tiempos actuales en los que la tecnología y la accesibilidad juegan un papel primordial, ya que las personas con discapacidad podrán acceder a información y contenidos en 3D de realidad virtual y realidad aumentada durante su visita, a los que actualmente no tiene acceso debido a la propia peculiaridad del monumento”.

“Cabe destacar que la instalación de esta sensórica cuenta ya con la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, ya que las actuaciones propuestas tienen carácter de obra menor, son reversibles y no suponen una afección negativa al BIC, debido al diseño y pequeño tamaño de los sensores, el funcionamiento inalámbrico de la mayoría de ellos, y la elección discreta de su ubicación” ha concluido el edil de Hacienda.

Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto Horizonte Sevilla Inteligente del Ayuntamiento de Sevilla que recoge la creación de una red de edificios inteligentes en la ciudad con distintos sensores y herramientas integradas que forman parte de la plataforma digital de ámbito ciudad.