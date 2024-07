El PP andaluz rechaza un compromiso de financiación y el carácter metropolitano de la línea 2 del Metro de Sevilla

La línea 2 del Metro de Sevilla no tendrá carácter metropolitano tras haber rechazado el Parlamento de Andalucía, concretamente el Partido Popular, que tiene mayoría, una proposición de no ley del grupo socialista para que contase con esta declaración, que permite a las administraciones públicas, como la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, firmar convenios de colaboración y contratos-programas para financiar las obras. Los grupos parlamentarios Por Andalucía, Vox y PSOE sí han votado a favor.

El PSOE ha hecho esta solicitud a la Junta de Andalucía justificando que "debe penetrar sin limitaciones cuantitativas en la comarca del Aljarafe para dar servicio a sus 390.000 habitantes". El parlamentario Rafael Recio, durante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda celebrada este jueves en el Parlamento andaluz, ha resaltado que el carácter metropolitano "no es sólo una necesidad y una prioridad a marcar por el Gobierno andaluz", sino que es al mismo tiempo "un ejercicio de responsabilidad, cumpliendo así con la estrategia de movilidad en la Unión Europea", ha matizado.

Sin embargo, la diputada popular Ana Chocano se ha remitido a que la Consejería de Fomento está realizando un estudio informativo de la línea 2 "incluyendo diferentes alternativas en el recorrido, llegando, como ustedes piden, hasta el Aljarafe". No obstante, "hasta que no se termine el estudio, se vean las alternativas, las necesidades de financiación y la posibilidad de afrontarlas, no va a ser posible que se comprometan los recursos", ha aclarado.

Las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla avanzan mientras la línea 2 se encuentra aún paralizada / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Sin compromiso de financiación

El objetivo del PSOE andaluz era, por un lado remarcar esa necesidad de que se asegure la llegada del metro al Aljarafe y se tome como algo metropolitano, y por otro lado arrancar el compromiso a la Junta de financiar esta línea, partiendo de la base de que la línea 1 sí recibió ese carácter metropolitano. "El modelo fue exitoso", ha remarcado Recio en un vídeo difundido en Twitter.

Recio había modificado uno de los puntos de la iniciativa ante una enmienda presentada por el PP, quedando en el mismo reflejado que los compromisos de financiación necesarios sean asumidos tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno de España, que "ya ha demostrado con creces estar a la altura de la financiación con la línea 3 de metro de Sevilla aportando el 50%", ha puntualizado.

El parlamentario socialista ha apostado por "seguir desarrollando una red de transporte con una verdadera vocación metropolitana, siendo el elemento esencial y estructural que determine el diseño, impulso y ejecución de líneas que están por venir y que este jueves señalamos precisamente, como muy importante en el eje vertebrador este-oeste, la línea 2 del Metro de Sevilla".

Ha recordado que "son más de un millón y medio de sevillanos los que residen en el área metropolitana", es decir, "casi el 50% de los coches que todos los días llegan a la capital de Andalucía proceden principalmente de este área". Y sobre el Aljarafe sevillano, "es una zona que sigue teniendo un gran desarrollo urbanístico, tanto residencial como terciario y productivo, y siguen sin resolverse los grandes problemas de movilidad".

El PP defiende su trabajo

Chocano ha espetado que para poner en funcionamiento la línea 1 "los sevillanos hemos tenido que esperar treinta años, porque la obra se comenzó en la década de los ochenta con ustedes en el Gobierno de la Junta de Andalucía", y "ahora reclaman con esta PNL la ampliación de una de las líneas de la futura red de metro de Sevilla, que tuvieron 40 años para desarrollar, pero no hicieron, que tuvieron 40 años para hacer esta línea 2, que ahora quieren ampliar, pero que tampoco hicieron, y ahora nosotros tenemos que resolver el problema", ha criticado.

"No les quepa duda de que el Gobierno de Juanma Moreno trabaja e impulsa de manera decidida, firme y determinante, no sólo este proyecto, sino otros muchos, pero estudiando las necesidades y las alternativas y la disponibilidad de recursos", le ha respondido a Recio. Ha proseguido justificando que se aseguran "tomar las mejores decisiones para el conjunto de los sevillanos y de los andaluces".