Los vecinos del Puerto de Sevilla consideran "un avance" el nuevo proyecto: "Si se hace bien, es el mejor de la ciudad"

El nuevo proyecto presentado por la Autoridad Portuaria para el Puerto de Sevilla convence más a los vecinos con respecto a lo anunciado anteriormente y lo diseñado por el Ayuntamiento. Sobre todo, por esas 800 plazas nuevas de aparcamiento o que se vayan a rehabilitar los tinglados y las naves regionalistas manteniendo el espíritu de la Exposición Iberoamericana de 1929. "Si se hace bien, es el mejor proyecto de la ciudad", afirma Diego de Caralt, presidente de la Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla, a este medio. Aunque con reservas, "siempre que no haya ocio nocturno".

Las alegaciones vecinales fue el principal argumento de la oposición para tumbar el proyecto presentado en el pleno por el Ayuntamiento para la parte que es de su competencia, pero en las 40 hectáreas de dominio público portuario la situación ha cambiado y se ha producido "un avance".

Que se haya incorporado la idea de establecer 800 plazas de aparcamiento en la avenida del Guadalhorce supone "un avance porque la gente podrá aparcar en un sitio" y "evidentemente descongestiona". Aunque De Caralt matiza que sería mejor si también funciona como "aparcamiento residencial", ya que "técnicamente no se pueden considerar dotaciones para los vecinos".

Jorge Jiménez

Por ello, valora que las plazas de aparcamiento son una buena noticia "para los usuarios que vayan al Muelle de Tablada", y también les parece "bien todo lo que sea poner en valor las naves regionalistas y los tinglados, siempre que no haya ocio nocturno". "Con el ocio gastronómico no hay problema", continúa, ya que el principal obstáculo que siempre han señalado los vecinos es que haya ruido, suciedad y mal ambiente por las noches como consecuencia.

Contra la terminal de cruceros

En el Muelle de Tablada, en los tinglados, se ubicará un 'Port Center' o la nueva terminal de cruceros. En este punto también encuentran un problema. "No les da vergüenza poner una terminal de cruceros contaminante enfrente de un barrio residencial. Ya no es el riesgo de cáncer, es la polución abrasiva que se adherirá a nuestros edificios", ha asegurado la asociación vecinal en su perfil de Twitter.

Desarrolla su presidente a El Correo de Andalucía que si no se electrifica tendrán "problemas de contaminación", ya que en otras ciudades estas terminales de cruceros "se están sacando de los barrios residenciales" y en su caso toda la contaminación "va a ir a los edificios".

Denuncian no tener una reunión

Los vecinos del Puerto de Sevilla defienden que no son bloqueadores de ningún proyecto. "Nunca nos ha parecido mal que se desarrolle el Puerto", asegura De Caralt, que continúa explicando que no quieren que se les "regale nada". "Pero, ¿nosotros en este juego dónde entramos?", se pregunta. Por ejemplo, no se han visto con la Junta de Andalucía.

Confirma también que con la Autoridad Portuaria no han conseguido reunirse desde hace más de un año, y con Urbanismo tuvieron un primer encuentro de toma de contacto y luego una segunda citación solo con él y para enseñarle un documento, en el que "se modificó alguna cosa", sin poder presentarlo al resto de vecinos o a sus técnicos para estudiarlo. "Nadie se ha puesto oficialmente en contacto con nosotros para fijar día y hora de nada", aunque el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tendió la mano este miércoles a hacerlo próximamente.

Sobre todo porque los vecinos tienen más dudas con el proyecto diseñado por el Ayuntamiento de Sevilla, donde está la zona residencial y donde se siguen quejando de la falta de aparcamiento, de zonas verdes, o de abandono general.

"El problema reside en el aparcamiento residencial, de los barrios actuales. Esa es la solución que nos debe ofrecer y dar el Ayuntamiento. No es de recibo que ante la puesta en valor de 40 hectáreas no ofrezcan una solución que garantice que los vecinos puedan regresar a sus casas y aparcar. El trabajador, como es lógico, cuando tiene que ir a trabajar con su vehículo, intenta no pagar", expone Diego de Caralt a este medio.

La oposición, contra Sanz

Por parte del PSOE, su portavoz, Antonio Muñoz, ha criticado a través de un comunicado que desde aquel pleno de marzo en el que la oposición no permitió que el proyecto saliera adelante, "ni Sanz ni su equipo se han reunido" con el grupo socialista "ni han llamado siquiera para negociar sobre qué ajustes se podrían hacer en el proyecto urbanístico del Distrito Portuario".

También ha denunciado que la presentación de este miércoles se hiciera solo junto con representantes del Puerto y de la Junta de Andalucía: "No solo no han estado los grupos de la oposición, que son los que han de dar su visto bueno o no en el pleno, sino que tampoco han sido invitados los vecinos".

"Es un auténtico desprecio hacia el vecindario", ha opinado Muñoz, avisando de que "en vez de sentarse y negociar con las distintas asociaciones vecinales de la ciudad" Sanz está "gobernando a sus espaldas". "Si su soberbia le impide sentarse con la oposición y con los vecinos y vecinas, que sea Rafael Carmona (presidente de la Autoridad Portuaria) quien, libre de las ataduras del alcalde y del PP, lidere las reuniones para conseguir un acercamiento y el máximo consenso posible", añadía.

El primer edil popular volverá a llevar al pleno el proyecto, seguramente en septiembre, y para aprobarlo necesitará el visto bueno el resto de grupos. La portavoz del grupo municipal Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha recomendado al alcalde que abra un proceso de diálogo con la ciudadanía "si aspira a desbloquear el proyecto de Distrito Urbano Portuario", porque "cuenta, además, con el rechazo de las asociaciones vecinales de los barrios afectados".