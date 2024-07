La nueva oficina de información sobre el Metro en Pino Montano abre con retraso para resolver dudas a los vecinos

Las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla en el barrio de Pino Montano dejarán de ser una incógnita para sus vecinos este mes de julio. Aunque realmente ya han empezado y se han producido los primeros cortes de tráfico. Durante este mes tendrán a su disposición una oficina de información para resolver cualquier tipo de duda sobre cómo afectarán a sus calles, que son muchas porque los vecinos llevan lamentando desde hace tiempo no haber sido tenidos en cuenta ni haber sido informados hasta el momento.

"No tenemos ni idea. No tenemos información, no nos han dicho nada ni nos han convocado a ninguna reunión", reconoce Juan Carlos Alejandre, presidente de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano a El Correo de Andalucía, con asombro porque ya han pasado más de dos meses desde el inicio de las obras, y muchos más desde que se conociera el trazado del tramo norte de la línea 3, que es el que les afecta.

Según confirman fuentes de la Consejería de Fomento a este medio, la Junta de Andalucía está perfilando los últimos detalles para contar con personal y un espacio en la sede del Distrito Norte, en la calle Estrella Proción nº8, al que podrá acudir cualquier ciudadano para conocer el estado del "desarrollo de las obras en Pino Montano".

Obras de la línea 3 del metro de Sevilla junto a la calle Estrella Deneb en Pino Montano / Rocío Ruz / Europa Press

Servicio presencial y telemático

Además de acudir físicamente al edificio para hacer uso de este servicio de atención a la ciudadanía, los vecinos también tendrán la posibilidad de recurrir a medios telemáticos que "se facilitarán para hacer consultas online".

La estimación de Fomento es que empiece a "operar este mes de julio, aunque con la intención de que esté a pleno rendimiento en septiembre", una vez pasado el verano. Estos plazos son algo más lejanos en el tiempo que la referencia dada por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cuando lo anunció en el pleno de abril.

Entonces, Sanz explicó que estaba prevista "la instalación de una oficina de información para vecinos y comerciantes que puedan verse afectados, que pondrá la Junta y estará operativa en unas semanas". Aunque finalmente pasarán más de dos meses para que pueda funcionar y más de cuatro para que esté operativa al 100%.

Además de este anuncio, el primer edil popular también prometió que a los comerciantes afectados por la obra en el primer tramo se les daría "un importe de 300.000 euros iniciales en ayuda" y que tendrían "voz", reconociendo que las obras eran "muy molestas para los vecinos".

"No nos han dicho nada"

Mientras tanto, cuando ya se han producido los primeros cortes de tráfico, a comienzos de junio, con el fin provisional de la circulación en la calle Estrella Deneb, los vecinos siguen a la espera de saber cómo van a poder moverse en el futuro por sus calles.

Ya han comenzado los primeros cortes de tráfico en la calle Estrella Deneb de Pino Montano

Preguntado por una oficina de información, Alejandre responde a este medio que no tienen "mucha idea" y que tan solo habían visto "unas casetillas que se están poniendo en las obras", pero sin saber "cómo va a ser el metro".

Además el Gobierno municipal ha constituido recientemente formalmente las Juntas Municipales de Distrito, y este representante vecinal espera que eso también sirva para tener "una voz y preguntar y que conteste el delegado".

Los vecinos serían "los primeros"

Ya entonces, en abril, el presidente de la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano transmitía a este medio el "miedo e incertidumbre" de los vecinos, algo que no ha cambiado en estos meses y que esperan que acabe con la puesta en marcha de este servicio de atención: “No sabemos por dónde van a empezar las obras, por dónde van a transcurrir, cómo vamos a entrar en el barrio, cómo vamos a salir, si va a haber bolsas de aparcamiento…”.

El barrio de Pino Montano, en obras por los trabajos para poner en marcha la línea 3 de metro / Rafa Aranda

El alcalde, José Luis Sanz, situó a los vecinos como su prioridad en aquel pleno de los anuncios. El primer edil popular contó que los planes de tráfico se estaban redactando, que iba a ser "un elemento vivo que irá evolucionando" y que se daría a conocer a los vecinos, "los primeros, por supuesto".

Entre estos afectados, nombró a comerciantes, asociaciones, empresarios, centros hospitalarios, educativos o taxistas, quienes tendrían "voz" cuando se hable sobre planes de tráfico o reurbanización.

Las obras que ya han empezado en el primer tramo de la línea 3 Norte tienen un plazo de ejecución de 41 meses. Y las del segundo, que ya se han adjudicado pero aún no han comenzado, tienen un plazo de 36 meses una vez se inicien los trabajos, que se harán de manera simultánea con el primer tramo. El contrato de estas recoge que no se producirán cortes de tráfico en la Ronda Urbana Norte.

En cualquier caso, los vecinos ya tendrán un lugar al que acudir para que se les informe sobre cualquier cambio o avance en las obras que les pueda afectar en su día a día de manera inminente.