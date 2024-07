Los vecinos se plantan contra el nuevo Benito Villamarín: "No queremos un Bernabéu en Heliópolis"

"Los vecinos no queremos un Bernabéu en Heliopólis". Los vecinos de los barrios de Heliopólis, Reina Mercedes, Sector Sur las Razas, Siete Calles, y Bermejales- Elcano, entre otros, siguen insistiendo en que no aprueban el nuevo proyecto para el Benito Villamarín. No quieren que la nueva casa del Real Betis sea como el Santiago Bernabéu, ya que en Madrid también están produciéndose quejas a nivel vecinal por aumento del precio de la vivienda o el ruido que se genera cada vez que hay un evento.

Ésta ha sido una de las conclusiones que ha dejado la mesa redonda organizada por nueve asociaciones y entidades vecinales del barrio sevillano, celebrada esta semana en el IES Punta del Verde, estableciendo un paralelismo entre el proyecto verdiblanco y la importante remodelación llevada a cabo en el estadio del Real Madrid.

En este encuentro, los diferentes colectivos han insistido en la necesidad de paralizar las obras del estadio del Real Betis y ha aprovechado para "desgranar" las razones por las que se oponen a la ocupación de la parcela municipal aneja al recinto deportivo.

Proyecto del nuevo estadio Benito Villamarín que quiere sacar adelante el Betis / Real Betis

Problema ambiental o de movilidad

Las entidades han recordado al casi medio centenar de asistentes que el proyecto verdiblanco contempla un edificio de usos terciarios de más de 30.000 m2 de suelo y 400 plazas de aparcamiento, "así como el uso del estadio para conciertos y otras actividades 365 días al año, lo cual supondría un problema ambiental y una incidencia muy negativa", según han trasladado desde Parque Vivo Guadaíra, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

También han insistido en "el impacto en la movilidad y en la contaminación ambiental" en un sector "ya saturado"; el "daño en la imagen de la ciudad del 29", y los "nuevos riesgos en la seguridad" de los asistentes en los eventos deportivos "al colmatarse el último espacio libre, necesario como burbuja de seguridad".

Para los convocantes del acto, "se enfrentan a un promotor que tiene un respaldo social, institucional y mediático potente", si bien el proyecto en sí "adolece de interés público, supone un pelotazo urbanístico descarado e incumple recomendaciones de seguridad básicas requeridas para los eventos multitudinarios". De este modo, las diversas asociaciones y entidades contrarias al mismo "confían que en su tramitación sea paralizado".

Mensaje a las autoridades

Los representantes de estas asociaciones vecinales han anunciado que "a corto plazo" van a mantener reuniones con los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla.

Y es que esta misma semana ya habían mandado un escrito al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a la ministra de Deportes, Pilar Alegría, y al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Mapa del nuevo Benito Villamarín. Así será el nuevo estadio del Betis / Real Betis

Las AVV Bermejales Activa, Asociación Foro de Heliópolis, AVV Heliópolis Las Siete Calles, AVV Los Andes de Heliópolis, Asociación Palmera Agenda 1929, Asociación Parque Vivo del Guadaíra, AVV Pedro Salvador, AVV Puerto de Sevilla y AVV Reina Mercedes eran las firmantes de un documento en el que pedían que se paralizara "el procedimiento para construir el edificio de usos terciarios" ya que "supondría un riesgo evidente para los asistentes a los eventos deportivos" y el "incumplimiento" de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

"De no actuar ahora evitando la colmatación del entorno con nuevos usos, supondría ser cómplices de los posibles sucesos derivados de la falta de un entorno seguro en las inmediaciones del Benito Villamarín en el caso de que se produjese un incidente grave", protestaban en la carta enviada.

Junto al escrito, estas nueve asociaciones presentaban un informe en el que analizan el proceso de construcción del estadio. Consideran que el club en las dos últimas ampliaciones de los años 2000 y 2017 "ha ocupado espacio público sin que haya trascendido el procedimiento realizado para alterar el parcelario y ocupar suelo y vuelo público".