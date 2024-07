Pedro Algaba, el sastre taurino que vistió a Curro Romero y a Paul McCartney

El taller de Pedro Algaba es fucsia y amarillo por las bobinas de tela para capotes que guarda. Allí, en un cuarto de su casa de Valencina de la Concepción, tiene también dos máquinas de coser, trajes de luces por arreglar, estoques, patrones, hilos y tijera. Sobre sus hombros, un metro típico de costurero. No hay duda de su oficio antes incluso de que abra la boca: sastre taurino. El único de toda Sevilla.

"Estamos en temporada alta, empiezan las novilladas de promoción y es un momento de mucho trabajo y atención", dice Algaba. Su cabeza bulle como el metro de Tokio en hora punta. "Tengo que afinar las muletas y preparar las pruebas de vestidos", se recuerda de tanto en tanto. Aunque esa carga pasa factura: "Noto ya un agotamiento físico y mental porque estoy todo el tiempo aquí. Cuando falto un día, al siguiente me vuelvo loco".

Pedro ha cumplido 70 años y lleva más de medio siglo en la profesión, pero aún se encierra a bordar con fervor juvenil. "Este oficio es muy celoso, necesita mucha entrega. Le dedico 450 días al año y 60 horas diarias", cuenta este manchego de Albaladejo (Ciudad Real). "Pero nunca lo voy a dejar, siento mucha pasión por esto".

Una vocación compartida

La familia Algaba no era ni costurera ni muy taurina. Su llegada a este mundo vino a través de su hermano Justo: "Un día fue a ver cerca de nuestro pueblo a Manuel Benítez el Cordobés, y le entusiasmó tanto, que tuvo claro que quería hacer la ropa que vestía aquel torero", rememora Pedro. "Poco después, en los anuncios de ABC pedían un empleado en la sastrería Fermín de Madrid. Se presentó allí, y lo cogieron".

Pedro Algaba seleccionado telas para capotes / Jorge Jiménez

Cuando aquel taller demandó más personal, Pedro Algaba, que por entonces tenía 18 años, marchó a la capital a aprender el oficio junto al maestro que ya enseñó a su hermano. "Mira, ¿ves el fleco de una muletilla? Ese hilo y las bolitas de azabache se cosen y enredan a mano. Cuando empecé hacía decenas de estos, una tarea durísima", señala este artesano.

Tiempo más tarde, Justo Algaba montó su propio negocio y le sugirió a Pedro que fuera a México a atender los pedidos que llegaban de aquella tierra. En el país norteamericano permaneció ocho años, hasta 1990, cuando este sastre, ya con la suficiente experiencia con las agujas, decidió cambiar de vida y abrir su propio local en una ciudad diferente y torera: Sevilla.

De México a Sevilla, del taller a la tienda

"Me vine a Sevilla porque es el centro taurino andaluz por excelencia", explica Pedro Algaba. Y llegó con una idea clara: convertir esos oscuros estudios donde se medían las figuras del toreo en un espacio más abierto y expuesto. "Mi hermano me dijo que cometía un sacrilegio al hacer público algo que siempre había sido privado. Pero cuando vio mi tienda de Los Remedios, abrió la suya".

Imagen del taller de este artesano / Jorge Jiménez

Más tarde pasó a la calle Adriano, justo a la espalda de la Maestranza. En los números 39 y 28 vendió trajes de luces a profesionales y artículos relacionados con la tauromaquia a los aficionados. Hasta 2020: "Con la pandemia tuve que cerrarlo todo, eran cerca de 5.000 euros en gastos cada mes. Así que decidí volver al principio, a los talleres", detalla este modista taurino.

Hoy día trabaja, igual que siempre, en colaboración con su hermano. Y lo hace más tranquilo, sin las distracciones del trasiego de clientes. Aunque justo eso sea, paradójico, lo que echa de menos: "Ahora no pierdo tanto tiempo, pero necesito estar en contacto con la gente. Me estoy sujetando para no montar otra tienda", confiesa Pedro Algaba entre risas.

Pepe Luis Vázquez y Sharon Stone

"Rafael de Paula, Curro Romero, Pepe Luis Vázquez, Morante de la Puebla, el Cordobés padre e hijo, Jesulín de Ubrique, Paco Ojeda...", este sastre manchego recita de memoria algunos de los grandes nombres a los que han vestido de luces. "También a las cuadrillas y a muchos que empiezan, que están en segunda o tercera fila. Es una injusticia dejar de mencionar a otros tantos", añade Algaba.

Pedro Algaba poniendo el patrón sobre una tela para muleta / Jorge Jiménez

Unos trajes que venden, de media, por unos 4.000 euros, aunque "todo depende de los complementos y materiales que les pongas". "Cuando me dicen que la ropa de torear es cara, no lo entiendo. Un vestido normal tarda en hacerse un mes y necesita un equipo de 30 o 40 personas", asevera.

Y no solo a toreros, porque este artesano ha sacado a lo largo de su trayectoria "diseños basados en lo taurino para mujer y hombre". La lista en esta categoría es igual de abrumadora: "Paul McCartney, Andy García, Jean Reno, Sharon Stone, Plácido Domingo, La Toya Jackson... Incluso para la ópera Carmen y para la película Todo sobre mi madre".

Más de medio siglo entre telas dan para mucho. Aunque como ocurre con otros oficios artesanos, el éxito no asegura la continuidad: "Viene un futuro incierto para el mundo del toro y para profesiones tradicionales como la sastrería", augura. Él intentó legar sus conocimientos, nombre y clientes a su hijo Jorge, pero no está interesado en seguir la senda de los Algaba.

"No hay una nueva generación a la que poder enseñarle, y eso me produce mucha tristeza", admite Pedro. De momento este sastre no se cansa, y advierte que va a durar mucho, viene de una familia "muy longeva". Tiene 70 años, y después de la entrevista se retira aprisa a su taller. Aún le quedan muchos capotes por afinar.