Sanz, sobre el polémico reconocimiento a Susana Díaz: "Ningún expresidente presume de Triana como ella"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha salido este martes en defensa de Susana Díaz, con cierta ironía, frente a las críticas que ha recibido la expresidenta andaluza desde el PSOE por su reconocimiento de la semana pasada como Hija Predilecta de Triana. Sobre todo, ha sido el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, el que ha invitado a Díaz a renunciar a esta designación en un contexto en el que el Tribunal Constitucional ha anulado condenas a cargos socialistas en relación con los ERE. “Me ha sorprendido mucho. Siempre pensaba que los méritos estaban por encima de las siglas", ha reaccionado Sanz.

El primer edil popular, durante una rueda de prensa de balance de la aprobación inicial del Presupuesto, ha defendido el nombramiento de Díaz. "No hay ningún otro expresidente que sea de Triana, haya nacido y viva allí, y presuma de Triana por todos los rincones de España a los que va", ha asegurado, y sentenciaba: "Tiene méritos más que de sobra para ser Hija Predilecta de Triana”.

Sobre las críticas, ha defendido que "pensaba que los méritos estaban por encima de las siglas". "A mí no me gusta ni la polarización, ni los extremos, ni el sectarismo, ni la radicalización de las cosas", ha proseguido.

Sanz se ha puesto de lado de Díaz poniendo por delante "sentirse sevillano o trianero" con respecto a "militar en el Partido Popular o en el Partido Socialista". "Hay quien piensa que es lo más importante", ha lamentado.

Ha concluido finalmente justificando que aspira a ser "el alcalde de todos los sevillanos" y que "por más vueltas que le he dado no he encontrado ningún expresidente de la Junta de Andalucía que viva en Triana", ha ironizado al respecto.

Díaz, feliz por su nombramiento

La exmandataría socialista admitía estar "muy feliz" por un nombramiento que le ha hecho "mucha ilusión". La socialista, que ha agradecido al Ayuntamiento este reconocimiento, señalaba que lo primero que hizo al enterarse fue pensar en su padre. "¡Qué feliz debe estar allá donde esté!", ha añadido.

La celebración durará una semana y se extenderá desde el día 20 de julio hasta el 26, día de la patrona del barrio. El delegado de Fiestas Mayores y del Distrito de Triana, Manuel Alés, indicaba que los "galardones de la Velá de Santa Ana 2024 reconocen a personas y entidades cuya trayectoria y labor destacada en el barrio generan el consenso de todos los trianeros y como tal merecen el reconocimiento de sus vecinos".