El alcalde de Sevilla destinará las primeras inversiones del nuevo Presupuesto al Lope de Vega y los colegios públicos

Sevilla ya tiene Presupuesto para 2024. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hasta ahora había tenido que trabajar con unas cuentas prorrogadas, diseñadas por el PSOE desde su anterior mandato. Poco más de un año después de ser elegido para estar al frente del Ayuntamiento, tras un largo e inédito proceso, ha conseguido lo que tanto deseaba, su aprobación inicial. Y tras tanta espera tiene claro cuáles serán los primeros proyectos a sacar adelante con la aprobación definitiva: la rehabilitación del teatro Lope de Vega y la inversión en los colegios públicos. “Es un día importante para la ciudad de Sevilla", ha celebrado el alcalde, orgulloso, confirmando que incluso ya ha dado orden para que se empiece a trabajar desde ya en el proyecto de Presupuesto de 2025.

El primer edil popular ha hecho balance este martes, en la sede consistorial, de lo que supone para su Gobierno y para la ciudad tener las cuentas municipales aprobadas provisionalmente. Con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia este miércoles se abre un plazo de 15 días para alegaciones. Si no se presentan, se aprobará automáticamente el 31 de julio, ha explicado Sanz. Y si las hay, habría que resolverlas en un pleno el 8 de agosto. Ahí se aprobaría el Presupuesto de manera definitiva.

“Está toda la maquinaria preparada para aprovechar ya el mes de julio y agosto, para empezar a licitar”, ha afirmado el alcalde, señalando las principales urgencias: “La prioridad ahora mismo es el Lope de Vega. Gracias a la oposición no será posible que tenga las puertas abiertas esta Navidad".

Y los colegios públicos, aunque supondrá que las obras no finalicen a tiempo para el inicio escolar. "El estado en el que nos los hemos encontrado, tras 8 años de abandono... No son los colegios que se merecen los niños que viven en la capital de Andalucía. Por eso es importante licitar las inversiones en los colegios”, ha valorado.

No obstante, Sanz lamenta que aunque "hay muchas previstas", este verano "no se va a producir esa avalancha de obras e inversiones y no va a dar tiempo a muchas en los colegios". Por tanto, el curso escolar empezará con obras, "ocasionará molestias". "Si hubiésemos tenido el presupuesto antes, se habrían realizado en junio, julio y agosto. Es otra cosa que tenemos que agradecerle al tripartito bloqueador de la oposición”, ha añadido.

Licitaciones hasta fin de año

El alcalde de Sevilla lamenta que, al haber aprobado el presupuesto ahora en verano, ya no dará tiempo a ejecutarlo "al 100%". "Nos dejaremos la piel este verano y hasta fin de año para ejecutar las inversiones y que tengan recorrido en 2025. Sí dará tiempo que se liciten todas las inversiones antes del 31 de diciembre de 2024”, ha confirmado en su comparecencia.

Ha explicado Sanz que ya están activados "todos los mecanismos y herramientas para licitar las inversiones previstas". Por ejemplo, antes de final de año comenzarán las obras en la Casa del Pumarejo y la Casa Luis Cernuda, se sacará a licitación la rehabilitación de Santa Clara y terminarán las obras de la Fábrica de Artillería.

Se van a destinar 14 millones de euros a obras de mejoras viarias, asfaltados y reurbanizaciones, entre agosto y diciembre, lo que supondrá al menos 65 actuaciones prioritarias en la Avda. Alcalde Manuel del Valle, Virgen de Luján, Carretera del Pítamo, Estrella Canopus, la reurbanización de Gran Plaza, el asfaltado y pintura de los cuatro puentes, o la adecuación, restauración y asfaltado de los pasos inferiores de Bueno Monreal y Tamarguillo.

Otras medidas destacables anunciadas por el alcalde son la ejecución del proyecto Plaza Nueva, un convenio para ayudas a rehabilitación en parroquias y conventos, licitación del proyecto de la Torre de la Plata, comienzo de obras en el Parque de Contadores, mejoras de los carriles bici con 15 proyectos para incrementar las vías ciclistas, dos millones para ayudas al comerciante, un nuevo contrato para pintar los colegios o la contratación temporal en Lipasam de 200 personas.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz durante el pleno de la cuestión de confianza en el que recibió el voto en contra de la oposición / María José López / Europa Press

"Lo iba a sacar sí o sí, lo advertí"

Tras una fallida cuestión de confianza, vinculada al Presupuesto, y una moción de censura que nunca que se llegó a presentar, automáticamente han quedado aprobadas las cuentas municipales diseñadas por el grupo popular. "Lo iba a sacar sí o sí, se lo advertí a la oposición. Seguramente nunca pensaron que utilizara este instrumento y me da que no les ha sentado demasiado bien”, ha asegurado.

Ha lamentado que "Sevilla haya perdido tanto tempo y que la oposición no haya hecho propuestas". "Hay que reconocerles su contundencia en la irresponsabilidad, el bloqueo y mantener y consolidar la parálisis de esta ciudad", ha proseguido sobre el PSOE, Vox y Podemos - IU.

No obstante, asegura que "la relación siempre ha sido la misma", en referencia al resto de grupos, poniendo como ejemplo que se están "reuniendo" y están "trabajando" con ellos como es el caso de la búsqueda de un acuerdo sobre los pisos turísticos. Por eso, cree que "no es el momento de valorar el escenario de otra cuestión de confianza".