Salud no da soluciones al cierre de centros de la Campiña y la Sierra Sur y culpa a los médicos: "Ellos deciden dónde van"

Los alcaldes de la Campiña y la Sierra Sur de Sevilla van a estar 24 horas "encerrados" en la Diputación de Sevilla para exigir mejoras en la atención sanitaria de sus municipios. En la comarca el cierre de consultorios y la falta de médicos se ha convertido en un habitual y los regidores de la zona piden ayuda a la Junta para que esto cambie, sin embargo, el Gobierno de Andalucía deja en manos de la "voluntariedad de los profesionales" la solución.

A preguntas de los periodistas, la consejera de Salud, Catalina García, ha lamentado no tener respuestas para las reclamaciones de estos alcaldes. "Estamos de acuerdo con los alcaldes", ha declarado la consejera, que ha señalado que también quieren "cubrir asistencialmente esa área". Sin embargo, "el déficit de médicos", que tanto critica la popular, impide que puedan cubrirse.

"El problema es el déficit brutal de médicos que voluntariamente deciden dónde van", ha resumido García. Ha explicado que llevan años reclamando más profesionales al Ministerio de Sanidad y que "seis años, seis ministros y seis meses de una ministra" después en el Gobierno "no se hicieron las cuentas de los profesionales que ahora se jubilan". García ha sostenido que todos los veranos hay problemas, pero que este se ha complicado aún más.

Salud no tiene "varita mágica"

"Hemos puesto encima de la mesa todas las medidas que se pueden poner", ha explicado la consejera que ha señalado que, aun así, no son capaces de cubrir estas faltas. Como ya han explicado fuentes de la Consejería, García ha recordado que los alcaldes se han reunido con anterioridad con la viceconsejera de Salud y Consumo, María Luisa del Moral, y la directora gerente del SAS, Valle García. Como ya les transmitieron las responsables de la cartera a los regidores, la consejera ha señalado que no tienen solución para sus exigencias.

Pese a las medidas extraordinarias que tomará Consejería, García sostiene que este no va a ser "un verano normal". La situación ya era compleja en la zona, donde el verano pasado, según las quejas de los alcaldes, solo tuvieron la mitad de profesionales y este se espera que el reto sea aún más complicado.

"No tenemos ninguna solución, ninguna varita mágica", ha admitido García. La Consejería ha reconocido que la apertura de los centros sanitarios de esta área sanitaria sevillana dependerá exclusivamente de la "voluntariedad de los profesionales" del Servicio Andaluz de Salud que decidan "cubrir esos huecos". Salud intenta solucionar la falta de personal en los centros de toda Andalucía con la contratación de médicos que terminan la residencia, el pago de un incentivo a quienes cubran las vacantes o el bloqueo de los concursos de traslado hasta el mes de septiembre.

Reclamaciones de los alcaldes

"24 alcaldes y alcaldesas estamos denunciando la situación a cada ocasión que se nos presenta y viendo que no se nos tiene en cuenta que no se nos llama para darnos una posible solución decidimos hace unos días hacer este encierro", ha explicado la alcaldesa de Écija, Rosario Andújar. La socialista defiende que ellos no tienen competencias en materia sanitaria, pero ha asegurado que protestan "en representación de la ciudadanía". "Nos importa nuestra ciudadanía y nos importa lo que son los servicios públicos, sobre todo los sanitarios", ha comentado.

Los alcaldes de los municipios lamentan que algunos centros de salud llevan años cerrados y que sus vecinos tienen que trasladarse a otras localidades para que les curen un simple corte en la mano. "Los profesionales con los recursos mínimos que tienen están haciendo lo que pueden y los que lo estamos sufriendo evidentemente somos los pacientes, los que tenemos las dolencias", ha explicado la alcaldesa de Écija a las puertas de la Diputación.