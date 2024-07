Cómo hacer cuentas en la era de la Inteligencia Artificial: Sevilla se prepara para recibir a más de mil matemáticos

Como parte de la oferta cultural asociada al 9ECM, durante estos días se exhibirán también cuatro exposiciones que tienen a las matemáticas como telón de fondo.

Una de ellas, Mapas. Patrimonio cartográfico en Sevilla de los siglos XV al XVIII, que se ubicará en la Fundación Cajasol de Sevilla, se trata de una colección seleccionada de mapas y libros con mapas del periodo que va desde el final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento hasta la Ilustración, procedentes del Archivo de Indias, la Biblioteca Colombina y la Universidad de Sevilla.

Las otras tres estarán en exhibición en la sede principal, la Escuela Técnica de Ingenieros de Sevilla: A Geometric Walk Through the Alhambra, en la que se explica una parte de los secretos matemáticos presentes en la Alhambra de Granada; Women in Mathematics From Around the World. A gallery of portraits, que presenta 34 amplios perfiles de mujeres matemáticas de todo el mundo, mediante fotografías, textos y vídeos; y Nudos, dirigida al público general, que cuenta con diez maquetas tridimensionales de nudos matemáticos especialmente seleccionados por sus particularidades, simetrías y belleza, que guiarán al visitante a través del fascinante mundo de la Teoría de Nudos.