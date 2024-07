La oposición también rechaza la última propuesta de Sanz para los pisos turísticos: "Se puede endurecer más"

La limitación de la concesión de licencias de pisos turísticos en Sevilla podría alargarse a septiembre. Es decir, podrían pasar dos meses más, como mínimo, sin una ordenanza que permita poner fin a la proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad, lo cual se podría disparar en verano siendo un periodo vacacional. Los grupos de la oposición han vuelto a rechazar la última propuesta que había planteado el grupo popular y que pretendía llevar al pleno del 18 de julio tras aprobarse de urgencia en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de este miércoles por la mañana.

PSOE, Vox y Podemos - IU se han abstenido directamente para que fuera admitida como una cuestión a debatir urgentemente. No se ha llegado ni a debatir ni votar si iba a la sesión plenaria de dentro de una semana.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una comparecencia este miércoles en la puerta del Ayuntamiento junto al vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha lamentado que "el punto no ha entrado en el orden del día y no se ha podido debatir". "Han conseguido que la propuesta no vaya al pleno probablemente hasta septiembre", ha proseguido.

La única forma de que se pueda tratar antes de que finalice julio es que se convoque una comisión extraordinaria de Urbanismo antes del pleno del día 18 con el beneplácito de la oposición para poder debatirlo y llegue a tiempo. "Si no, hemos perdido otro mes. Parece que para la oposición no es un tema urgente que este Ayuntamiento tenga que resolver cuanto antes", ha criticado Sanz.

