Del Lope de Vega a Artillería: Sevilla ejecuta diez obras prioritarias hasta diciembre

Una Sevilla en construcción. El Ayuntamiento celebró esta semana que se haya puesto por fin la primera piedra de la ciudad que ellos desean, con la aprobación inicial de su Presupuesto para 2024, que será definitiva entre finales de julio y primeros de agosto. Una vez suceda esto, se dará el pistoletazo de salida a decenas de actuaciones por toda la ciudad, es decir, obras en las calles, en los puentes, en los colegios, en espacios destacados, etc. Comenzarán por el teatro Lope de Vega y los colegios públicos, para continuar sin parar hasta el mes de diciembre en una primera fase, con el objetivo de continuarlas a comienzos del próximo año hasta la posible aprobación del Presupuesto de 2025. "Está toda la maquinaria preparada para aprovechar ya el mes de julio y agosto y empezar a licitar", afirmaba el alcalde, José Luis Sanz.

En el balance del primer año de mandato de mediados de junio, Sanz lamentó que en sus primeros 365 días se había tenido que dedicar más a arreglar la herencia de "una ciudad totalmente dejada" y "un Ayuntamiento mal organizado".

Ahora, el primer edil popular celebra que son muchas las actuaciones y obras que se llevarán a cabo de manera inmediata, en los próximos meses. Hasta diez grandes proyectos, que engloban a su vez decenas de medidas destacadas por el alcalde.

El Lope de Vega

El alcalde, preguntado por lo primero que va a hacer cuando tenga el Presupuesto aprobado definitivamente, ha citado el Lope de Vega. “Es la prioridad ahora mismo. Gracias a la oposición no será posible que tenga las puertas abiertas esta Navidad", ha afirmado.

Este emblemático teatro cerró sus puertas hace casi un año, en septiembre de 2023, por su mal estado y la falta de condiciones de seguridad para seguir acogiendo espectáculos. En su día fue construido para ser el pabellón de Sevilla de la Exposición Iberoamericana de 1929 y la idea es que llegue a pleno rendimiento para ser parte de la programación de los actos de conmemoración de su centenario que se harán previamente. En mayo se llevó a pleno con una modificación presupuestaria de 2 millones para su rehabilitación pero la oposición la rechazó.

Colegios públicos

Otra de las prioridades de Sanz es acometer obras en los colegios públicos, que comenzarán ya este verano pero no finalizarán a tiempo para el inicio escolar. "Si hubiésemos tenido el presupuesto antes, se habrían realizado entre junio, julio y agosto. Es otra cosa que tenemos que agradecerle al tripartito bloqueador de la oposición”, lamentaba el alcalde.

Aunque aseguró este martes que "hay muchas previstas", las obras de manera inevitable ocasionarán "molestias" cuando regresen los alumnos a las aulas. "No se va a producir esa avalancha de obras e inversiones y no va a dar tiempo a muchas en los colegios" durante el verano, seguía describiendo, achacando al PSOE "ocho años de abandono" y que no sean "los colegios que se merecen los niños".

Las obras en los colegios públicos no terminarán antes del inicio escolar y afectarán al regreso a las aulas

Además de un nuevo contrato para pintar los colegios, ha destacado para el futuro obras de accesibilidad en el centro de educación especial Virgen de la Esperanza; reforma de los aseos y patios en el CEIP Adriano y Mariana Pineda; instalación de toldos en más de 20 centros, entre ellos, el CEIP Jardines del Valle, para que estén instalados antes de la primavera del año que viene; y otras obras de mejora en el CEIP Jacaranda, Arias Montano o Vara del Rey, entre otros.

Fábrica de Artillería

Como cuarto punto, antes de que acabe 2024 terminarán las obras de la Fábrica de Artillería, ha recalcado el consistorio. De hecho, según detallaron fuentes municipales, "la previsión es que la intervención esté terminada en septiembre". Las reformas se paralizaron unos meses a finales de 2023 a causa de la falta de financiación. Por este motivo, el pasado marzo se aprobó una modificación presupuestaria de más de 1,3 millones de euros para la finalización de las obras.

En total, se han invertido más de 20 millones de euros (11 de ellos provenientes de la Unión Europea) en acondicionar y convertir este edificio del siglo XVIII en el Centro Magallanes.

Asfaltado y reurbanización

Desde agosto hasta diciembre se llevarán a cabo 65 actuaciones prioritarias de obras de mejoras viarias, asfaltados y reurbanizaciones con un presupuesto de 14 millones de euros. El Ayuntamiento las engloba en cinco medidas. En primer lugar, mejoras en el entorno del Mercado de Las Palmeritas, en el Paseo Europa o itinerarios escolares en la barriada de Santa Clara.

La calle Zaragoza es una de las que están en obras, cortando toda la vía / Jorge Jiménez

En cuanto a asfaltado, Sanz ha citado vías como la avenida Alcalde Manuel del Valle, Virgen de Luján, Carretera del Pítamo, Estrella Canopus, Avda. de Francia o Samuel Morse, entre otras muchas; o los cuatro puentes (Triana, San Telmo, Cachorro y Los Remedios), incluyendo su pintura.

También se acometerá la reurbanización de Gran Plaza, Plaza del Pelícano, calle Mandarinas, calle Graham Bell y espacios libres del Parque de los Príncipes. O la adecuación, restauración y asfaltado de los pasos inferiores de Bueno Monreal y Tamarguillo.

Casa del Pumarejo y Cernuda

Y en décimo lugar, el alcalde también anunció que de aquí a diciembre comenzarán las obras en dos proyectos desbloqueados como la Casa del Pumarejo y la Casa Luis Cernuda. La Casa del Pumarejo es una casa palacio del siglo XVIII en la plaza del Pumarejo. Fue declarada Bien de Interés Cultural y pasó a manos del Ayuntamiento en 2009.

Pero se encuentra en mal estado y Urbanismo aprobó un proyecto de rehabilitación con un coste total de 7,9 millones de euros para las estancias de la casa palacio y la fachada exterior.

Otro de los edificios que va a recuperar el Gobierno de Sanz es la Casa Luis Cernuda, la casa natal del poeta sevillano. También es Bien de Interés Cultural y el objetivo es que sea el Centro de las Letras de Sevilla tras la rehabilitación de la vivienda, también deteriorada. Se invertirán 1,5 millones y la previsión es que las obras acaben antes de finalizar 2025. También se sacará a licitación la rehabilitación de Santa Clara.