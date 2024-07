¿Sin sitio para comer en la Velá de Santa Ana? Tres indispensables en Triana para tapear

El viernes 19 de julio marcará el inicio de la Velá de Santa Ana, la fiesta más importante del barrio de Triana en Sevilla. Entre casetas adornadas de farolillos, el cante por soleá, el baile flamenco y el aroma a pescaíto frito y avellanas verdes darán la bienvenida a seis días de celebración.

Las calles de Triana se transforman durante la Velá de Santa Ana. Las casetas, llenas de vecinos y visitantes, se convierten en el epicentro de la fiesta. En ellas se puede disfrutar de música en directo, desde flamenco hasta copla, pasando por sevillanas y rumbas. El baile y la alegría son protagonistas durante toda la noche.

Gastronomía para chuparse los dedos

La gastronomía también juega un papel importante en la Velá de Santa Ana. En las casetas se pueden degustar platos típicos de la cocina sevillana, como el pescaíto frito, las tapas variadas, las gambas al ajillo y el gazpacho. No faltan tampoco los dulces típicos, como las tortas de aceite y los pestiños.

Con los años ha crecido mucho la afluencia de público a la Fiesta Mayor más antigua de la capital andaluza, por ello es posible encontrar las casetas de la calle Betis abarrotadas de gente.

Muchos asistentes deciden comer en el barrio de Triana, y para los que no sepan, aquí van cinco bares en los que poder tapear.

Las Golondrinas: el templo del tapeo en Triana

Si buscas una experiencia auténtica en Triana, Las Golondrinas es una parada obligada. Este pequeño y acogedor bar lleva años cosechando fama por su tapeo excepcional. Tanto es así que, debido a su éxito, han abierto un segundo local más moderno, pero sin perder la esencia original.

Bar Las Golondrinas en Triana / Jorge Jiménez

Imprescindibles que no te puedes perder

Aunque no todas las tapas están disponibles en ambos locales, sí que mantienen las clásicas, las que te conquistarán desde el primer bocado. Entre ellas, destacan las puntas de solomillo, tiernas, jugosas y llenas de sabor. La carrillada ibérica es otro de sus platos estrella, al igual que el calabacín relleno.

El rey de la casa: los champiñones a la plancha con alioli verde

Si hay un plato que reina por encima de todos en Las Golondrinas, son los champiñones a la plancha con alioli verde. A menudo infravalorados, en este bar consiguen convertirlos en una auténtica delicia. A la plancha y coronados por una capa de alioli verde, son un bocado irresistible que conquistará incluso a los paladares más exigentes.

#Triana ya tiene cartel para su #VeláSantaAna24



🎨 Así la imagina el gran @dfranca_



“Sé de un lugar…” pic.twitter.com/4fApAyc3dA — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) July 9, 2024

Bar Casa Ruperto: Un oasis de tradición y sabor en Triana

Ubicado en la Avenida Santa Cecilia desde 1970, el Bar Casa Ruperto es un referente en el barrio de Triana. Su fama se la debe principalmente a un plato: las codornices fritas. Criadas en granjas especializadas y adobadas con una receta secreta, las codornices de Casa Ruperto son un auténtico manjar que conquista a los paladares más exigentes.

Más que codornices: tradición y sabor

Pero Casa Ruperto no se limita a las codornices. Su carta, aunque no extensa, ofrece una variedad de tapas típicas sevillanas que ya no se encuentran fácilmente en la ciudad. Entre ellas destacan el guiso de caracoles y cabrillas, y el tradicional "caballito de jamón", una rebanada de pan frito coronada con una loncha de jamón ibérico.

Un ambiente auténtico

El Bar Casa Ruperto es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Su decoración sencilla y su ambiente familiar te transportan a la Sevilla más pura. No es un lugar pretencioso, pero sí un lugar donde se respira tradición y se disfruta de la buena cocina.

Bar El Sella en Triana / Jorge Jiménez

El Sella: un pedacito de Asturias en el corazón de Triana

¿Eres un amante de la gastronomía? ¿Buscas un lugar donde disfrutar de los mejores sabores de Asturias sin salir de Sevilla? ¡Entonces no te pierdas El Sella! Este restaurante, ubicado en la calle Pureza, en el barrio de Triana, te ofrece una experiencia culinaria única que combina la tradición asturiana con la innovación y el buen gusto.

Una carta repleta de sabores

El Sella te invita a embarcarte en un viaje gastronómico por Asturias a través de su amplia carta, donde encontrarás una gran variedad de platos y tapas típicas de la región. Desde los clásicos chorizos a la sidra hasta el cachopo, pasando por los quesos asturianos y los tortos con picadillo, cada bocado te transportará a los rincones más auténticos de Asturias.

Un cachopo de altura

Mención especial merece el cachopo de El Sella, elaborado con ternera asturiana IGP de menos de 12 meses, cecina y queso curado de cabra. Si eres de los que buscan un reto mayor, puedes optar por la versión XL, que también incluye jamón serrano y queso de Oscos.