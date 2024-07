La Universidad de Sevilla pide recuperar el centro de Enfermería de San Juan de Dios en Bormujos

La Universidad de Sevilla (US) ha confirmado que este mismo jueves ha "vuelto a ofrecer la firma del convenio de adscripción que envió al centro San Juan de Dios el pasado 12 de marzo de 2023". "Si el centro estuviera dispuesto a su firma, la Universidad de Sevilla lo llevaría a su sesión de Consejo de Gobierno de este mes de julio". "Ante la confusión que se ha creado en torno a la supuesta falta de disposición de la universidades andaluzas para alcanzar un acuerdo de adscripción con la Orden de San Juan de Dios, la Universidad de Sevilla quiere reiterar que siempre se ha intentando alcanzar un acuerdo con esta institución, y para que quede clara la actuación y el compromiso universitario de cada institución, la Universidad de Sevilla le ha remitido a la Consejería de Universidad una carta en la que vuelve a ofrecer hoy la firma del convenio de adscripción que ya envío al centro San Juan de Dios el pasado 12 de marzo de 2023".

Así lo explicitan fuentes de la US a preguntas de Europa Press después de que el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, haya anunciado en el pleno del Parlamento que "hoy mismo, la Universidad de Sevilla nos ha vuelto a hacer una propuesta de adscripción del Grado de Enfermería que se imparte en el centro San Juan de Dios". "Gracias a la presión que hemos hecho a las universidades para que Sevilla reconsidere su postura", ha sostenido Gómez Villamandos, que ha agradecido al rector de la US, Miguel Ángel Castro, el envío "esta misma mañana" de un escrito "solicitándonos iniciar de nuevo un proceso de negociación". "Teníamos razón", ha refrendado el consejero.

El pasado martes, el rector de la US expuso de forma "nítida" en la comisión académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en el que se abordó la propuesta presentada por la Junta de adscribir San Juan de Dios a la Universidad privada de Comillas, en Madrid, que desde diciembre de 2022 --cuando se recibió en la institución un escrito de San Juan de Dios en el que se solicitaba el inicio del procedimiento de desadscripción alegando que la actividad "resulta deficitaria ya que, habiendo realizado una fuerte inversión para garantizar una mejor calidad educativa con posibilidades de incrementar a nuevos grados, no se ha permitido la adscripción del segundo grado de Fisioterapia solicitado"-- hasta la fecha, la US "en ningún caso, pretendió desadscribir este centro; que esta desadscripción fue una decisión unilateal y justificada económicamente y que cuando solicitó su desistimiento, al ver no cumplidas sus expectativas, rechazó la firma de un nuevo convenio que se le ofreció".

En la oferta de plazas aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) para el próximo curso 2024-2025 no figura ninguna para el primer curso del Grado de Enfermería en el centro de San Juan de Dios en Bormujos (Sevilla), centro adscrito a la Hispalense durante 17 años en virtud a un convenio que finalmente no se renovó y que derivó en que la US presentara un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional al elevar la oferta de plazas la Junta al Ministerio para su aprobación, como así fue. La US consideraba "una intromisión" que la Consejería de Universidades de la Junta aceptara nuevas plazas de alumnos de Enfermería en Bormujos, "obligando a la Universidad de Sevilla a mantener el acuerdo de adscripción, una decisión que atenta gravemente contra el principio de autonomía universitaria".

El consejero Gómez Villamandos ha calificado de "magnífica noticia que se vaya a mantener la oferta de 75 plazas. No podemos permitirnos el lujo de perder ni media plaza en el área de Enfermería", ha defendido el consejero, que ha acusado a los rectores de "mentir" y de practicar el "populismo" porque "no venía una nueva universidad privada; se trataba de dar cobertura académica temporal hasta que se pudiera adscribir a una universidad andaluza". Asimismo, ha acusado al PSOE de "obligar" en su momento a la Pablo de Olavide (UPO) a tener un centro adscrito, el San Isidoro, "una imposición" frente a la postura de la Junta que "no va a obligar a nadie porque respetamos la autonomía universitaria", ha sentenciado, recordando que con la propuesta se salvaguardaban, además, medio centenar de puestos de trabajo.

"Los rectores representan a las universidades pero también deben representar su prestigio. Nuestras comunidades universitarias tienen el suficiente prestigio, más allá del que tengan sus rectores, y no tienen que tener miedo de que llegue una institución privada", ha remarcado el consejero, que ha asegurado que hace "más de un año" comunicó al rector de la UPO y presidente de la Asociación de Universidad Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, que se adscribiera San Juan de Dios, lo que rechazó.

La escalada de las acusaciones entre los rectores y la Junta ha alcanzado esta semana su punto máximo con la adscripción de Enfermería de San Juan de Dios a Comillas. Este pasado miércoles, los rectores mostraban en un comunicado su "asombro por las falsas acusaciones vertidas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación después del CAU celebrado en Jaén, donde los rectores andaluces votaron desfavorablemente el informe preceptivo sobre la autorización para que la Universidad Pontificia Comillas comience a operar en Andalucía el próximo curso, convirtiéndose así en la sexta universidad privada de la comunidad, de aprobarse también las otras dos que todavía están en tramitación parlamentaria".

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, Francisco Oliva, expresaba el "malestar" por las palabras de la Consejería, que afirmó que "los rectores reclaman en el CAU el cierre del Centro de San Juan de Dios". Estas palabras, sostenía Oliva, "distan mucho de la realidad y tienen poco o nada que ver con los hechos objetivos en torno a este asunto". Oliva resaltaba de hecho que "si tan loables fueran las intenciones de la Junta de Andalucía, esta cuestión se hubiera hecho pública en el mes de marzo, cuando Comillas formalizó su solicitud, o en el CAU celebrado el 22 de mayo en Córdoba, donde los rectores preguntamos explícitamente por esta cuestión y se negó la mayor en la propia sesión del órgano consultivo".