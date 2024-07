Sevilla lleva 18 años esperando el Cercanías entre el aeropuerto y Santa Justa: los cinco kilómetros de vía que no llegan

El PGOU de 2006 ya recogía la reserva de suelo para poder conectar la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla. Desde entonces, hace ya 18 años, esta infraestructura es esencial para la ciudad, pero más si cabe cuando el aeródromo hispalense no deja de marcar récords de datos de tráfico. Una situación que indigna a patronal y a ciudadanía a partes iguales, ya que la infraestructura a construir tiene en torno a cinco kilómetros, dependiendo de la solución definitiva que se elija. La espera de este Cercanías cumple, por tanto, la mayoría de edad.

Hasta mayo, 2024 sumó 3.751.299 de viajeros en el Aeropuerto de Sevilla y el verano se presenta de también de registros históricos. La carta de presentación de la capital de Andalucía al mundo, "la puerta de la casa, por donde entran los que nos visitan", como la denominó recientemente el gerente de Gaesco, Juan Aguilera, deja mucho que desear en lo que a transporte hasta la ciudad se refiere.

Una inversión de 80 millones

Más si cabe si se tiene en cuenta la envergadura de la infraestructura a acometer. Según Abraham Carrascosa, exdecano de los ingenieros de caminos de Andalucía y autor del informe sobre Las diez grandes obras de infraestructura que Sevilla necesita, presentado recientemente en la Cámara de Comercio de Sevilla, esta actuación requeriría de una inversión de unos 80 millones de euros, "40 millones anuales si se planifica en dos años, incluso menos si se hace en tres, una cifra muy asumible teniendo en cuenta la importancia que tiene para el desarrollo de la ciudad".

Por poner algunos ejemplos, la obra que se está llevando a cabo actualmente para ampliar el Puente del Centenario cuenta con una inversión que ronda los 120 millones de euros. "Es como una tercera parte de lo que se requiere para acometer la construcción de un subtramo del Metro de Sevilla", aclara el autor del informe. Hay que recordar que el tramo norte de la línea 3 -que va de Pino Montano al Prado de San Sebastián- cuenta con una inversión de 1.301 millones a repartir entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Dos administraciones haciendo lo mismo

Para Carrascosa, "no es tanto los años que llevamos esperando o el dinero que requiere para construirse, sino en este caso lo que más indigna es que hay dos administraciones [la estatal y la autonómica] haciendo el mismo estudio cada una por su lado que previsiblemente arrojará los mismos resultados, una cuestión que nos está haciendo perder tres o cuatro años más a sumar a los 18 que llevamos". En cualquier caso, y si todo va en orden, no espera que la infraestructura esté culminada antes de 15 años siempre que no haya parones o que se decida acelerar su construcción.

A lo que se refiere el exdecano es a que el Ministerio de Transportes adjudicó en febrero de 2023 el contrato para la redacción del estudio informativo del mencionado enlace, con un plazo de ejecución de dos años, mientras que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha enviado el pasado mes de mayo al Ministerio que dirige Óscar Puente el estudio que ha realizado para abordar esta infraestructura. Las dos administraciones están, por tanto, haciendo el mismo trabajo.

"Hay empresas que participan en las UTE de ambos proyectos por lo que las soluciones serán similares, algo que es incomprensible, al igual que los plazos se alarguen cada vez más; falta voluntad política y la burocracia es mucho más lenta", añade Carrascosa.

En una visita a Sevilla el pasado mes de marzo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se mostró optimista respecto al enlace entre el Aeropuerto y la estación de tren. "Cuando diga cosas positivas espero que sea creíble porque estamos con el estudio de viabilidad, que espero tener pronto, y va bien, "los números son buenos y pinta bien".

Así, aseguró que espera que este mismo año se pueda dar "el siguiente paso" para acometer esta infraestructura -que sería el estudio informativo y sobre impacto medioambiental- para continuar dando pasos hasta su licitación. "Igual que digo que la conexión Madrid-Burgos no pinta bien, en este caso, hablamos de una conexión con la que soy optimista y espero avanzar este mismo año", adelantó.

Varias soluciones posibles

Entre las soluciones que se han barajado hasta el momento, explica Carrascosa, está la construcción de un ramal desde el Palacio de Congresos situado en Sevilla Este -que saldría de la línea urbana de Cercanías C-4, o bien desde Valdezorras a través de la línea de ferrocarril. En estos 18 años se han considerado otras actuaciones, como la construcción de un túnel entre Santa Justa y el Aeropuerto, una opción que fue desechada en su momento.

"Desde mi punto de vista, la más fácil es la que sale desde Valdezorras, que supone un trazado de entre cuatro y cinco kilómetros: es el camino más rápido y más corto", subraya.

Ayuda de Europa

Además, Carrascosa apunta a que Europa podría financiar parte de esta obra. "Hay dinero que la UE utiliza para llevar a cabo infraestructuras de este tipo, teniendo en cuenta que se trata de una obra que impulsa la sostenibilidad, ya que serán muchos los viajes en coche que se ahorrarán al Aeropuerto una vez que el tren se ponga en marcha.

Observatorio vigilante

Esta es solo una de las diez obras que necesita Sevilla para seguir avanzando, según el informe realizado por el exdecano, entre las que se incluyen también la SE-40, la AP-4, la red de Metro, Cercanías, la Alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro, la Presa San Calixto situada entre Estepa y Herrera, Eje ferroviario transversal, el soterramiento de la A-376 en Montequinto y la mejora de accesos de la SE-30 y la SE-20 y la SE-35.

La Cámara de Comercio y Gaesco han decidido, ante el "retraso histórico" de estas actuaciones, lanzar un organismo vigilante, el Observatorio de Infraestructuras de Sevilla -del que forma parte Carrascosa-, "que nace con el propósito de observar y hacer un seguimiento y análisis de las principales obras de infraestructuras de Sevilla y su provincia".

El comité de expertos del Observatorio lo encabeza María José Contreras, presidenta del Comité y Consejera del Grupo AZVI, y Juan Aguilera, coordinador general del Comité e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Gerente de Gaesco, y cuenta con cinco vocalías: Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda recae en Eduardo Martínez, arquitecto y exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla; Infraestructuras tradicionales en Abraham Carrascosa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex-decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía; Infraestructuras del Agua en Agustín Argüelles, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex–jefe de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Infraestructuras Ferroviarias y del Transporte en Fernando de la Torre, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex–director general adjunto a la Presidencia de Azvi, e Infraestructuras de la Energía en Rafael Sánchez, doctor en ingeniería informática y economista, director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.