"La ampliación del Bellas Artes es un parche que no da ninguna solución"

Los barrios, los grandes proyectos culturales de la ciudad, las Atarazanas, Artillería, el Museo de Bellas Artes..., y el futuro del Parque Científico y Tecnólogico Cartuja, centran también las preocupaciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

P. ¿Tiene conocimiento de qué contenido cultural van a tener Las Atarazanas?

R. Hay varios proyectos pero ninguno está decidido ni definido. Lo primero es que la obra acabe cuanto antes, que va a durar todavía casi un año más… ¿A mí qué me gustaría? Que recreara lo que fueron esos astilleros en su día y lo que fue la Sevilla capital del mundo.

P. ¿Cuándo abre la fábrica de Artillería?

R. Hubo también un problema de crédito, de modificación presupuestaria, que se resolvió y que inició otra vez la obra. Si todo va bien, a finales de septiembre se inaugurará. En octubre hay actos concretos programados con una gran exposición de Los Machado, cuyo comisario es Alfonso Guerra y eso es fundamental para la ciudad de Sevilla.

P. Alcalde, antes de que acabe el mandato, ¿veremos ejecutadas las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes o eso es un deseo más que una posibilidad real?

R. Tengo mi opinión sobre el Bellas Artes. Esta ciudad, capital de Andalucía, merece tener un gran espacio museístico, eso es lo que yo defiendo. Ahora podemos entrar al debate del sitio. ¿A mí cuál me parece que es el sitio? El rectorado de la Universidad de Sevilla. Fue polémico, de acuerdo, usted me puede decir, no, el sitio es la Plaza de España, lo compro también, el sitio es Artillería, el sitio son las Atarazanas… Entremos en ese debate pero de lo que estoy firmemente convencido es que esta ciudad necesita un gran espacio museístico y la ampliación del Bellas Artes que estaba prevista creo que es un parche que no da solución, es lo que pienso y lo que le he dicho al consejero de Cultura.

P. Mientras, llevamos dieciocho años con una promesa de ampliación de un museo que, al final, es la segunda pinacoteca de España y que no tiene todavía ni siquiera claro cuál va a ser su futuro.

R. Entonces nos conformamos con cualquier parche que nos plantee, ¿no? Llevamos, ¿cuántos años? ¿18? Y ahora nos conformamos con cualquier parchecito, con ampliar Monsalves para darle cabida a diez cuadros más, ¿no? ¿Esa es la solución definitiva de la ampliación del museo o eso es otro parche? Vamos a ser serios. La segunda pinacoteca de España tiene más cuadros en los sótanos y cedidos, en este ayuntamiento hay varios, por ahí, que en el propio museo. ¿Por qué no entramos en el debate de la Plaza España? ¿Qué sentido tiene que haya oficinas de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y oficinas de extranjería en un espacio emblemático del 29? ¿Qué sentido tiene eso?

P. ¿Su propuesta de pagar para entrar en la Plaza de España sigue en pie?

R. Bueno, es uno de los temas que pretendo hablar con la ministra de Hacienda, si ahora, cuando se olvide del hermano del presidente y de la mujer del presidente, tiene a bien dedicarse a gobernar este país, ¿no? Es uno de los temas que plantearé. Planteo que la Plaza España sea el motor de la regeneración de los espacios del 29. Tenemos una conmemoración y un proyecto, Sevilla 2029, cuya comisaria es Amparo Graciani. Pretendo que, cobrando, no sé, tres euros por entrar en la Plaza de España, tengamos, por un lado, un mantenimiento idóneo del espacio, un taller de restauración permanente, conveniado con la Facultad de Bellas Artes, que esté permanentemente acometiendo tareas de restauración, y pretendo también que esa plaza tenga un servicio de vigilancia y control, veinticuatro horas, que en este momento no tiene tampoco. Quiero que sea el motor económico de la regeneración de otros espacios, el entorno del Lope de Vega, los pabellones del 29, que tendríamos que trabajar para ponerlos en valor de cara a la conmemoración que tenemos que celebrar...

P. Sevilla son sus barrios… Pino Montano, ¿tiene usted ahí un problema con el tema de la recogida de basura. ¿Le preocupa que haya una parte del barrio que esté enfadado? ¿Visita usted Pino Montano de vez en cuando?

R. Sí, lo visito. Creo que se está manipulando por parte del Partido Socialista el tema. Entiendo que haya gente que puede estar enfadada, pero también a cada uno que me lo dice le explico que el sistema de recogida neumática de basura está estropeado permanentemente. Rara es la semana en la que no hay dos días que están los contenedores rodeados de montones de bolsas de basura porque el sistema se ha vuelto a estropear. Tiene un coste extra todos los años de dos millones de euros, que podemos seguir tirándolos o dar una solución. Ninguna otra capital europea ha implantado ese sistema porque no funciona, no da buenos resultados.

P. Sé que usted mantiene que la limpieza en la ciudad ha mejorado mucho pero hay todavía muchas quejas. Hay vecinos de Sevilla Este que ponen fotos de la suciedad en ese barrio continuamente. ¿Qué mensaje les trasladaría?

R. Pues el que llevo diciendo todo este año, que hemos mejorado un poquito, que la ciudad está más limpia que hace un año, pero que queda todavía mucho, por supuesto. Lipasam va a comprar 167 vehículos nuevos. La mejora en la limpieza de la ciudad de Sevilla se va a ir notando de forma paulatina. Tengo la certeza de que la empresa ahora está bien gestionada, que está bien organizada, tiene una gran plantilla de trabajadores y está volcada. Son los primeros interesados en que su ciudad esté limpia y en que el sevillano esté contento con el trabajo que hacen. ¿Queda mucho? Sí. ¿Está como a mí me gusta todavía? No.

P. ¿Conocemos los sevillanos, de verdad, la capacidad y el empuje que tenemos con el Parque Tecnológico de la Cartuja? Solamente se oye hablar del de Málaga.

R. Es que no son comparables. El recinto empresarial Parque Tecnológico y Científico Cartuja es único en Europa. No hay otro que facture casi 5.000 millones de euros, que dé empleo a 30.000 sevillanos, en el que haya 563 empresas, 70 start-ups, en el que haya en este momento en marcha 800 proyectos de I+D+i. Y todo eso a diez minutos andando del casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa. Eso no lo tiene nadie en Europa. Eso está en Cartuja.

P. ¿Confía en que su propuesta para el Canal de la Expo salga adelante?

R. El convenio que hemos firmado con la Junta de Andalucía para cambiar el uso del suelo del Canal de los Descubrimientos en la Cartuja va a permitir que ese parque crezca, que está ahora mismo colmatado, no puede seguir creciendo por ningún sitio. Confío en que eliminemos esa avenida degradada que se ha convertido en una barrera entre el parque y la ciudad, que le demos una nueva fachada al parque Cartuja, que lo una con la ciudad. Yo creo que es un proyecto fundamental para la ciudad. Cartuja es uno de los principales motores económicos de esta ciudad, ¿queremos ponerle palos en las ruedas? Bueno, pues se los ponemos. Hay cosas que por supuesto voy a seguir llevando a pleno y esta es una de ellas.

P. ¿Por qué le gustaría que le conocieran o qué etiqueta le gustaría que tenía al terminar el mandato? ¿Cuál es su gran proyecto de ciudad?

R. Uno de los grandes problemas que ha tenido esta ciudad en los últimos años es la falta de estabilidad política en el plano municipal. Málaga ha tenido la suerte, aparte de tener un gran alcalde con un proyecto de ciudad en la cabeza, de que Paco de la Torre lleva desde el año 2000. Con ese plazo se pueden cambiar muchas cosas. Un proyecto de ciudad necesita más de cuatro años.

P. ¿Pero qué gran proyecto propone para la ciudad?

R. Sevilla se tiene que consolidar como esa capital empresarial que es y que a lo mejor no se ha sabido poner en valor. Se tiene que consolidar como esa capital tecnológica que es, que parece que es otra pero es esta. Como la capital cultural del sur de España que es, que parece que es otra pero la segunda pinacoteca de España está aquí. Se tiene que consolidar como esa capital aeroespacial del sur de Europa junto con Hamburgo y junto con Toulousse.

P. Alcalde, oí a Elías Bendodo alabando de una manera superlativa su gestión y su perfil político.

R. Quién nos ha visto y quién nos ve… (Risas)

P. Todas las heridas con la dirección del Partido Popular andaluz están cicatrizadas y su relación con el presidente Juan Manuel Moreno es buena, ¿no?

R. Yo soy alcalde de Sevilla porque Juan Manuel Moreno quiso, si no, no estaría sentado aquí hablando con usted, entonces no tengo ningún problema. No he tenido nunca ningún problema en el plano personal. Mi relación es magnífica, por supuesto.