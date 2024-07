"Calles tan bonitas como Betis y Pureza tienen que ser peatonales, es nuestro objetivo"

José Luis Sanz cumple como alcalde de Sevilla un primer año no exento de dificultades. Acaba de sacar adelante su primer presupuesto municipal tras decidirse por un vericueto legal, una vía inédita que le ha permitido sortear el rechazo frontal de la oposición a facilitar las cuentas de la ciudad.

Sanz recibe a El Correo de Andalucía el viernes en el Salón Montpensier del ayuntamiento. Ante la mirada de los sevillanos y las sevillanas ilustres explica su proyecto para la ciudad, se queja de un PSOE instalado en el "cuanto peor, mejor" y se reitera en su convencimiento, en mitad de un panorama político convulso, de que la mejor decisión que ha tomado es no meter a Vox en el gobierno municipal.

Durante la entrevista, Sanz avanza algunos planes para la ciudad, entre los que destaca continuar con las peatonalizaciones y prohibir el tráfico en las calles Betis y Pureza. En la primera, el equipo municipal prevé restringir los coches al horario de mañana, para carga y descarga y acceso al colegio que hay en la zona. En Pureza, hay un plan de reurbanización y repavimentación con adoquinado para convertirla en una calle de prioridad peatonal. Planes que se extienden en Triana al Altozano y San Jacinto, en el tramo de Pagés del Corro y Esperanza de Triana.

En la entrevista, el alcalde repasa asuntos como el turismo, admite el malestar de los vecinos y el peligro real de que el centro de Sevilla se convierta en un parque temático. La limitación de pisos turísticos le está dando dolores de cabeza pero no cejará, avisa, elevando de nuevo la voz para pedir una tasa turística. Acaba de llegar de Amsterdam, donde ha pasado "por motivos personales" el pasado fin de semana, uno de los pocos que se ha tomado de asueto desde que cogió el bastón de mando. Le prometió a su hija, que acaba de aprobar con notaza la Selectividad, que la llevaría al concierto de Taylor Swift y ha cumplido.

Sanz admite los problemas de movilidad de la cuarta ciudad de España, explica su gran proyecto para Sevilla como capital cultural y tecnológica y admite que le gustaría que las relaciones con la oposición cambiaran a mejor, aunque no sea fácil.

PREGUNTA. Ha pasado un año desde que se convirtió en alcalde de Sevilla. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido y lo que más le ha hecho sufrir?

RESPUESTA. Bueno…un año complicado en el que nos hemos dedicado fundamentalmente a hacer cosas que seguramente no se ven en la ciudad, a organizar desde el punto de vista interno el Ayuntamiento de Sevilla, porque había ayuntamientos de pueblos que funcionaban mejor que este. Marcado también por desbloquear muchos proyectos, por poner en marcha otros que estaban en los cajones abandonados, olvidados.

Un año también marcado por este bloqueo de los últimos meses que estamos comprobando, del Partido Socialista, de Vox y de Podemos, a cosas que son fundamentales para la ciudad, como puedan ser la limitación de licencias de uso turístico, una ordenanza de veladores que esta ciudad necesita como el comer o el Distrito Portuario… Proyectos fundamentales para la ciudad de Sevilla, de futuro y proyectos del día a día de la ciudad, que, incomprensiblemente, están siendo bloqueados y voy a seguir llevando a pleno de forma reiterada. Sigo pensando que en algún momento alguna de esas tres fuerzas políticas antepondrá los intereses de la ciudad a sus intereses políticos y partidistas.

Ha sido un año de mucho trabajo, muy intenso pero con mucha ilusión, con muchas ganas. Estoy convencido de que este trabajo interno que estamos haciendo en este año va a dar lugar a que los tres años que vienen sean muy buenos para la ciudad.

"Sigo pensando que en algún momento alguna de esas las tres fuerzas políticas de la oposición antepondrá los intereses de la ciudad a sus intereses políticos y partidistas"

P. Vox ha roto todos sus acuerdos ¿se reitera en que no era una buena idea tenerlos como socios dentro del Gobierno?

R. He tenido muy claro siempre que a esta ciudad no le interesa Vox en el Gobierno. No le vendría bien. Soy una persona moderada, no me gustan los radicalismos, y tener a un socio de Gobierno que radicalice posturas, pues la verdad es que no me apetece, no me apetece convivir con eso.

P. Ya tiene su presupuesto. Se inaugura una nueva etapa. A partir de ahora, ¿qué? Dice no me voy a rendir, voy a seguir trayendo mis propuestas al Pleno, ¿pero cree que hay alguna posibilidad de restaurar o de construir puentes con el Partido Socialista en este momento?

R. Es que no recuerdo haber roto ningún puente con el Partido Socialista.

P. La realidad es que no hay acuerdos, algo estará roto...

R. Tendrá usted que preguntarle al Partido Socialista por qué se puede votar en contra de un proyecto urbanístico como es el del Distrito Portuario que impulsó el anterior alcalde, que impulsó el Partido Socialista. Tendrá usted que preguntarles por qué llevamos tres años diciendo que hay que limitar las licencias de vivienda de uso turístico y ahora, después de nueve meses elaborando una propuesta, se vota que no.

Nosotros no hemos roto puentes. Y vamos a seguir, vamos a seguir, por supuesto, dialogando y hablando con el Partido Socialista. Esta ciudad no puede seguir perdiendo días a la espera de que llegue la alternativa de la oposición. ¿Cómo se puede votar en contra de la licitación de la obra del Lope de Vega? Es que...

Jorge Jiménez

P. Describe una estrategia de bloqueo entiendo que con la intención de erosionar al alcalde pero el diálogo es cosa de dos...

R. Están en la estrategia de mientras peor, mejor para ellos. Han intentado que no haya presupuesto. Les advertí de que iba a pasar. El Partido Socialista siempre pensó que yo iba a pactar con Vox. Les garanticé que yo no y les ha sentado muy mal que, acogiéndome a un instrumento que permite la ley, haya aprobado el presupuesto. Ahora está aprobado. La ciudad va a funcionar de forma mucho más rápida, pero, evidentemente, habrá proyectos, en los que yo voy a seguir planteando y consultando o hablando o dialogando con la oposición.

P. Con Vox ¿cree que va a cambiar algo?

Entiendo que Vox en Sevilla cambiará su estrategia. Si antes el bloqueo era porque lo supeditaban todo a entrar en el gobierno, ahora que su partido a nivel nacional ha roto los pactos con el PP en los gobiernos autonómicos y se plantea incluso salir de los ayuntamientos, habrá un cambio de estrategia aquí en Vox Sevilla y se comenzarán a apoyar proyectos que le vengan bien a la ciudad.

Jorge Jiménez

P. ¿Cómo es que se lleva usted tan bien con Susana Díaz y tan mal con Antonio Muñoz? Acaba de hacer Hija Predilecta de Triana a la expresidenta de la Junta. Parece que tienen una relación cordial.

R. No, yo no tengo ninguna relación buena con Susana Díaz. Ni una relación mala con el señor Muñoz. El señor Muñoz y el Partido Socialista se han empeñado en votar en contra de proyectos fundamentales para la ciudad. Y él es el que tendrá que explicárselo a los sevillanos y explicarlo muy bien cuando lleguen las próximas elecciones municipales. Yo no me llevo ni bien ni mal con él. Como no me llevo ni bien ni mal con la señora Díaz.

"Me han sorprendido bastante las reacciones de algunos dirigentes del Partido Socialista por el reconocimiento a Susana Díaz. Independientemente de los colores políticos que cada uno tenga, se merece un reconocimiento en su barrio"

P. ¿Le ha sorprendido el revuelo en el PSOE por ese reconocimiento a la expresidenta andaluza?

R. Bastante. Me han sorprendido bastante las reacciones de algunos dirigentes del Partido Socialista. No recuerdo en este momento ninguna otra presidenta, expresidenta de la Junta de Andalucía, que viva en Triana. Creo que, independientemente de los colores políticos que cada uno tenga, se merece un reconocimiento en su barrio. Una persona que presume de haber nacido en Triana, que presume de vivir en Triana, y que lleva el nombre de Triana por todos los rincones. Creo que sí, que se merece ese reconocimiento. Y me ha sorprendido mucho la reacción del Partido Socialista.

P. Hay estrategia política por su parte para meter un poquito el dedo en el ojo del PSOE, no me diga que no...

R. No, de verdad creo que se merece el reconocimiento por mérito propio. Es que hay gente que piensa que lo más importante en la vida es el militante del PP o del PSOE y hay cosas que, afortunadamente, están muy por encima. Al menos que algunos tienen la vista muy corta.

P. Han anunciado la peatonalización de La Campana y del entorno de las Atarazanas. ¿Prevé más en este mandato?

R. Nosotros somos partidarios de las peatonalizaciones. Pese al desgaste que siempre ocasionan y el debate entre los vecinos, que después se alegran, pero bueno. Tenemos que incrementar el transporte público en las zonas que peatonalicemos y hay que solucionar el problema de aparcamiento, que es generalizado en esta ciudad, en cualquier barrio. Pero sí, soy partidario de seguir con peatonalizaciones en Triana, por ejemplo. Creo que la calle Betis tiene que ser peatonal. Hay uno o dos garajes, evidentemente, respetando eso. La calle Pureza tiene que ser peatonal. Es una de las calles más bonitas de Sevilla y nuestro objetivo es que sea peatonal. Respetando los garajes, por supuesto. Hay que seguir estudiando la peatonalización de lo que queda de la calle San Jacinto y acometer el aparcamiento que tanta falta hace al final de San Jacinto, en el cruce con López de Gomara.

Vivienda y transporte

P. Sobre los problemas de la ciudad, quiero subrayarle dos. El problema de acceso a la vivienda y un problema importante de movilidad, un déficit de infraestructuras muy importante. ¿Tiene algún compromiso concreto de promoción de vivienda pública, un número de viviendas durante su mandato que crea que puede cumplir?

R. Hemos anunciado ya más de 1.400 viviendas de promoción pública en el plan de Emvisesa 2024-2026 y ya le adelanto que no van a ser solo esas. Estamos desbloqueando otras operaciones que van a permitir que en Sevilla se empiecen a construir muchas viviendas. El problema de la vivienda en la ciudad de Sevilla es la parálisis urbanística de los últimos años, de la que se han aprovechado, en el buen sentido de la palabra, los alcaldes de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Aljarafe o Tomares. ‘Si ustedes sois incapaces de desarrollar suelo y ponerlo a disposición de los promotores, pues ahí está Dos Hermanas, Alcalá o Mairena' y lo han hecho muy bien. Sevilla es una ciudad pensada y diseñada para 700.000 habitantes, en la que conviven diariamente un millón y medio de toda su área metropolitana. No está preparada para absorber ese millón y medio de personas y no tiene infraestructuras ni transporte público para darles servicio.

"El problema de la vivienda en la ciudad de Sevilla es la parálisis urbanística de los últimos años, de la que se han aprovechado, en el buen sentido de la palabra, los alcaldes de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Aljarafe o Tomares"

Jorge Jiménez

P. La línea 1 del Metro se colapsa en momentos puntuales. Faltan vagones, hay la posibilidad de alquilar o comprarlos a otros países. Le ha trasladado esta petición a la Junta, ¿lo harán?

R. Se les ha trasladado a la Junta y la Junta se lo ha trasladado a la empresa y están estudiando vías de solución. Es lo primero que tenemos que estudiar. Me consta que se está estudiando en este momento.

P. Con la línea 3 del Metro, ¿qué pasa con el tramo del Prado a Bellavista? Hay un retraso de casi un año.

R. No tengo esa sensación de retraso. La ejecución del tramo Norte va muy bien, las licitaciones van a tiempo y lo que quizás sí se ha retrasado un poco es la redacción del proyecto del tramo Sur de la línea 3, por la duda sobre si el metro en la Avenida de la Palmera tenía que ir en superficie o soterrado. En un principio la Junta de Andalucía lo tenía previsto en superficie y nosotros evidentemente no estábamos de acuerdo. Creo que ha merecido la pena el retraso.

P. Obras de la línea 2 del Metro en paralelo a la línea 3, ¿es viable?

R. Sí, es viable si se consigue la financiación adecuada, que seguramente se conseguirá. Pero también hay que estudiar mucho cómo afecta la ejecución de esas obras a la ciudad de Sevilla. Todavía, desgraciadamente, no nos estamos dando cuenta de lo que va a suponer la entrada de la obra del tramo Norte de la línea 3 de Metro en Sevilla. Ahora va a entrar en Pino Montano, va a levantar un bulevar, va a perjudicar y va a molestar a un barrio, pero es que el metro va a llegar también a la Ronda de Capuchinos... Van a ser muchas molestias y de antemano pido perdón a los sevillanos pero pensemos que el Metro es fundamental, el Metro es vida para la ciudad de Sevilla. Es verdad que no podemos abrir, destrozar y paralizar, bloquear toda la ciudad.

"Las obras van a ser muchas molestias y de antemano pido perdón a los sevillanos pero pensemos que el Metro es fundamental, el Metro es vida para la ciudad de Sevilla. Es verdad que no podemos abrir, destrozar y paralizar, bloquear toda la ciudad a la vez"

P. Una ciudad como Sevilla sin conexión ferroviaria con el aeropuerto y 18 años esperando un desvío de cinco kilómetros de vías. ¿Qué le dice el Ministerio de Fomento?

R. Bueno, el ministro (Óscar) Puente todavía no ha tenido hueco para recibir al alcalde de Sevilla. No he tenido esa suerte. No sé cuántas cartas le han mandado ya para solicitar una cita, tanto a él como al ministro Marlaska o la señora Montero, pero estarán en otros temas, serán asuntos muy mundanos, no les interesan los temas que afectan a los sevillanos. Es urgente la conexión ferroviaria del aeropuerto y el cierre de los Cercanías o el cierre de la SE-40 de una puñetera vez, porque ya está bien.