"Poner una tasa es fundamental contra esa 'turismofobia' que empieza a surgir"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), admite que es su deber "amortiguar" el malestar que crece entre los sevillanos por el turismo desaforado y asegura que ya trabaja en ese sentido. Defiende que la actividad turística es un motor económico fundamental de la ciudad pero llama a encontrar "un equilibrio". Pide, de nuevo, a la Junta de Andalucía una tasa turística que está convencido ayudaría a combatir esa 'turismofobia' que empieza a crecer.

P. Alcalde, vamos a hablar de turismo. Tiene un problema grave con las licencias a los pisos turísticos. ¿Cuál es el plan? ¿Usted no podría acudir directamente a la Junta de Andalucía y decir cierren ya el grifo, no vuelvan a dar una licencia?

R. No, eso no lo puede hacer la Junta de Andalucía. Eso es competencia del ayuntamiento. El decreto de la Junta permite que ahora el ayuntamiento regule en función de la saturación que pueda haber en cada una de las zonas. Pero yo, de verdad, insisto. ¿Cuál es la alternativa de la oposición dentro de la ley? Defienden una propuesta que saben ya que es ilegal porque hay un informe jurídico que dice que esa propuesta es imposible. Lo dije y lo repito, yo con este tema no termino como la señora Ada Colau, imputado por este tema. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar una fórmula dentro de la ley y que se acoja al decreto que se ha dado a la Junta de Andalucía. Si tienen una alternativa que la digan ya, que la pongan encima de la mesa, que mientras van pasando los días y seguimos dando licencias. Estamos perdiendo el tiempo.

"Yo con este tema no termino imputado como la señora Ada Colau. Hay que regular las licencias dentro de la ley"

P. ¿Por qué no una moratoria para toda la ciudad de un año para que no haya efecto llamada?

R. Es ilegal, no cabe en el marco jurídico actual. Hemos aprovechado al máximo el decreto de la Junta, ocupando todos los huecos que permite el decreto de la Junta. Ahora, lo que no es legal, no es legal. No se puede pretender que el Ayuntamiento... Vamos, no, yo no termino imputado por este tema.

P. ¿Qué le parece la propuesta del alcalde de Barcelona de eliminar los apartamentos turísticos en 2029?

R. Los que están no los vamos a quitar, es imposible. Sigo pensando que en esta ciudad, en el casco histórico, fundamentalmente, no cabe ni un apartamento turístico más, ni una vivienda de uso turístico más. Me he llevado dos años diciéndolo en campaña y lo sigo diciendo y pensando. En el casco histórico de Sevilla no cabe ni una vivienda de uso turístico más. Voy a hacer todo lo que me permita la ley para ir contra dar más licencias.

P. El turismo es un motor económico de esta ciudad pero empieza a prender un sentimiento de malestar o un descontento en una parte de la población. ¿Cree que esas protestas vienen de una población radical de izquierdas, como dice el consejero de Turismo de la Junta? ¿Le preocupa ese malestar?

R. Me preocupa mucho ese malestar. Por un lado, no creo que sean todos radicales de izquierdas, evidentemente. Sí es cierto que se está intentando manipular ese movimiento desde algunas fuerzas políticas… Es verdad que el turismo empieza a generar molestias a los vecinos de determinadas zonas de Sevilla y ahí tiene que estar el equipo de gobierno intentando amortiguar esos inconvenientes que genera el turismo.

"Si nos cargamos el modelo de turismo que tenemos en Sevilla mañana, ¿a qué se dedica esta ciudad? ¿Cuánto sube la tasa de paro?"

Pero quiero recordar también que el turismo supone el 18% del PIB de esta ciudad, de forma directa. De forma indirecta, el 25% del PIB. Yo me haría la pregunta de si nos cargamos el modelo de turismo que tenemos en Sevilla mañana, ¿a qué se dedica esta ciudad? ¿Cuánto sube la tasa de paro? A mí me hacen mucha gracia los discursos estos de Podemos, de que hay que cambiar el modelo productivo. El gran error de los últimos años ha sido resignarnos a esa dependencia tan brutal del turismo. Eso no se arregla de un día para otro, ni en un año. Yo qué quiero en estos años, conseguir que Sevilla sea más competitiva, más atractiva para la inversión, atraer nuevos proyectos, más industria. Ojalá tuviéramos más fábricas de aviones, más fábricas de cajas de cambios o más fábricas de blindados de tanques. Pero tenemos las que tenemos. Entonces, el turismo hay que cuidarlo y mimarlo.

"Me preocupa mucho ese malestar por el exceso de turistas y no creo que quienes se quejan sean todos radicales de izquierdas, evidentemente"

P. Hay calles muy céntricas donde ya no quedan comercios, solo hay apartamentos turísticos y hoteles. Está el riesgo de que el centro quede convertido en un parque temático, como ya pasa en muchas ciudades europeas.

R. Es un riesgo y es un fenómeno globalizado no un fallo que estamos cometiendo en la ciudad de Sevilla en los últimos años. He estado este fin de semana por motivos personales en Amsterdam y sé perfectamente qué me dice del peligro de ciudades convertidas en parques temáticos. También le digo que mi abuela vivía en la Plaza de Refinadores y cuando yo era chico no nos dejaban salir por el barrio de Santa Cruz porque allí no había ni un alma y te podía pasar cualquier cosa. ¿Hoy estamos en el otro extremo? Sí. Hay que intentar encontrar ese equilibrio. Gracias a los apartamentos turísticos hay inversión privada que decidió que iba a rehabilitar nuestro casco histórico. Habría casas o manzanas enteras que hubiéramos perdido, porque la administración no estaba ahí, no podía estar ahí.

P. Respecto a la tasa turística, ¿le parece que se ha dado carpetazo al debate demasiado rápido por parte de la Junta de Andalucía?

R. No creo que se haya dado carpetazo. Yo lo que sé es que la Junta de Andalucía ha creado un grupo de trabajo con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Cada vez que me pregunten lo voy a decir, yo soy partidario de la tasa turística. Una ciudad como Sevilla, con el casco histórico más importante de España y con los servicios extras que demanda el turismo que tenemos, necesita una tasa turística.

P. ¿Eso se lo ha podido trasladar al consejero de turismo y al presidente de la Junta de Andalucía?

R. Se lo he trasladado a los dos, efectivamente.

P. ¿Y qué le dicen?

R. Bueno, estamos trabajando en esa propuesta. Están sondeando cuál es la intención, si otros alcaldes están de acuerdo o no. Es que, a lo mejor, las necesidades de todas las ciudades no son las mismas.

P. ¿Cuál es su modelo?

R. No soy partidario de imponer la tasa turística, quiero pactarla. Segundo, quiero negociar cómo se recauda y quién le recauda. Tercero, quiero una tasa turística finalista. Creo que de esa tasa turística, hay un porcentaje que tiene que ir a rehabilitación de nuestro patrimonio, de nuestro casco histórico, al pago de servicios extras que genera el turismo, a la promoción exterior de la ciudad… y también creo que es muy importante que hay una porcentaje de esa tasa que debe ir a obras en los barrios. ¿Por qué? Porque creo que es muy bueno que un vecino que viva en Los Remedios, en San Jerónimo, en Reina Mercedes o en Pino Montano, vea que los beneficios del turismo llegan a cada rincón de la ciudad. Quiero que un vecino de Pino Montano salga de su casa y se encuentre un cartel de obra que ponga ‘reurbanización calle tal, tantos euros, financiado por la tasa turística’. Es muy interesante. ¿Y soy partidario de la tasa turística? Sí.

"Quiero que un vecino de Pino Montano salga de su casa y se encuentre un cartel de obras financiadas por la tasa turística"

P. ¿Va a recuperar o va a impulsar la ley de capitalidad o es mucho lío político para que después no llegue a nada?

R. Hay un grupo de trabajo creado poniendo negro sobre blanco que supone la ley de capitalidad para la ciudad de Sevilla que todavía están elaborando ese informe. El otro día estuve con el consejero, le pregunté y bueno, creo que pronto sabremos algo. En este momento, igual que sí tengo prisa y creo que la ciudad necesita una tasa turística, con la ley de capitalidad, vamos a ver lo que le supone a Sevilla.

P. ¿Prefiere dar la batalla por la tasa turística que por ley de capitalidad, entiendo?

R. Sí, creo que ahora mismo es lo que hay que resolver porque, además, creo que contra ese movimiento de turismofobia que pueda surgir, la tasa turística tiene también un efecto amortiguador y es fundamental.