Fechas y calles de las obras que habrá en Sevilla de julio a septiembre: consulta si alguna afecta a tu barrio

Zanjas, ruidos y molestias. La ciudad de Sevilla estará este verano en obras en todos sus distritos. "Pido perdón de antemano por las molestias que va a ocasionar", ha anticipado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha anunciado este lunes un total de 60 actuaciones que se harán en los meses de julio, agosto y septiembre en la ciudad. Decenas de obras de mejora de pavimento, asfaltado, conservación de viarios y regeneración de espacios públicos, algunas ya iniciadas, una vez quede aprobado definitivamente el Presupuesto para 2024. Estos trabajos afectarán a numerosas calles importantes, con una inversión de 2 millones de euros.

Por ejemplo, las obras afectarán a los cuatro puentes de la ciudad: Triana, Los Remedios, la Pasarela de la Cartuja y San Telmo. Sin embargo, no tienen plazo de ejecución. Se acometerán durante el mes de agosto con cortes parciales, pero no totales. Se hará de forma alternativa para no cortar la circulación en los cuatro puentes a la vez.

También será importante la adecuación de canales, restauración de revestimiento y asfaltado del paso inferior de Cardenal Bueno Monreal a partir del 9 de agosto.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, observan el mapa de 60 obras en Sevilla este verano / Ayuntamiento de Sevilla

Casco Antiguo y Triana

Con respecto a la reposición de pavimentos de adoquines, afectará a doce viarios o espacios libres del Casco Antiguo y de Triana. En la Plaza de la Alameda, los trabajos comenzaron a comienzos de julio y durarán hasta finales de agosto, renovando los adoquines de la calzada del carril de circulación en los tramos que están más deteriorados o presentan falta de piezas. El tráfico se ha desviado por el carril de emergencia que discurre en paralelo al de tráfico.

El 8 de julio comenzaron las obras de las calles Jesús de las Tres Caídas (hasta el 4 de octubre) y Almirante Lobo (hasta el 16 de julio). El 22 de julio se iniciarán las obras en las calles Joaquín Costa (22 al 26 julio) y Moratín (23 al 24 julio).

En el mes de agosto darán inicio de forma progresiva las obras en Torremolinos, Abad Gordillo, San Hermenegildo, Alfarería, Febo y Pelay Correa en el barrio de Triana. La operación de repasos de adoquinados estará completamente acabada en los primeros días de septiembre.

Acaban de iniciarse obras en las calles González Abreu y Bobby Deglané donde se extenderá un nuevo pavimento a partir del 9 de agosto. También se está actuando en la calle Virgen de la Presentación (obra que comenzó a finales de junio y que finalizará el 19 de julio). Se actuará para una mejora general y ampliación del espacio peatonal en la Plaza Marcelino Champagnat (donde está previsto se termine en la segunda quincena de julio).

Los Remedios, Macarena y Cerro Amate

En Los Remedios, se intervendrá en las aceras de las calles Juan Sebastián Elcano y Juan Ramón Jiménez, en este caso para mejorar el acceso al teatro del barrio (en agosto). En La Macarena el reasfaltado de calzadas se hará en las calles Dr. Fedriani, San Juan de Ribera y Otoño (5 de agosto al 2 de septiembre).

Y en Cerro Amate, se reasfaltará la calle Afán de Ribera a partir del 9 de agosto. También se asfaltarán las calles Las Leandras, Puebla del Río y Honestidad. Y se actuará en las calles Águila del Oro y Cañadul.

Santa Justa y Nervión

En Nervión, se procederá a reasfaltar las calzadas, en concreto de las calles Santo Domingo de la Calzada, Marqués de Nervión y Juan de Padilla, y del entorno del mercado de abastos Las Palmeritas en la calle Beatriz de Suabia, donde además se mejorarán los acerados (agosto). Al margen de estas operaciones, se actuará también en la calle Antonio Cortés Lladó (en la Enramadilla).

En cuanto a San Pablo - Santa Justa, se intervendrá para mejorar los itinerarios escolares del barrio Santa Clara en agosto. Además, en septiembre se actuará en la plaza Tomás Pavón y calle Pedro de León.

Este, Sur y Norte

En el distrito Norte está previsto asfaltar completamente las calzadas de las calles Estrella Canopus (29 de julio al 2 de agosto) y Corral del Agua (22 de julio al 26 de julio). En el distrito Este Alcosa - Torreblanca se arreglará el acerado de la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda, en agosto.

Y en el Sur, a partir del 9 de agosto se procederá a la adecuación de aceras en las calles Fernando Villalón y Alfonso de Cossío.

Otras reparaciones puntuales

En las próximas semanas se van a realizar las siguientes actuaciones en las calles del Casco Antiguo: Santa Ana, Flandes, Narciso Bonaplata (15 de julio al 20 de agosto) y Juan Rabadán (26 de agosto al 8 de septiembre), el entorno del colegio Santa Ángela de la Cruz (a partir del 9 de agosto), Peñuelas (26 de agosto al 8 de septiembre), Reyes Católicos, Santas Patronas (del 4 al 9 de agosto) y Jesús de la Vera Cruz (26 de agosto al 8 de septiembre).

En el distrito Nervión se actuará en puntos concretos de los acerados de las calles Luis Montoto 130-136 (22 de julio al 8 de septiembre), Santa Joaquina de Vedruna (8 de julio al 1 de septiembre) y Avenida de la Cruz del Campo así como de las calzadas de las Avenidas de Cádiz, Bartolomé de Medina, Rastro y Conde de Cifuentes (15 de julio al 8 de septiembre).

También se practicarán este tipo de repasos en el acerado de la calle Baltasar de Alcázar, en el distrito San Pablo-Santa Justa. Siguiendo por el distrito Norte, se realizarán reparaciones puntuales en la calle Parque de Doñana (22 al 26 de julio), la barriada de San Diego, blondas carretera SE-20, la ronda de circunvalación SE-30 y la Avenida Kansas City. También la calle Fedra, en el distrito Macarena, será objeto de repasos precisos del 5 de agosto al 2 de septiembre.

Otros arreglos del pavimento están previstos en las aceras de las calles Puerto de los Alazores (septiembre), Rafael García Minguel (hasta el 22 de julio), y en el Polígono del Parque Amate (septiembre), en el distrito Cerro-Amate.

Y en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca se han proyectado mejoras concretas en las aceras de los viarios Vietnam, el muro de la calle José Jesús García Díaz y, el paso de peatones de Doctor Italo Cortela. Por último, en el extremo sur, justamente en el distrito Bellavista-La Palmera, se van a mejorar puntualmente los itinerarios peatonales de la calle Honduras, a partir del 9 de agosto.