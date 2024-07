"La Feria, la Semana Santa y luego Icónica": 190 millones de impacto, 214.000 espectadores y cheque en blanco para más ediciones

En el cierre de balance de Icónica Santalucía Sevilla Fest estaban este lunes de celebración, y no sólo porque su fundador, Javier Esteban, cumpliera años, como reveló su equipo, sino porque la cuarta edición del festival que se celebra en la Plaza de España ha batido todos los récords: de espectadores, de impacto económico y de respuesta en medios.

Suena manido, sí, pero es una realidad tan grande como el monumento más emblemático de Aníbal González donde, desde hace cuatro años, se celebra esta cita musical, no sin polémica en su origen. En las redes, el uso privativo de la plaza durante el desarrollo del evento sigue creando controversia.

El macrofestival heredado por José Luis Sanz y creado en plena pandemia en tiempos de Antonio Muñoz como delegado de Cultura tiene a día de hoy el beneplácito absoluto del Ayuntamiento de Sevilla. El año que viene, en 2025, es el último del contrato que tiene la promotora, Greencow, pero habrá más. “A día de hoy tiene todo el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla”, en palabras de Angie Moreno, la delegada de Turismo.

Un 104% más de espectadores que en 2023

Y para respaldar ese respaldo, el equipo de Icónica aporta datos.

Por los 29 conciertos de Icónica, cuando este martes ponga el broche los recuperados Take That, habrán pasado 214.000 personas. ¿Son muchas o son pocas? Para Esteban, “va camino de ser el festival de ciclo con más espectadores de España”.

Por el Primavera Sound pasan 243.000 espectadores, por el Sónar, 120.000 y por el Mad Cool, que estos días se celebra en Madrid, registra unos 202 mil en total. Según los organizadores, esta cifra representa un 104% más que en 2023.

Icónica es un festival que ha equilibrado, edición a edición, su público, le interesa al local y lo aprecia el visitante: 124.000 espectadores son sevillanos y el resto, hasta 90.000, proceden de otros países, Portugal, Francia, Reino Unido pero también de México y Colombia, según la información que manejan los organizadores gracias al registro de compra que dejan las IP y las plataformas de compra de entrada.

Todas estas cifras se reflejan también en el impacto económico, según "los estudios que realiza la Cámara de Comercio" defendió Esteban, que ha tenido este mes y medio de conciertos -Tom Jones, Arcade Fire, Prodigy, Maluma, Aitana, Ricky Martín...-, contrataciones -800 empleos directos-, logística y viajes: 190 millones. Una cifra que se refleja muy especialmente en la ocupación hotelera. Según Moreno, la Asociación de Hotelera ha cerrado junio con un 87% de ocupación. "Es el evento privado que más impacto económico genera en la ciudad, sólo detrás de la Semana Santa y la Feria".

Nos preocupamos del turista que no ve el monumento completo por el escenario pero nos olvidamos de apreciarlo los sevillanos el resto del año. Javier Esteban — Fundador y director de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Esta cifra debe tener, según los más críticos de que este evento se desarolle en la Plaza de España, una reversión en la ciudad. A preguntas de la prensa, Esteban trasladó que el canon que paga por que Icónica disponga durante mes y medio de este espacio público es en total de 300.000, de los que 100.00 euros son de tasas.

El Ayuntamiento fijó, después de la primera edición y como freno a las críticas, una cifra de 160.000 euros en concepto de mantenimiento y conservación del monumento. "Nosotros ya aportamos el doble de eso", añade Esteban.

Sobre el emplazamiento, la respuesta del promotor del festival es directa. "Nos precoupamos mucho por el turista que no ve el monumento completo desde la plaza por el escenario y nos olvidamos de apreciar este espacio el resto del año los sevillamos. Un alto porcentaje de personas de mi entorno no vendrían a la Plaza de España en en verano si no es por estos conciertos".

Y puestas las cifras y respondidas las reservas, lo que queda es, según el equipo, empezar a trabajar en el siguiente edición: "¿Quién os gustaría que viniera el año que viene?"