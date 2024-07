El alcalde de Sevilla no logra aprobar la limitación de pisos turísticos y se lleva la asignatura a septiembre

Durante lo que queda de julio y el mes de agosto se podrá seguir dando licencias para viviendas de uso turístico en Sevilla. Los cuatro grupos políticos de la ciudad, de acuerdo en la necesidad de limitar estas concesiones, no han llegado a un punto de acuerdo sobre cómo hacerlo. La moratoria ha sido el gran punto de fricción, defendiendo por activa y por pasiva el grupo popular que no era posible jurídicamente y PSOE, Vox y Podemos - IU que sí se podía llevar a cabo. La idea del Gobierno local era haber podido llevar al pleno de este jueves su última propuesta y que hubiera sido aprobada ya, pero la falta de consenso obligará a dejar esta asignatura pendiente para septiembre.

El último intento se produjo el pasado 10 de julio, hace una semana, cuando tuvo lugar el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. El PP buscó que la propuesta fuera debatida de manera urgente y se aprobase votarla en la sesión plenaria.

Sin embargo, los grupos de la oposición se abstuvieron directamente en la votación para que fuera admitida como una cuestión a debatir. Es decir, no se llegó ni a debatir ni votar si iba a tratarse abiertamente y de forma pública en la sede consistorial esta semana.

Los pisos turísticos seguirán incrementándose en verano al no haberse aprobado ninguna limitación en Sevilla / Jorge Jiménez

En las últimas horas se ha producido algún acercamiento, ya que era necesario que se convocara una comisión extraordinaria de Urbanismo con el beneplácito de la oposición para poder debatirlo y que llegara a tiempo. Finalmente, la puerta seguirá abierta a más licencias para viviendas de uso turístico.

La polémica se cuela en el pleno

La limitación de los pisos turísticos no figuraba entre las votaciones del último pleno antes de las vacaciones de verano. No obstante, la polémica por las diferencias entre gobierno y oposición se ha colado en el salón consistorial: "Sevilla debe ser el único sitio donde no se puede aprobar una moratoria. Así que una de dos: o mienten otros alcaldes andaluces, como el de Cádiz o Málaga, o mienten ustedes", ha señalado el edil socialista Francisco Javier Páez.

Esta cuestión, la moratoria, sí constaba en el turno de preguntas de Con Podemos-IU. "Es una auténtica contradicción que una propuesta de limitación de pisos turísticos contenga una aprobación de 23.000 viviendas de este tipo más. Es una onda de expasión que expulsa a los vecinos de sus barrios", ha apuntado la portavoz de este grupo, Susana Hornillo. "Se niegan a aplicar una moratoria cuando saben perfectamente que es posible", le ha reprochado al equipo de gobierno municipal.

"Tenemos la oportunidad de ser la primera capital andaluza que limita las viviendas de uso turístico. Y por culpa de la oposición no podemos hacerlo", ha respondido José Luis Sanz. "Hemos elaborado durante nueve meses la propuesta, pero hay algo que nos limita: el decreto de la Junta de Andalucía", ha justificado el regidor hispalense.

La propuesta fallida

"Han conseguido que la propuesta no vaya al pleno probablemente hasta septiembre", afirmaba hace una semana el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, algo que ha terminado confirmándose. La nueva propuesta del Gobierno local añadía tres condiciones nuevos "dado el interés de todos los partidos políticos". Principalmente, "revisar el número máximo de viviendas de uso turístico en las zonas de alto esfuerzo familiar, en las zonas acústicamente saturadas y en las zonas de carácter patrimonial" con un matiz importante, "al objeto de establecer un porcentaje distinto".

Era la gran demanda del PSOE, Vox y Podemos - IU una vez había quedado descartada la moratoria. Que el consistorio, que nunca había abierto la puerta a reducir el 10% de tope que fijó (tras un estudio) para viviendas turísticas en los barrios más saturados, como el Casco Antiguo o Triana, aceptara modificarlo. Pero tampoco fue suficiente para estos, insistentes con la moratoria.

También se adquiría el compromiso de revisar el acuerdo, barrio por barrio, cada tres meses, y constituir una mesa de seguimiento para "supervisar la eficacia de las medidas adoptadas con la finalidad de ser el instrumento desde donde emanen nuevas propuestas".

El PSOE alerta de licencias en 50 barrios

El PSOE sostiene que la propuesta del PP supone que "Sanz concentrará la apertura de miles de viviendas turísticas" en otros puntos de la ciudad. En concreto, en "medio centenar de barrios", alertando sobre "el riesgo de expulsión de vecinos y residentes al subir los precios de los alquileres y de venta".

"La mancha de aceite se extenderá a las barriadas periféricas de la propia Triana, más allá de su conjunto histórico, y hacia los distritos de la Macarena, Nervión, San Pablo, Sur y Los Remedios, que conforman un primer cinturón en torno a los dos enclaves más turísticos de nuestra ciudad”, explicaba el concejal socialista Francisco Javier Páez a través de una difundida por el grupo.

Desde el PSOE creen que se puede endurecer más y se puede apretar más a la Junta. De hecho, hizo una contrapropuesta, insistiendo de nuevo en la moratoria. Pedían "suspender la concesión de autorizaciones de viviendas de uso turístico" hasta que se haga una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística y comunicar a la Junta de Andalucía que no inscriba ninguna hasta nueva comunicación en el Registro de Turismo de Andalucía.

Susana Hornillo, portavoz de Podemos - IU, justificó su posición criticando al PP porque "no se ha movido ni un milímetro, ni ha atendido nuestras propuestas, pero tampoco las de la ciudadanía". Y Gonzalo García de Polavieja, portavoz adjunto de Vox, aseguró que pedían "reducir el porcentaje de la limitación de las viviendas e instar a la Junta de Andalucía a revisar y modificar el Decreto 31/2024".