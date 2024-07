Enésima protesta de Barrios Hartos por los cortes de luz: el Ayuntamiento pide una reunión urgente a la Junta y Gobierno

Sevilla está sufriendo la mayor ola de calor del verano en esta semana. Los aires acondicionados o ventiladores son los principales acompañantes en los hogares de los sevillanos. En cambio, en el distrito Cerro-Amate están sufriendo continuos cortes de luz en pleno verano.

La plataforma vecinal Barrios Hartos se ha encerrado este viernes en la sede del distrito de Cerro-Amate en protesta por los cortes de luz que sufren continuamente en todo el barrio. Ni es la primera ni será la última. Los activistas han insistido en permanecer en el edificio mientras primero la Policía Local y luego la Nacional acordonaban la zona y restringían el tránsito de personas al interior del centro cívico, que se encontraba en funcionamiento cuando llegaron los agentes.

Después de esta enésima protesta, que ha acabado con la detención de uno de los portavoces, el Ayuntamiento ha propuesto una reunión de urgencia con la Junta y el Estado (administraciones competentes) y, los vecinos, para dar solución a este problema.

La queja de Barrios Hartos

En su perfil de la red social X, la plataforma ha denunciado que "Endesa abusa del monopolio de la distribución eléctrica mientras se llena los bolsillos a costa de los vecinos que pagamos las facturas sin recibir el suministro", al tiempo que ha acusado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía de "ser cómplices por no poner soluciones" y ha pedido al Gobierno central que "intervenga ya".

Barrios Hartos apuntan que "no es razonable que la corporación municipal ante un panorama en el que miles de familias trabajadoras viven con la angustia de no saber si pueden contar con algo tan básico por deficiencias ajenas a ellas, no cuente con un plan de emergencia dotado de recursos materiales".

"Este aspecto es algo que se ha reclamado durante muchos meses, es decir, la dotación de generadores de emergencia y cableado provisional que garantice unas condiciones mínimas cuando las temperaturas superan los 40º con personas de salud delicada, trabajadores sin el descanso necesario, niños sin actividad escolar o negocios con mercancía estropeada, entre otros", han apostillado.

El encierro ha acabado con una detención

Tras realizarse el encierro de "unas 30 personas" en la sede del distrito, la Policía Local se ha desplazado al lugar para posteriormente intervenir los antidisturbios de Policía Nacional. En este sentido, la plataforma ha defendido estar ejercitando su derecho de forma "totalmente pacífica" y ha criticado que la Policía vaya sin placa identificativa en sus uniformes, haciendo responsable de ello al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

El portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha acudido al lugar para apoyar las protestas según ha publicado en su perfil de la red social X, donde ha informado que "la policía está a punto de desalojar a unas vecinas del distrito Cerro-Amate por protestar porque en plena ola de calor Endesa les corta la luz", pero "luego bien que les pasan facturas desorbitadas", ha espetado para añadir que "esto en el centro lleno de pisos turísticos no pasa".

De igual forma, García ha acusado al alcalde de Sevilla, al presidente de la Junta y al Ejecutivo nacional de "ser cómplices" de esta situación, porque Endesa "está haciendo un maltrato sistemático de estos barrios a costa de otros barrios más privilegiados", ha apuntado.

"Endesa está lucrándose y sacando unos beneficios multimillonarios a costa de darle un servicio pésimo a gente que está pagando la luz", ha incidido el parlamentario para recordar a su vez que "la luz debería ser gratuita y un derecho humano para todo el mundo, y más en estas olas de calor y esta situación que estamos viviendo".

Endesa garantiza el suministro eléctrico

Por su parte, Endesa ha asegurado que tiene como prioridad garantizar el suministro a todos sus clientes con contrato de suministro en vigor. Por este motivo, en las zonas en las que se registra mayor afectación de incidencias debido a la sobrecarga de las redes como consecuencia del fraude masivo, la compañía, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo un esfuerzo inversor.

Concretamente, se han instalado doce nuevos centros de transformación solo en el último año para duplicar la potencia en zonas donde el nivel de contratación no supera el 50%. Pero estas medidas "lejos de paliar la problemática están provocando un efecto llamada al fraude para el cultivo de plantaciones de marihuana, la causa real de estas incidencias, ya que una plantación de indoor en una vivienda puede llegar a consumir lo que 80, por lo que se convierte en algunas zonas en un consumo industrial que las redes no pueden soportar", ha señalado la compañía eléctrica.