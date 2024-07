Susana Díaz: "Me peleé con mi partido para impedir la especulación inmobiliaria en Triana"

"Triana es una manera de ser, de vivir y de sentir". Así define Susana Díaz su barrio, Triana. Las calles donde crecieron sus padres y abuelos, el hogar que la vio convertirse en política, donde se casó, y el escenario escogido para criar a sus hijos, José y Rocío.

En esta edición de la Velá de Santa Ana, quien ostentó el máximo cargo en la política andaluza, ha sido distinguida como Hija Predilecta de Triana, un reconocimiento que no ha estado exento de polémica (poner reflexión ISA). Este título pasará a su particular crónica personal como uno de los más importantes no solo de su carrera, sino también de su vida, como confiesa en la charla mantenida con el Correo de Andalucía centrada en su vertiente personal.

Este premio le llegó a través de una llamada. Al otro lado, la voz del alcalde José Luis Sanz, del Partido Popular. El nombramiento generó controversia desde un primer momento en las filas del Partido Socialista y al respecto se pronunciaron nombres como Manuel Pezzi, presidente del PSOE-A, que aseguró que de haber recibido esta distinción "habría renunciado" a ella.

Ante las críticas hacía Díaz por parte del presidente andaluz y de militantes del partido en las redes sociales, la senadora fue tajante con su respuesta en el programa de televisión en el que colabora: "así nos va como nos va en Andalucía".

La victoria de la alfarería en Triana

Para recordar sus vivencias en el barrio, Díaz escoge conversar con este medio entre los muros que levantan el Centro Cerámica Triana, un espacio que para ella representa "su etapa de pelea directa por el barrio".

"Para que el museo de cerámica fuera una realidad, tuvimos que lucharlo mucho, incluso contra compañeros de mi propio partido", rememora Díaz. El motivo de la lucha "férrea", según sus palabras, era evitar que la especulación inmobiliaria de la época convirtieran las paredes de cuna de la alfarería en Triana en apartamentos de lujo.

La política andaluza ganó la batalla junto a vecinos trianeros y para cuando el espacio se abrió al público, en 2014, asistió a la inauguración como presidenta de la Junta de Andalucía.

"Creo que es una joya aún por descubrir, hay mucha gente, incluso sevillanos, que no saben que esto está aquí", subraya la senadora resaltando que "es uno de los pocos lugares que todavía se amarran a la historia del arrabal".

"Nunca imaginé este reconocimiento"

"Nunca me imaginé recibir este reconocimiento y menos estando todavía activa en política", confiesa Díaz. Una distinción que llega en un momento muy especial de su carrera después de haber vivido "años muy duros en política". Una trayectoria que se ha contado en otras secciones de este periódico.

Pese a toda las cosas escritas, para ella lo importante de este premio es que ha sido dado por "unanimidad".

Susana Díaz contemplando la exposición de alfarería en el Centro de Cerámica Triana. / El Correo

Enseguida se le entrecortan las palabras cuando habla de su carrera en política, con altibajos. "Cuando tu barrio te reconoce tu trabajo y entrega, se siente una emoción inmensa", revela.

Díaz celebrará la Velá de Santa Ana, los días que su trabajo se lo permita, de la mano de su familia y de "muchos amigos y amigas" que la acompañarán a lo largo de la próxima semana.

Hija de un barrio 'con pellizco'

Díaz, quien en el año 2003 organizó la Velá de Santa Ana como delegada del distrito Triana-Los Remedios, describe su infancia y adolescencia en El Tardón, donde sigue viviendo su madre, como años que no fueron fáciles a pesar de tener "una infancia muy bonita".

Un barrio obrero y "con pellizco", que vio nacer a artistas como Chiquetete o Loli y Manuel y también a Susana Díaz, la mayor de cuatro hermanas, en el colegio Juan Ramón Jiménez, el mismo en el que hoy estudian sus hijos.

Susana Díaz en su etapa como delegada del distrito Triana - Los Remedios, junto a la programación de la Vela de Santa Ana 2003. / Fototeca

Durante sus años de carrera universitaria, la política andaluza compaginó sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla impartiendo clases particulares y vendiendo productos de cosmética a las madres de sus alumnos, para "ayudar en casa".

"Pertenezco a la primera generación de mi barrio que pudimos ir a la universidad, de aquí han salido fiscales, abogados, médicos, y hasta una presidenta de la Junta", destaca la política y vecina trianera.

Susana ha vivido en sus propias carnes las dificultades económicas en una casa con familia numerosa. Recuerda la distancia adquisitiva entre ella y sus amigas de la facultad. "Las madres de mis amigas me dejaban utilizar sus máquinas de escribir u ordenadores para poder hacer los trabajos de la universidad", declara.

Su padre compró la primera enciclopedia que entró por la puerta de su casa pagándola mes a mes, para que su hija mayor pudiera avanzar en su formación académica.

"Al recibir la llamada sobre este título mi primer pensamiento fue mi padre", recuerda emocionada la ex diputada sevillana.

Y precisamente a su difunto padre, fontanero de profesión y trianero de cuna, es a quien hoy rinde homenaje su hija dedicándole un reconocimiento que a todo trianero le gustaría merecer.