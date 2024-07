La abuela de Carlos Alcaraz: "Le he hablado mucho de Triana a mi nieto y le hubiera encantado venir a la Velá"

Triana puede conocerse y vivirse de muchas maneras, tantas como vecinos tiene el barrio. El Correo de Andalucía ha hablado con la abuela de Carlos Alcaraz, nombrado Hijo Adoptivo de Triana en esta edición de la fiesta grande del antiguo arrabal. También ha sido distinguida Sor María Isabel Sánchez, en reconocimiento a su labor social en el barrio desde hace más de 20 años.

Las raíces trianeras de Carlos Alcaraz

El cuadro que Victoria Escandón, abuela de Carlos Alcaraz, hizo en la comunión del tenista. / El Correo

El dos veces ganador de Wimbledon recibirá muchas distinciones a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, hay una que ahora mismo ningún otro tenista del circuito puede ganar.

El Ayuntamiento de Sevilla nombró hace unas semanas al joven tenista Hijo Adoptivo de Triana, un reconocimiento "especialmente emocionante" para alguien de su entorno. Ella se llama Victoria Escandón y es la abuela materna de Carlos Alcaraz.

Trianera de cuna, nació en la calle Rodrigo de Triana y se crio en la papelería que su padre tenía justo enfrente del mercado de abastos.

Sus días en Triana terminaron cuando se casó con Manuel Román y se mudaron a Murcia por el trabajo de su marido en El Corte Inglés. Sin embargo, Escandón volvió a Sevilla para dar a luz a sus dos hijas, por lo que la madre de Alcaraz también es sevillana.

Victoria Escandón, abuela de Carlos Alcaraz, a caballo por la calle Castilla en la salida de la Hermandad del Rocío de Triana. / Victoria Escandón

"Esta noticia fue una alegría inmensa y me gusta que mi vínculo se extienda a él", manifiesta Escandón en charla telefónica con este medio. Insiste en que ha hablado "muchas veces" de Sevilla con su nieto Carlos, e incluso "ha intentado enseñarle a bailar sevillanas pero, según cuenta, "es nervioso e impaciente y no deja la raqueta".

Esta trianera, que ha dedicado parte de su vida a la música y formó su propio grupo, Dúo Triana, recuerda las veces que ha podido visitar la capital andaluza con su nieto y asegura que a Carlos le hubiera encantado disfrutar de la Velá de Santa Ana este año, pero lamentablemente el número 3 del ranking mundial tiene que volver a su rutina de entrenamientos y compromisos.

La cara solidaria de Triana: Sor María Isabel

La historia de Sor María Isabel Sánchez podría definirse en una sola palabra: ayudar. Tras 21 años viviendo en Triana y trabajando en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, esta religiosa de las Hijas de la Caridad ha sido distinguida como Hija Adoptiva de Triana en la Velá de Santa Ana.

Sor María Isabel, que nació en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido reconocida por "su trayectoria como docente y su labor solidaria durante la pandemia de la Covid-19", quien se dedicó a confeccionar mascarillas durante el confinamiento para vecinos del barrio.

Sor María Isabel Sánchez tocando la guitarra en el altar de la capilla del Colegio de Ntra Señora Sta del Rosario. / Sor María Isabel Sánchez

Precisamente ese momento histórico que marcó a toda una sociedad, la pandemia, es el que recuerda la religiosa con especial cariño. "Durante el confinamiento, no había voluntariado ni personal y solamente podíamos dar de comer tres hermanas que servíamos comida y dábamos mascarillas desde muy temprano", explica la religiosa, a lo que añade que "los vecinos y vecinas se volcaron mucho, la solidaridad fue muy grande". Recuerda que las primeras semanas del confinamiento la relgiosa y sus compañeras se tapaban con bolsas de basura a modo de batas, y fueron los propios vecinos quienes les consiguieron batas en condiciones para que ellas pudieran trabajar.

Sor María Isabel Sánchez atendiendo a personas con necesidades del barrio durante la pandemia. / El Correo

Recibir esta distinción para Sor María Isabel ha sido muy inesperado y emocionante, aunque reconoce que "ya se sentía de Triana sin el galardón". "Estaba conduciendo, me tuve que parar en la carretera para asimilarlo", cuenta entusiasmada en una conversación telefónica con este medio.

Para ella, Triana es un lugar único en el mundo, que "no es independiente, pero tiene su propia idiosincrasia", reconoce. Paradógicamente, esta es la primera edición de la feria de Triana que la religiosa va a fallar, pues se encuentra actualmente Pontevedra.

"Me hubiera encantado estar y pasearme por la calle Betis, cada año me suelo llevar a niños con necesidades para que disfruten de la feria, y también me gusta tomarme un helado con otras hermanas", concluye la Sor María Isabel, quien repite una y mil veces que, a pesar de que la reconozcan por ayudar a la gente, ella siente que Triana también le ha ayudado a ella.

La entrega de los galardones de la Velá de Triana tendrá lugar este viernes en el escenario de la plaza del Altonzano en un gala en la que Susana Díaz recogerá en persona su distinción como Hija Predilecta de Triana.