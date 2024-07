El primer debate sobre el estado de la ciudad de Sanz, una película previsible

El primer debate sobre el estado de la ciudad que ha afrontado José Luis Sanz este jueves ha sido tan previsible como una mala película. Por un lado, el protagonista, el Ejecutivo municipal, defiende la gestión de su primer año de mandato, con la mejora en la limpieza y la inversión en infraestructuras como hilo argumental. En el otro, el resto de actores, la oposición, le reprocha la suciedad, su postura en la limitación de pisos turísticos y la aprobación de los presupuestos sin el apoyo de los grupos. Y ese ha sido todo el guion.

"Estoy razonablemente satisfecho, pero no seré yo quien haga un balance triunfalista", ha comenzado Sanz, que ha asegurado que el 33% del programa electoral y muchas promesas de campaña ya se han cumplido. "Hemos conseguido que los motores arranquen para que la ciudad empiece a funcionar tras ocho años de dejadez socialista".

Y en este largometraje de más de dos horas de duración hay frases que suenan. "Nos encontramos Lipasam dirigida por un mal gerente con una mala planificación. Pero hoy podemos decir que Sevilla está más limpia que hace un año, aunque queda mucho por hacer", ha afirmado el regidor hispalense. Los 7,5 millones de euros de inversión, la nueva ordenanza que salió adelante en el último pleno o la adquisición de material han sido algunos de los argumentos.

También ha destacado el alcalde durante su intervención la construcción de más de 400 viviendas protegidas, la creación de 250 plazas en Tussam y 125 en la Policía Local o la intervención en parques y colegios. Y ha hablado de los retos futuros de Sevilla, como la conmemoración de la Generación del 27 y el centenario de la Expo del 29 o la reapertura del Lope de Vega. "Éramos conscientes de las deficiencias que arrastraba la ciudad, pero estamos trabajando en mejorar los problemas del día a día de los sevillanos", ha culminado Sanz.

Turismo, suciedad y barrios

"Llevamos 404 días perdidos para una ciudad que no se puede permitir un año de parálisis. Es usted el peor alcalde del periodo democrático que ha tenido Sevilla". Así ha empezado su réplica Antonio Muñoz en este pleno extraordinario. "Las calles están más sucia y llenas de ratas", le ha reprochado el portavoz del grupo socialista, que le ha criticado al alcalde que haya roto "la línea de comunicación con los barrios".

"Si no hubiese enfriado los motores del anterior gobierno, ahora tendríamos el Lope de Vega y la Artillería abiertos y una Agencia Espacial acompañada por su Ayuntamiento", ha apuntado Muñoz. "No tiene mayoría absoluta, y está obligado a negociar para atajar los problemas importantes. De hecho decidió prorrogar los presupuestos para después aprobarlos por la puerta de atrás". No obstante, el líder del PSOE ha tendido la mano a Sanz "en cuestiones fundamentales" para así demostrar "que puede haber entendimiento" entre ambos.

En la misma línea dura se ha mostrado Susana Hornillo, portavoz de Con Podemos-IU, que ha aseverado que "si el turista no pasa por tu barrio, el presupuesto municipal, tampoco". "No han solventado ni un solo problema, incluso algunos se han agravado en este año", ha declarado Hornillo. Cristina Peláez, de Vox, no ha sido tampoco muy halagodora: "¿Qué ha hecho para finalizar el proyecto descriptivo de la línea 3 del metro? Más quisiéramos recibir las mismas inversiones en el metro que Málaga".

Una regulación de viviendas turísticas que ha ido a septiembre, la polémica de la limpieza urbana, proyectos sin terminar y acabados, el metro, Tussam. Ha sido el primer debate sobre el estado de la ciudad con Sanz como alcalde. Pero esta película ya la habíamos visto antes.