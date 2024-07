El Metro de Sevilla incumple la norma local de bienestar animal: los perros siguen sin poder viajar

No hay opciones para viajar con perros en el Metro de Sevilla. Convivir con animales está a la orden del día. Sin embargo, la empresa de transporte público no contempla cambios en sus normativas para facilitar el acceso a los canes. No importa el tamaño, ni si van en transportín, amarrados o con bozal, las mascotas en la capital andaluza no pueden subirse al Metro. Tan solo lo pueden hacer los perros guías y los perros que acompañen en las funciones del personal de seguridad. Así lo recoge el artículo 40.b del reglamento de la empresa con capital público de la Junta de Andalucía.

Los transportes públicos y privados facilitarán la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas Art. 29.1 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales

La nueva ley nacional de bienestar animal publicada el 29 de marzo de 2023 reconoce en su artículo 29.1 la obligación de los transportes públicos y privados de facilitar el servicio a los animales de compañía. Además, se hace hincapié en el deber de los operadores ferroviarios de corta, media y larga distancia, así como en otros transportes, de “adoptar medidas necesarias para garantizar el transporte de animales de compañía en estos medios, cumpliendo siempre con las condiciones higiénicas y sanitarias”.

Apenas hay opciones: a pie o en coche

Las opciones de viaje se ven reducidas en la ciudad hispalense a la hora de moverse de un punto a otro con mascota. “No tengo coche y mi familia vive en San Juan de Aznalfarache. Si quiero ir a verlos y pasar unos días con ellos tienen que venir a recogerme porque no hay otra forma de llevar a mis perros”, explica Elena Sánchez, una vecina del barrio de Nervión.

En los autobuses de Tussam y en el tranvía admiten mascotas solo si son de tamaño pequeño y viajan en un transportín con dimensiones que no superen la medida de 45 x 35 x 25 cm. El acceso de los animales a los taxis queda sometido a criterio del conductor. Clara Márquez, coordinadora Provincial de Pacma Sevilla, denuncia que “en la ciudad aún no se ha tomado ninguna medida efectiva y real por parte del gobierno municipal para que los animales puedan ir con sus dueños en el transporte público”.

Una norma que no se ejecuta

El Ayuntamiento de Sevilla emitió una Ordenanza Municipal en 2020 en referencia a la protección, tenencia y bienestar de los animales en la capital andaluza. En el artículo 13, el texto aclara que de acuerdo con las normas de las empresas, “los propietarios de animales de compañía podrán acceder con estos a Tussam, o trenes del Metro y Metro-Centro, en los espacios especialmente habilitados para ellos”.

En esta misma orden, el Ayuntamiento se comprometía públicamente a colaborar con las entidades de transporte público para elaborar y redactar las nuevas normativas. Han pasado cuatro años desde entonces, no obstante el cambio en los reglamentos aún no se ha dado. “No hay espacios habilitados para las mascotas en los transportes públicos. Esperamos que el Gobierno sea contundente y exija el cumplimiento de la norma a quien corresponda”, recalca Márquez.

Con bozal y correa: Madrid y Barcelona permiten la entrada a los perros

Ciudades como Madrid y Barcelona admiten el viaje en Metro a los animales aunque con algunas restricciones. En Madrid, solo se permite un perro por viajero y se reserva para ellos el último coche de cada tren. Los animales deben estar provistos de bozal y sujetos con una correa que no supere los 50 centímetros. De lunes a viernes se limita el servicio a los usuarios con mascotas de 7:30 a 9:30 horas, de 14:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas. No obstante, durante fines de semana, festivos y los meses de julio y agosto el acceso es libre.

En Barcelona, la empresa de transporte público reduce a dos las limitaciones en los horarios. Los perros no podrán viajar de 7:00 a 9:30 y de 17:00 a 19:00 horas. Estas restricciones no se aplican en fines de semana, días festivos y en los meses de julio y agosto. Además de llevar correa y bozal, las familias que viajen con sus mascotas deben cumplir con las obligaciones dictadas por la ordenanza de Barcelona referentes a la tenencia de animales.