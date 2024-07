Caty León, la profesora que vino a Triana para ser libre

Caty León llegó a Triana , la cuna del flamenco, para estudiar la carrera de Magisterio. Detrás de su partida había solo un motivo: "Quería ser libre, algo propio de las chicas de aquella época".

Natural de Chiclana (Cádiz), en sus más de 40 años en el barrio es más fácil explicar lo que no ha hecho que todo lo que ha aportado a Triana, pues es una mujer llena de inquietudes y recorrido. No es casualidad que este año, la divulgadora de flamenco, docente, escritora, investigadora y bloguera haya sido reconocida como Hija Adoptiva de Triana en la Velá de Santa Ana.

En una charla con El Correo de Andalucía, donde la docente cita a este medio en el templo del Cachorro, del que es vecina, confiesa que es una distinción inesperada para ella, pero que valora, pues agradece mucho que sus vecinos hayan apreciado su entrega al barrio, aunque la consideren, como ella dice, una "neotrianera".

León se ha convertido en una divulgadora de flamenco referente en Sevilla. Ahora echa la vista atrás y reconoce que le "costó muchísimo" empezar en este mundo. "Yo tenía dos hándicaps: era mujer y había estudiado en la universidad", resalta. "En un mundo donde todo viene de la herencia familiar y de pasar hambre, estudiar una carrera no estaba bien visto", rememora con cierta nostalgia.

El flamenco en las escuelas

Trabajó y escribió sobre la Didáctica del Flamenco y llevó dicha disciplina a la escuela. Hizo programaciones de flamenco, conferencias, cientos de artículos y ha sido, y es, una escritora reconocida con libros como Manolo Caracol, Cante y Pasión y El flamenco en Cádiz.

Todo ello, lo compatibilizó con su faceta como profesora de Historia y orientadora, siendo la directora del IES Néstor Almendros, donde impulsó la biblioteca Francisco Mansilla, que fue premiada a nivel nacional.

Caty León, con la entonces Princesa de Asturias, Letizia Ortiz, en la inauguración de la Biblioteca Francisco Mansilla en el año 2008. / Catalina León

León subraya la "suerte" que tuvo al tener la oportunidad de aprender "de la boca de los señores mayores que más sabían de flamenco". Habla de Ángel Vela, quien publicó varios libros sobre flamenco y Triana; del cantaor Luis Caballero, de Manolo Herrera, director de la Bienal de Flamenco en aquel momento y creador del ciclo Jueves Flamencos de Cajasol. León destaca además a su amiga Rocío León, la hija del cantaor El Teta, "quien más sabía de la soleá de Triana". Su inmersión en el género le llevó a escribir un libro sobre el flamenco en Triana, que jamás se publicó, pero que espera que algún día llegue a las librerías.

Caty León en la Casa de las Columnas de Triana, entregando un premio a Manuel Herrera Rodas. / El Correo

Esta escritora no tiene duda alguna cuando afirma que Triana y Cádiz son los puntales básicos del flamenco. A lo que añade que, "el flamenco que está hecho nunca muere", por lo que las nuevas generaciones siempre querrán aprender lo que ya está escrito. En este sentido, la divulgadora tiene un sueño pendiente en Triana: "Me gustaría que Triana tuviera una peña flamenca, que no la hay y nunca he sabido el porqué".

'La Jane Austen trianera'

Es consciente de que para algunos puede ser "incómoda", pero confiesa que no le importa. En su casa le enseñaron a ser una mujer libre, con una opinión propia sobre las cosas y con valentía para cambiar todo aquello que fuera mejorable. "Mi madre me decía, tienes que ser independiente, porque el precio de la libertad es caro, pero más aún el del servilismo", declara la autora del blog cultural, Una Isla de Papel.

Amante de la escritora Jane Austen, León publicó el año pasado el libro Las Mujeres en Austen (Editorial Rialp). Esta Jane Austen trianera es además amante de la Torre Sevilla, algo bastante inusual entre los vecinos del barrio, está muy puesta con los medios y redes digitales y necesita estar al día de todo, de nuevo, para formar su propia opinión de las cosas.

La Velá, un símbolo de familia

Para León ha sido una sorpresa este premio. Incide en que jamás pensó que sería honrada con semejante distinción, la cual recibe con "mucha ilusión". "Espero no ser más una neotrianera después de esto, y pasar a ser de pata negra, aunque no lo sé, porque Triana hace muchos exámenes", concluye León.

Esta edición de la fiesta más antigua de Sevilla, donde además ha sido distinguida junto a figuras como Susana Díazo el escritor Julio Vera, la va a disfrutar sin hacer demasiados planes, improvisando. "Esta es mi fiesta preferida en el mundo, mucho más que la Feria o la Semana Santa", manifiesta la profesora. "Mi marido se declaró durante una Velá, creo que con esto te lo digo todo", sentencia la premiada.