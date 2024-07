La policía local de Sevilla avisa de las nuevas normas para circular en patinete eléctrico

El patinete eléctrico llegó a la ciudad hace unos años para quedarse. Desde ese entonces han surgido numerosas dudas entre los ciudadanos acerca de lo que está y lo que no está permitido. La Policía Local ha hecho público un listado con las normas y recomendaciones para circular con un patinete eléctrico sin infringir pautas de seguridad ni de circulación y, por lo tanto, no poner en peligro ni la vida del conductor ni la de los peatones. La portavoz de Policía Local de Sevilla, María Guerrero, explica en este vídeo las principales normas a seguir para hacer un buen uso del patinete eléctrico en Sevilla.

Prohibiciones para los patinetes

En primer lugar, el patinete eléctrico no puede ser usado por menores de 16 años, por lo que no es un vehículo para ir a la escuela. Tampoco es una opción que el padre, madre o tutor legal lo conduzca mientras lleva al menor detrás, pues es un vehículo unipersonal que no permite transportar a ningún viajero.

Del mismo modo, no está permitido circular por las aceras, plazas o cualquier otra zona peatonal. Tanto es así que, zonas como la Avenida de la Cruz Roja, desde el pasado mes de mayo no permite la circulación de patinetes eléctricos en ninguna zona. Otras calles del casco antiguo tienen restricciones horarias, por lo que es importante conocer qué zonas tienen prohibida la circulación durante franjas horarias concretas. Cabe destacar que tampoco está permitida la circulación de los patinetes eléctricos por travesías y túneles urbanos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que los metros no permiten el traslado de patinetes eléctricos en sus vagones.

Por otra parte, también es motivo de multa conducir con auriculares puestos o mientras se utiliza cualquier otro tipo de dispositivo que sea incompatible con la permanente atención que conlleva conducir. De igual modo, se penalizará a cualquier conductor que lleve consigo algún objetivo en el patinete eléctrico.

Al igual que a conductores de otro tipo de vehículos, está prohibido consumir bebidas alcohólicas o drogas si se va a utilizar un patinete eléctrico.

Límites de velocidad

Los patinetes que circulen por la calzada deberán ajustar su velocidad a la velocidad máxima permitida para dicha vía, sin que en ningún caso puedan exceder de la velocidad de 25 km/h. De igual forma, es esencial respetar todas las normas de circulación.

Un hombre usa un patinete eléctrico bajo la lluvia. / MARISCAL / Efe

Cuando se conduzca por vías ciclistas deberán de circular a velocidad moderada, sin que supere 15 km/h y finalmente, en caso de itinerarios ciclistas compartidos con el peatón, deberán de reducir la velocidad a 10 km/h. Es crucial tener en cuenta que en esas zonas siempre tendrá prioridad de paso el peatón.

El casco: la principal recomendación

La principal recomendación por parte de la Policía Local es el uso de un casco que proteja la cabeza. Es poco usual ver que los conductores que patinetes eléctricos disponen de un casco para conducir de forma segura. Es más, la policía asegura que atienden "numerosos casos" de accidentes de patinetes eléctricos con consecuencias graves porque el conductor no llevaba un casco. Si bien no es obligatorio portarlo, es un accesorio que "puede salvar la vida del ciudadano".