El presupuesto de Sanz se retrasa una semana más: irá a Pleno el 8 de agosto

El Ayuntamiento de Sevilla resolverá las alegaciones presentadas al presupuesto para 2024 el próximo jueves 8 de agosto en un pleno extraordinario. Una vez resueltas dichas reclamaciones el mismo quedaría aprobado automáticamente, pudiendo ejecutarse a partir de ese momento.

Así lo ha anunciado el Consistorio hispalense en una nota de prensa, en la que ha explicado que tras el periodo de exposición pública, el órgano colegiado tendrá que resolver las reclamaciones presentadas para que entre en vigor definitivamente.

Listo para su ejecución

A este respecto, el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno, ha destacado que "a pesar de todos los avatares, Sevilla contará con un presupuesto y un gobierno municipal listo para ejecutarlo cuanto antes".

El Presupuesto para 2024 aprobado inicialmente presentaba una situación de equilibrio y alcanzaba un importe total de 1.032.345.779,84 de euros, lo que supone un incremento de 83.799.027,69 euros respecto al de 2023, es decir, un 8,83% más, según señalan, y, a su vez, añaden, que este incremento se consigue a pesar de la bajada generalizada de impuestos aprobada en las Ordenanzas Fiscales de 2024, que ha dejado en el bolsillo de los sevillanos más de cuatro millones de euros.

Además, destacan que el presupuesto para 2024 será "el primero de nuestra ciudad" en el que el capítulo 4 de transferencias corrientes sea el más importante del mismo, superando por primera vez al Anexo de Personal.

150 millones

En cuanto a las inversiones, el presupuesto contempla más de 150 millones de euros, lo que supone un 26% más de inversiones que el de 2023, entre las que destacan: más de seis millones de euros para colegios públicos en todos y cada uno de los distritos, casi nueve millones de euros para Parques y Jardines, 4,7 millones en inversiones del patrimonio y edificios municipales, 1,8 millones para la mejora de los mercados, casi tres millones de euros para parques empresariales, cinco millones en instalaciones deportivas, 30 millones para inversiones de la Gerencia de Urbanismo, seis millones para Tussam, o 35 millones de euros en inversiones de Emvisesa.

De igual forma, refuerza los servicios sociales, la limpieza en los colegios, la mejora de los parques y zonas de juego infantiles, entre otros. Además, supone un apoyo "decidido" a la construcción de VPO en la ciudad, para que "Sevilla sea una ciudad para vivir, así como un impulso a los motores económicos de la ciudad: Cartuja, los parques empresariales, los comerciantes, autónomos y emprendedores. En definitiva, un presupuesto para potenciar la cultura y el deporte y reforzar tanto la seguridad ciudadana como la limpieza de la ciudad.

El edil responsable de Hacienda ha lamentado que "la oposición no haya querido colaborar en ningún momento para que Sevilla tuviera presupuesto". En este sentido, ha asegurado que "no atendieron a nuestras llamadas para elaborar el presupuesto entre todos, desde cero; no aportaron ideas en la elaboración ni enmiendas asumibles en su debido momento; no fueron capaces ni de abstenerse; y alargaron todo lo posible el trámite de la cuestión de confianza sin presentar moción de censura, demostrando que no tienen alternativa para Sevilla".

"Bloqueo de la oposición"

Por tanto, "la actitud de bloqueo de los grupos de la oposición, que han demostrado tener los mismos intereses a pesar de sus supuestas diferencias ideológicas, ha obligado a este gobierno municipal a tener que llegar al mes de agosto para aprobar definitivamente el presupuesto", ha aseverado Bueno.

Por último, Bueno ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, afirmando que "frente a la irresponsabilidad de la oposición, que ha antepuesto el no a los intereses de los sevillanos, cuentan con un gobierno municipal responsable, que sabe estar a la altura y sobre todo que está plenamente preparado para ejecutar desde el primer día el presupuesto y hacer que las mejoras que contiene el mismo se noten cuanto antes en la ciudad".