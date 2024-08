Un portero okupa y paredes que se caen a trozos: la situación extrema de un colegio de Sevilla

"Si en septiembre esto no está solucionado, mi hijo no va así al colegio. Me da pánico". Quien habla es un miembro del AMPA del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria CEIP Buenavista, en la barriada sevillana de San Jerónimo. Denuncian que el Ayuntamiento está al tanto, que le han trasladado en reiteradas ocasiones las problemáticas que sufre el centro y que siguen sin respuesta por parte del consistorio.

Las imágenes hablan por sí solas: paredes que se caen a trozos por la humedad, ventanas que no cierran, sanitarios destrozados y fuera de servicio, radiadores con goteras y descolgados de la pared, puertas con bisagras rotas. En el exterior, la situación no es mejor: grandes ramas de árboles caídos, matorrales sin desbrozar, avisperos, elevaciones en el asfalto que provocan tropiezos y caídas, canaletas descolgadas, el huerto escolar absolutamente abandonado... Y la larga lista continúa.

Hasta el extremo de que el portero del colegio se encuentra en situación de okupación de la portería del edificio, aseguran fuentes del AMPA a este periódico. Narran que el portero facilita las llaves del colegio a personas ajenas a la comunidad educativa, lo que ha provocado que zonas exteriores del centro sean utilizadas como aparcamiento. Las familias hablan de sensación de "inseguridad".

Árbol con grandes ramas caídas en el patio del CEIP Buenavista / AMPA CEIP Buenavista

"Puede ocurrir una tragedia"

"Este año hay niños que entran de Preescolar a Primaria, no tienen ni seis añitos. ¿Cómo les dices a esos niños 'ese baño no lo uses, que te puedes cortar', 'ese enchufe no lo toques, que está pelado'?", se plantean familiares del AMPA. La Asociación de Vecinos de San Jerónimo han mostrado su apoyo "incondicional" al AMPA del colegio.

Algunas de las aulas CEIP Buenavista son auténticos focos de humedades. Desde la asociación de Madres y Padres del Alumnado trasladan su inquietud por la situación médica de algunos niños y niñas: "¿Cómo metes a un niño con bronquitis o con asma en esas clases?", denuncian.

Estado de una de las aulas del CEIP Buenavista / CEIP Buenavista

El AMPA corre con los gastos

Según cuentan familias del centro, es el AMPA quien está pagando de su bolsillo algunas de las necesidades más urgentes. "Hemos comprado dos aires acondicionados este año. El profesor de música necesitaba un piano y se lo hemos comprado", relatan las mismas fuentes. "Todo ello, con la cuota de 12 euros al año que pedimos a las familias", apuntan.

Material defectuoso en el CEIP Buenavista / AMPA CEIP Buenavista

El Ayuntamiento asegura que se solucionará

El CEIP Buenavista se ubica en un edificio muy antiguo, de los años 60. Desde el AMPA aseguran que periódico que el Ayuntamiento tiene constancia de la deplorable situación en la que se encuentra el centro: "Está más que denunciado. Tenemos reuniones cada dos por tres" con una interlocutora del consistorio. "Lo único que nos dicen es que las obras está aceptada. ¿Pero cuándo? No lo sabemos", cuentan familias afectadas.

El Ayuntamiento anunció en febrero mejoras en 40 colegios durante los años 2024, 2025 y 2026 por un importe de 10.070.485 euros.

A preguntas sobre el caso del CEIP Buenavista al Ayuntamiento de Sevilla, fuentes municipales explican que este jueves, 8 de agosto, se aprueba en un Pleno Extraordinario el nuevo presupuesto municipal y que la situación de los colegios dará "un vuelco total". Las mismas fuentes aseguran que los problemas que denuncia el centro serán solucionados gracias a la inversión que el gobierno de José Luis Sanz destinará a Educación, si bien no precisan plazos ni fechas.

El pasado mes de febrero, en una rueda de prensa sobre el estado de los colegios de la capital, Sanz anunció que el Ayuntamiento reprogramaría por primera vez el plan de enajenaciones e inversiones con patrimonio municipal del suelo para incorporar mejoras en 40 colegios durante los años 2024, 2025 y 2026 por un importe de 10.070.485 euros.