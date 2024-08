Evoluciona favorablemente el paciente ingresado por un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Sevilla

El hombre de 46 años ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo (FHCC) evoluciona favorablemente, según ha informado este viernes la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

El varón, que comenzó con síntomas compatibles con la enfermedad el pasado 31 de julio, se encuentra clínicamente estable e ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del hospital.

Llamamiento a la calma

La responsable de Salud de la Junta de Andalucía ha instado a que "no hay que preocuparse", así como no a "no crear ninguna alarma", respecto a este caso particular de un posible caso de FHCC, y lo ha trasladado también a los casos sobre virus del Nilo transmitido por mosquitos.

Dentro de su mensaje para relativizar la gravedad de estos episodios, la consejera de Salud sí que ha advertido de que "las zoonosis van a ser cada vez más frecuentes", hecho donde ha apuntado que "sí influye el cambio climático".

Protocolo de la Junta de Andalucía

En 2016, la Junta de Andalucía cuenta desde 2016 con un protocolo de vigilancia de esta enfermedad, que establece las medidas de salud pública a llevar a cabo tanto de asistencia a pacientes positivos como cuando son probables, estableciendo la fórmula para atenderlos dentro del sistema sanitario.

Salud y Consumo ha lanzado un llamamiento a la calma y ha pedido a la población que adopten medidas de autoprotección respecto a la transmisión por medio de garrapatas, entre las que figuran el uso de mangas y pantalones largos o calcetines en vez de sandalias.

También se recomienda caminar, si es posible, por la zona central de los caminos para evitar el contacto con la vegetación, donde pueden hospedarse las garrapatas, y evitar sentarse directamente en el suelo en las zonas con vegetación.

Al finalizar la salida al campo, se recomienda revisar bien todo el cuerpo para detectar la presencia de alguna garrapata, con atención a las axilas, ingles, cabello, ombligo, zona posterior de las orejas y alrededor de la cintura, donde suelen engancharse.

Síntomas de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

Esta enfermedad la produce un virus transmitido por la picadura de una garrapata infectada —las del género Hyalomma son las más comunes— o por contacto con la sangre y los tejidos de ganado infectado.

Por otra parte, la transmisión del virus de persona a persona no es frecuente, ya que es necesario un contacto directo con fluidos o secreciones de pacientes sintomáticos.

Los síntomas habituales son fiebre de instauración brusca, dolor de cabeza, mialgias y mareos, con una duración de unos cuatro o cinco días. También pueden aparecer otros síntomas como diarrea, náuseas o vómitos, así como enrojecimiento de cara, cuello o tórax, congestión ocular o conjuntivitis.

La duración del periodo de incubación depende del modo de contagio del virus y de la carga viral y después de la picadura de la garrapata la fase de incubación es generalmente de uno a tres días, con un máximo de nueve. El periodo de incubación tras el contacto con sangre o tejidos infectados es normalmente de cinco o seis días, con un máximo documentado de 13 días.

Si se detecta una garrapata en el cuerpo, Salud explica que, una vez extraída y si sigue viva, se debe garantizar su eliminación segura (sumergirla en alcohol, meterla en una bolsa/contenedor hermético que se desechará o eliminarla por el inodoro), y nunca se aplastará con los dedos, ya que puede ser fuente de contaminación por los patógenos que pudiera albergar.