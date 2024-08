El polémico mensaje en redes del cura de Gerena para pedir a los vecinos que asistan a misa

"Yo a la iglesia iré cuando me dé la gana". Este ha sido uno de los casi 80 comentarios que ha provocado la publicación del cura Ángel Luis Bayo de la Parroquia Purísima Concepción de Gerena en su página de Facebook.

El cura del pueblo de Gerena (Sevilla) compartió hace dos días en la página de la red social de Meta una fotografía de la entrada de una iglesia donde aparece un cartel en el que pone: "Ven a misa, no esperes a que te traigan".

Tras la publicación de este mensaje, una forma llamativa de pedirle a los feligreses que acudan a misa, los comentarios en el post no han tardado en llegar, generando polémica y dividiendo a los vecinos del pueblo.

Publicación en Facebook de la Parroquñia de la Purisima Concepción de Gerena. / El Correo

Hay quienes aplauden el "sentido del humor" del párroco, sin tomarse en serio sus palabras, mientras que otros manifiestan su ofensa y reconocen que no les gusta cómo da misa este cura. "Quizás el que no vayamos a la iglesia sea generado por usted", escribe una usuaria que ha estado presente en varias misas del cura, tal como explica en el comentario. También se refieren a él como "el nuevo párroco", aunque Bayo lleva al frente de la Iglesia en Gerena desde 2019.

Según ha relatado a EFE, el cura decidió publicar esa imagen porque cuando le llegó a su teléfono móvil le resultó "simpática". Sin embargo, tal como detalla EFE el cura no ha querido hacer declaraciones al respecto ni entrar en más detalles, y ha insistido en que se trataba de algo "más humorístico que otra cosa".

La foto se lleva esparciendo por las redes sociales desde hace tiempo. Por ello, se puede ver en varias versiones e idiomas, pero lo vistoso es que se haya publicado en el perfil oficial de una iglesia, y más aún una iglesia parroquial, que es la principal de este pueblo de unos 7.000 habitantes.

Polaridad en la respuesta de los vecinos

Añade esta misma vecina: “Solo conseguirá que los difuntos dejen dicho que no lo lleven a la Iglesia. La fe no se impone de esa manera”, mientras que otra mujer se inclina por señalar: “Yo soy cristiana, pero la practico cuando yo quiero. Nadie es nadie para que me diga cómo y cuándo”.

Los mensajes a favor del cura y su idea de pedir que vayan a misa van desde “qué arte más grande, hay que reírse de todo” o “eso se llama estar inspirado publicando”. Asimismo, además de aplaudir el humor del párroco, hay quienes defienden la intención del cura con comentarios como "realmente es un meme con toda la razón del mundo, nos estamos desvirtuando y solo acudimos cuando estamos necesitados".

Ángel Luis Bayo, de 49 años y natural de Gibraleón (Huelva), que entre otros destinos ha sido misionero a la Prelatura de Moyobamba, en Perú, se ha tomado con humor todo esto, mientas en la localidad, fuera de las redes sociales, todo se prepara para el 50 aniversario de la coronación canónica de una de las imágenes que cuenta con más devoción en el municipio, Nuestra Señora de la Soledad, con carteles por todo el pueblo que anuncian la celebración.