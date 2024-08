El tortuoso camino de José Luis Sanz para conseguir unos presupuestos propios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sonreído este jueves. El popular está de celebración después de haber puesto fin al mayor reto al que se ha enfrentado desde su llegada a la Plaza Nueva: la falta de unas cuentas que le permitieran desarrollar sus propias políticas. Hasta ocho meses ha tardado Sanz en conseguir aprobar unos presupuestos para la ciudad, pero lo ha logrado.

Durante todo este tiempo los populares excusaban la falta de políticas propias ante la ausencia de unos presupuestos. Ahora, con las cuentas en vigor, el Ayuntamiento da el pistoletazo de salida a todas esas medidas que habían tenido guardadas en un cajón. Entre las principales prioridades que tendrá el alcalde a partir de ahora está la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, del que Sanz comentaba en julio que por culpa de la oposición "no será posible que tenga las puertas abiertas esta Navidad", pero esperan que esté lo antes posible. Además, con el inicio de curso a la vuelta de la esquina, el dirigente intentará avanzar con las obras en los colegios de la ciudad, pero confirmaba que "no va a dar tiempo a muchas en los colegios". A esto se suman otras actuaciones como la celebración de los 425 años del nacimiento de Diego Velázquez o la ampliación del recinto del Real de la Feria.

La travesía de los presupuestos municipales comenzó en febrero, cuando el regidor anunció que no contaba con los apoyos para sacar unas nuevas cuentas adelante ante la negativa de la oposición y se veía obligado a prorrogar los del anterior gobierno. "No vamos a perder ni un minuto más con señores que no han aportado ni una sola idea para solucionar los muchos problemas que tiene Sevilla", aseguró el alcalde. El mensaje se ha repetido durante todo este tiempo ante la incapacidad de unos y otros de llegar a un pacto para poder aprobar el presupuesto.

La cuestión de confianza como clave

En el marco de la precampaña de las elecciones europeas Vox anunció que los populares estaban dispuestos a incorporarlos en el Gobierno municipal a cambio de aprobar las cuentas. Esta situación armó un revuelo a nivel local y nacional, puesto que los de Cristina Peláez aseguraban que el pacto estaba hecho y los de Sanz lo rechazaban. El alcalde explicó que su equipo había mantenido "conversaciones" con todos los grupos políticos, pero que en ningún momento se barajó la opción de que la formación de ultraderecha entrara en su Gobierno. "Se puede hablar de todo, pero gobierno de coalición no", sentenció el también exalcalde de Tomares.

Después de que todo el PP saliera en bloque para negar este rumor, el PSOE reenvió un documento con sus propuestas para volver sentarse en la mesa. Los de Antonio Muñoz subrayaron que ya en febrero que el primer edil "ni tan siquiera respondió ni se pronunció" sobre su proyecto, pero en mayo tampoco lograron un acuerdo. Sanz no cedió ante las exigencias del resto de grupos y presionó a la oposición con que si no se aprobaban convocaría una cuestión de confianza en la que tanto si el alcalde perdió la moción, y no salía refrendado por la mayoría del pleno, como si algún grupo se abstenía, los presupuestos de 2024 se aprobarían automáticamente. Llegado el pleno, toda la oposición votó en contra de Sanz.

Como se esperaba, el dirigente popular no supero la cuestión de confianza, pero activó el reloj por el que, si en un mes nadie promovía una moción de censura, se aprobarían los presupuestos. Esta ha sido la primera vez que se ha utilizado esta fórmula en Sevilla, pero al alcalde le ha funcionado. La negativa de PSOE Podemos-Izquierda Unida a pactar con Vox hacía imposible esta opción por lo que, cumplido el plazo y sin una alternativa al Gobierno, los presupuestos se aprobaban de manera informal.

Sanz se prepara ya para 2025

Cuando parecía que ya todo iba a salir adelante sin más problemas, el 1 de agosto, al AMPA del CEIP Mariana Pineda frustraba los objetivos del PP al presentar una alegación contra los presupuestos y exigía que se incluyera una partida de 28.000 euros para poder arreglar las pistas deportivas del centro. Este hecho provocó que la aprobación se tuviera que retrasar una semana para que la Jefatura de Servicio Presupuestaria y la Intervención General pudiera realizar un informe al respecto que, al final, ha resultado desfavorable.

Este jueves la lucha ha terminado y Sevilla ha estrenado sus cuentas. Seis meses después del primer intento del PP, los de Sanz han conseguido sacar adelante los presupuestos, eso sí, no ha tenido el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición, Vox y el PSOE se han abstenido y Podemos-Izquierda Unida ha votado en contra. Sanz se ha congratulado por poner en marcha el presupuesto "más alto de la historia" para la ciudad. El alcalde ha destacado que las nuevas cuentas comprenden "1.032 millones de euros" que su equipo va a poner en marcha "desde ya para que revierta cuanto antes en la mejora de nuestra ciudad".

Por el momento, el equipo de Gobierno local se ha puesto las pilas para intentar que esto no vuelva a ocurrir de cara a 2025. El alcalde ha anunciado en el Pleno que la delegación de Hacienda ya trabaja en las cuentas del año que viene y que "en las próximas semanas" podrán enviarlas al resto de grupos para que estos puedan realizar sus "aportaciones". "Volverán a tener ustedes la mano tendida de este gobierno", ha defendido el primer edil.