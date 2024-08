Pánico a sudar: la extraña enfermedad que sufre esta sevillana

Ronchas que perduran hasta cuatro o cinco horas, rojez en la piel, hinchazón en los oídos y dificultad para respirar; estos son algunos síntomas que sufre Carmen Larios desde que era una niña. La joven de 21 años, vecina de la localidad sevillana de San José de la Rinconada padece de urticaria colinérgica crónica, una reacción al sudor y al agua salada.

Carmen en verano apenas puede pisar la calle. “Mis padres se dieron cuenta cuando me llevaron por primera vez a la playa”, explica Larios. Al salir del mar sufrió su primer brote. La joven reconoce sentirse muy limitada durante los meses de calor. En Sevilla las altas temperaturas no dan tregua. “Mi ocio se reduce a la noche, no puedo ir a la costa ni a la piscina”. La sevillana, durante las horas puntas de flama evita cruzar la calle. “No puedo prever que recogiendo la casa me dé una reacción”, exclama.

Prevenir brotes: una reclamación de tratamientos eficaces

Tras años lidiando con esta patología Carmen no encuentra un tratamiento efectivo que le permita disfrutar de las jornadas veraniegas. “Los medicamentos que tomo son para suavizar los brotes pero no para prevenirlos”, específica. Larios resalta la importancia de dar voz a esta enfermedad para encontrar a algún especialista que pueda ayudar a pacientes como ella.

El doctor Javier del Boz, dermatólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga, explica a este periódico: “la urticaria es una forma de reacción cutánea provocada por una gran liberación de histamina a la piel. Los motivos son muy diversos”. Además, recalca que aunque no se ha encontrado predominancia por sexos, parece existir un predominio femenino para los casos graves. “Se calcula que podría afectar en mayor o menor medida a entre el 4 y el 11% de la población general”.

Formas para sobrellevarlo

“Siempre cuento mi situación. Llevo una inyección de adrenalina en el bolso por si me da reacción que puedan ayudarme”, comenta Carmen. Los tratamientos para hacer más llevadera la urticaria suelen ser los antihistamínicos. No obstante, como todos los asuntos relacionados con la salud, lo recomendable es acudir al médico y que sean especialistas los que determinen los pasos a seguir.

La ronchas llegan a perdurar hasta cuatro o cinco horas / Carmen Larios

“En formas leves con brotes poco frecuentes y escasa repercusión en la calidad de vida, el tratamiento se basará simplemente en la evitación de posibles situaciones que puedan favorecer la sudoración”, señala del Boz. Sin embargo, también argumenta que el sudor es un proceso fisiológico y necesario cuyo objetivo es mantener la temperatura corporal.

Para casos más graves y que repercuten directamente en la calidad de vida, los profesionales recetan fármacos concretos para sobrellevarla. Algo que suele funcionar en la tarea de aliviar la piel son los baños con agua fresca y nutrir el cuerpo con cremas hidratantes.

Tratamiento experimental

La vecina hispalense se sometió en 2022 a un tratamiento en fase experimental. Durante dos meses estuvo sin sufrir ningún brote. “Podía salir a la calle en verano. Llevaba una vida normal, hacía planes sin temor a sudar”, afirma.

Los efectos secundarios no tardaron en llegar. Con dolores en la espalda y fiebres de hasta 40 grados, le diagnosticaron paniculitis, una inflamación de la capa grasa de debajo de la piel. “No me importan estos efectos secundarios. Seguiría tomando este medicamento con tal de sentirme más libre frente al sudor”, expresa Carmen.