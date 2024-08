"Es imperdonable que en el siglo XXI aún existan zonas como el Polígono Sur o El Vacie"

Polígono Sur, Los Pajaritos, Torreblanca, Las Letanías y La Oliva, Padre Pío-Palmete y el Polígono Norte. Seis de los 15 barrios más pobres de España están en Sevilla. Y también El Vacie, el poblado chabolista más antiguo de todo el país. Por eso ser delegado de Derechos Sociales en la capital de Andalucía es intentar escalar una montaña tan vertical como elevada. "Es un reto bonito, apasionante, pero duro y difícil por las situaciones que se viven en esta ciudad", reconoce quien ostenta este cargo a día de hoy, José Luis García.

"Es imperdonable que estando en el siglo XXI todavía tengamos ese tipo de barrios. Y ocurre porque desde las administraciones públicas hemos hecho dejación de funciones en muchos casos", afirma el edil popular a El Correo de Andalucía en el patio del Hogar Virgen de los Reyes, sede de la Delegación. "Creo que el politiqueo, ese enfrentamiento continuo que hay entre instituciones y partidos, nos ha llevado a no darle solución a estos problemas".

García sabe que esta ruta no puede hacerla cada uno por su lado, que cambiar una realidad tan dura como compleja requiere "la colaboración de todos los gobiernos". "La solución, que no va a llegar en dos meses ni en cuatro años, pasa por que las tres administraciones vayamos de la mano y apostemos por aumentar la seguridad, la intervención social y el trabajo directo en estas zonas", detalla el delegado. Todo ello junto a los vecinos, claro, "los que lo viven día a día".

Y no solo a nivel nacional, "Europa tiene mucho que decir". "La Unión Europea ha financiado modificaciones urbanísticas que no han conseguido esa transformación en Polígono Sur", ejemplifica José Luis García. "Se puso mucho empeño en la creación del comisionado, los fondos europeos y el nuevo urbanismo, pero no se ha intervenido a nivel social", lamenta.

"Hemos vuelto a una época oscura con la droga"

En estas zonas humildes, trabajadoras, la delincuencia se hace hueco "en una parte de la sociedad ínfima, pero que carga de estigma al resto". "Creo que hemos vuelto a una situación muy complicada con la droga, a una época oscura. Esto afecta tanto al consumo, que presenta unas tasas muy altas, como a los cultivos de marihuana en algunos barrios".

El gasto energético que suponen estas plantaciones ilegales provoca los habituales cortes de luz que tanto han denunciado desde la plataforma Barrios Hartos. Y lo pagan los de siempre: "Las familias que llevan una vida normal se ven abocadas a tener que mudarse o a sentirse atrapadas por culpa de una minoría que no respeta las normas", señala José Luis García, de 40 años.

Un tema, el del narcotráfico y sus consecuencias, que debe atajarse principalmente a través "de la ampliación de los sistemas de seguridad", según el titular de Barrios de Atención Preferente. "En los últimos años hemos visto que la ausencia de Policía Nacional ha provocado que estas zonas vayan a peor. La Delegación del Gobierno, que es quien tiene la competencias, tendría que batirse el cobre".

El fin de las chabolas, un objetivo principal

En Sevilla aún hay personas que sobreviven en chabolas. Demasiadas. Justo este es otro de los objetivos que se impuso García al tomar posesión: "Estamos haciendo un trabajo dinámico para devolver la dignidad a las personas que viven en estos asentamientos. Acabar con todos ellos es uno de los retos que me marqué para 2027".

Los primeros pasos ya están dados, con el reciente derribo de dos infraviviendas en El Vacie y el proyecto de desmantelamiento de las Casitas de la calle Reina de los Ángeles, en Polígono Sur. Dos intervenciones condicionadas siempre al realojo de las familias. Esto es, no se realiza ninguna demolición hasta que las personas en cuestión no sean reubicadas en otro punto de la ciudad.

Pero estas actuaciones no acaban en los escombros. "En los últimos años se han realojado a muchas familias que no han tenido un seguimiento y han provocado conflictos vecinales, fruto de no haberse adaptado a una nueva forma de vivir totalmente diferente. Ese acompañamiento no ha existido, que era fundamental para el éxito del plan", cuenta José Luis García. "A partir de ahora sí se realiza, tanto para asesorar a las que ya están fuera como a las que aún siguen en los asentamientos y quieren salir de ahí, que son la gran mayoría".

Jóvenes, con empleo y en la calle

Otro de los grandes problemas sociales que afronta Sevilla es el sinhogarismo. "El perfil ha cambiado mucho, ya no es aquel del hombre de 50 años con adicciones", asegura el delegado. "Tenemos usuarios en nuestros centros de personas sin hogar, algunos de ellos jóvenes, que tienen un empleo precario con el que no pueden pagar una habitación y se ven abocados a vivir en la calle".

Un tema "que ha crecido en los últimos años" y al que hay que poner fin "de la forma más inmediata y mejor posible". "Las personas sin techo sufren, además de la falta de un hogar, el peso de los estigmas y la falta de trabajo. Por eso tenemos en marcha, por ejemplo, diferentes programas con entidades como Hogar Sí, Provivienda, San Vicente de Paúl o con el comedor de la Orden de Malta", detalla el edil popular.

Los retos de la legislatura

"Tenemos en marcha dos nuevos centros de atención a personas sin hogar, tres nuevos centros residenciales, el programa contra la soledad no deseada o un parque de vivienda social para atender a las familias que no tengan recursos económicos". Los proyectos sociales bullen por la cabeza de un delegado que considera "imprescindible" patear las calles que gobierna. Se crio en el Parque Alcosa y fue concejal del Distrito Sur en 2011, conoció de cerca "los movimientos vecinales" y se liberó también "de algunos prejuicios".

Tiene 40 años y más de media legislatura por delante. Los cortes de luz en zonas obreras, las infraviviendas, el sinhogarismo, seis de los barrios más pobres de España. No es nada fácil ser delegado de Derechos Sociales en Sevilla. "Si terminamos los planes iniciados y acabamos con el chabolismo me iría más que satisfecho", afirma. Si los cumple o no, ya se verá; ganas no le faltan.