Una beca para comer gratis en la Universidad de Sevilla: requisitos y cómo solicitarla

Guisos caseros, ensaladas frescas, sopas, tortilla de patatas, frutas y postres dulces; estos son algunos de los platos que sirven en los comedores de las facultades de la US. La Universidad de Sevilla ofrece a los estudiantes con circunstancias familiares o económicas precarias una beca para comer totalmente gratis durante el nuevo curso 2024/2025.

Apenas queda un mes para que los alumnos vuelvan a las aulas. Las universidades se llenan de estudiantes a mediados de septiembre. Adaptarse a la rutina tras los meses de vacaciones resulta complicado. Sin embargo, aún lo es más para aquellas familias que carecen de recursos económicos y tienen que sobrellevar el gasto que supone estudiar.

La Universidad de Sevilla, la más solicitada por estudiantes en la provincia hispalense y alrededores, lleva a cabo desde hace años una iniciativa de apoyo. El bono forma parte del programa de ayudas sociales de la US. Los estudiantes podrán disfrutar de almuerzos gratis durante las jornadas lectivas.

Almuerzo sano y con diferentes opciones

“Soy de Almería, mi sueño era estudiar periodismo en la US. Esta ayuda supone un desahogo económico”, explica un alumno de la Facultad de Comunicación. El estudiante solicitó durante el tercer curso la beca comedor. “En casa es mi madre quien lleva el peso económico. Ella es madre soltera y tengo un hermano adolescente también estudiando”, continúa el mismo. El estudiante de lunes a viernes acude a las instalaciones de la Cartuja para comer. “La preocupación del almuerzo no la tengo. Como diariamente algo caliente y me agiliza además mucho la tarea de estudio. No tengo que quitarme para prepararlo”, afirma.

La US ofrece diferentes alternativas de menú. Los alumnos pueden elegir entre dos opciones de primer y segundo plato. El postre también es variado; dan a elegir entre una pieza de fruta, un dulce o un yogur. En el bono entra también el pan y una botella de agua. En el comedor presentan platos sin gluten y dan información sobre los alérgenos.

Requisitos para solicitar la beca

Para solicitar la beca es necesario estar matriculados en estudios oficiales de la institución ya sea máster o grado. Además, hay que aprobar al menos el 50% de los créditos matriculados en el anterior curso. Esto no es necesario para los alumnos que acuden por primera vez a la universidad.

Es fundamental documentar la necesidad por situación de precariedad económica siempre y cuando no esté cubierta por otras entidades ya sean públicas o privadas. Los solicitantes deben disponer de una renta económica que no supere los parámetros fijados por la institución. Los datos que solicita la administración son:

Domicilio Indicar el comedor dónde se pretende hacer uso del bono Correo electrónico Datos familiares sobre el ejercicio económico del anterior año Datos patrimoniales Firma de la solicitud Autorización por parte de todos los miembros para que la US compruebe los datos tributarios de la casa

Cómo solicitarla y obligaciones de uso

La beca se podrá solicitar a partir del mes de septiembre, aunque aún la Institución no ha especificado fecha exacta. Para solicitarla es necesario acudir de forma telemática al Portal Web de la US en el apartado “Estudiar/Becas” y “Ayudas/Becas Asistenciales”.

Para mantener la beca es necesario acudir al comedor el 75% del periodo lectivo del mes, excepto en los meses de junio, julio y agosto. Si no se cumple o se hace un uso inadecuado, esta ayuda se anula de forma inmediata. Además, este bono es de carácter personal e intransferible.