Un esguince impedirá a José Luis Sanz procesionar con la Virgen de los Reyes

José Luis Sanz no estará en la procesión de la Virgen de los Reyes. Así lo ha anunciado el alcalde de Sevilla en su cuenta oficial de X en la mañana de este martes. El regidor ha comunicado que ha sufrido un esguince de tobillo y no podrá estar acompañando a la patrona de Sevilla el 15 de agosto.

Eso sí, ha aclarado que no abandonará su agenda prevista para los próximos días y que asistirá a la misa previa que se celebrará en la Catedral: «Un esguince de tobillo no me va a impedir que siga con mi actividad de alcalde. Eso sí, el 15 de agosto sólo asistiré a la misa de la Virgen de los Reyes en la Catedral, al no poder procesionar", ha expresado el regidor a la ciudadanía.

En la imagen se le ha visto visitando a una familia acompañado de sus muletas, sin dejar de lado su agenda de trabajo.

La Virgen de los Reyes

El próximo 15 de agosto, la procesión de la Virgen de los Reyes saldrá a las 7.30 horas de la mañana de este jueves por las calles de Sevilla. El cortejo está compuesto por más de 300 personas. La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla abrirá el cortejo y la Banda Militar cerrará la procesión de la patrona.

El recorrido, que este año estará engalanado con 88 banderolas y 44 gallardetes nuevos, será el mismo que en ediciones pasadas. La comitiva atravesará la Plaza de la Virgen de los Reyes en dirección a la calle Cardenal Carlos Amigo, recorrerá Alemanes, Avenida de la Constitución, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo y volverá de nuevo Plaza de la Virgen de los Reyes para realizar su entrada por la Puerta de Palos a eso de las 9:30.

Durante dos horas el clásico olor a nardos inundará los alrededores de la Catedral. El cortejo estará formado por unas 300 personas con cirio, de los cuales la mitad forman parte de la Asociación de Fieles Nuestra Señora de los Reyes, y distintas representaciones de la iglesia y civiles. Además, abrirá la procesión Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y tras el paso de la Virgen tocará la Música del Cuartel del Ejército de Tierra. Como es habitual, el cortejo también irá acompañado de un coro que, por primera vez, incluirá mujeres.

Cuando la Virgen vuelva a la Catedral, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidirá la misa estacional en honor a la imagen. A partir del día 16 tendrá lugar la octava de la patrona. Quienes no hayan podido acudir al besamanos los días previos a la salida procesional podrán hacerlo el 20 (de 18:00 a 22:00) o el 21 (de 8:30 a 14:00) de agosto, cuando también estará expuesta a culto.