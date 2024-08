El día que cumplía 86 años fue ingresado por el Virus del Nilo: cuatro años después, Federico celebra su resistencia

"No noté ninguna picadura", recuerda Federico Berbel, sentado en el salón de su casa en La Puebla del Río. Este miércoles se cumplen 90 años de su nacimiento, y también cuatro de su ingreso en el hospital Virgen del Rocío tras ser infectado por el Virus del Nilo, que tiene atemorizados a los vecinos de este pueblo de Sevilla, donde se ha producido uno de los tres fallecimientos confirmados hasta el momento por esta causa. Berbel no recuerda nada de aquellos días en los que vio la muerte de cerca, justo cuando alcanzaba los 86 años. Solo lo que le han contado sus familiares.

Berbel logró superar el Virus del Nilo en agosto de 2020, y más adelante también resistió a un contagio por coronavirus. Ninguna de las dos situaciones acabó con su buen humor, su resistencia y sus ganas de seguir disfrutando de la vida después del peor regalo de cumpleaños que le han hecho nunca, aquel 14 de agosto.

"Es como Spider-Man, aquella picadura le dio fuerzas para superar el COVID", bromea Yolanda Sánchez, su cuidadora, mientras ayuda a Berbel a rememorar lo ocurrido hace cuatro años. Sus recuerdos llegan hasta los días previos, se interrumpen cuando empezó a agravarse su estado de salud, y regresan al momento en el que se recuperó. "Yo no me acuerdo de nada, perdí la memoria", cuenta a El Correo de Andalucía.

Un pick up nebulizador interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental / Rocío Ruz

Malestar previo sin sentir picadura

Para Federico Berbel era una mañana cualquiera. Lo único que le alteraba era que al día siguiente era su cumpleaños e iban a celebrarlo en familia en la playa. "Me levanté a las siete y fui a andar. Volví a desayunar al bar y fui a pelarme para la celebración", cuenta el anciano. Sin embargo, la vuelta a casa, pese a que era un camino que conocía, se le hizo muy larga. "Estaba cansado, noté mucha flojera", continúa.

Explica el cigarrero que regresó "mareado". "Parecía que no iba a llegar nunca", añade. No se explica cómo ni por qué pudo sentir ese malestar, porque no había notado ninguna picadura previamente ni tenía ninguna roncha.

Cuando vi a Federico no me reconocía. Le di al botón de la teleasistencia y llamé sus hijos Yolanda Sánchez — Cuidadora de Federico Berbel

Fue Yolanda Sánchez, su cuidadora ya entonces, la que dio la voz de alarma. "Cuando lo vi no me reconocía. Rápidamente, le di al botón de la teleasistencia y llamé sus hijos", asegura. Tras una primera visita al Virgen del Rocío, donde le dijeron que podía ser algo de demencia por la edad y fue dado de alta unos días después, finalmente empeoró y acabó dando positivo por el Virus del Nilo, siendo hospitalizado el mismo día de su cumpleaños.

Las secuelas tras recuperarse

Cefalea, fiebre, problemas para mantener el equilibrio o pérdida de memoria fueron algunos de los síntomas que tuvo. Aunque lo único que perdura en sus recuerdos es el dolor de la punción lumbar para sacarle una muestra de líquido cefalorraquídeo.

Tras más de diez días ingresado, pudo regresar a casa. Mientras tanto, fue parte de un ensayo clínico llevado a cabo por el doctor José Manuel Cisneros, del Virgen del Rocío. Confirma su hijo Juan Manuel a este medio que no llegaron a saber nada más de ese estudio ni cómo finalizó.

Añade Yolanda Sánchez que el médico de cabecera iba a hacerle un seguimiento continuo pese a encontrarse bien, pero tampoco se produjo. Desde aquella picadura de mosquito que introdujo el Virus del Nilo en su cuerpo, a Berbel le pusieron inicialmente una sonda y sufre de incontinencia urinaria.

Con la ayuda de su cuidadora y sus hijos este vecino sevillano sigue diciéndole a la vida que es capaz de superar cualquier piedra que le ponga en el camino. Primero fue el Virus del Nilo, después el coronavirus, y ahora, mientras los medios de comunicación se acercan a su casa para conocer su historia, él reclama que después de tantos años desde su contagio finalmente se encuentre una solución.

Temor en La Puebla del Río

En La Puebla del Río se respira miedo e incertidumbre. Decenas de personas están infectándose por el virus, más de 70 entre los diagnosticados y los que no, según estima Juan José Sánchez, portavoz de la Plataforma Luchando contra el Virus del Nilo.

Los vecinos temen salir de sus hogares. "Parece que nunca te va a pasar a ti, hasta que le pones cara", cuenta a este medio Antonio Tomás Pineda, hijo de Granada Romero, fallecida la semana pasada.

En este pueblo sevillano hay quien ha superado la enfermedad y quien ha perdido la vida. Y no desean sumar más casos a las estadísticas. Por eso piden más fumigación, acelerar los plazos con la futura vacuna y que las autoridades responsables se hagan cargo de la situación. Mientras tanto, a través de contar sus historias, como la de Federico, o mediante movilizaciones, no piensan parar hasta que se conozca por lo que están pasando y puedan poner fin a esta pesadilla.